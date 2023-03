Madrid Fly: el túnel de viento más grande de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de marzo de 2023.

Madrid Fly cuenta con el mayor túnel de viento de Europa en sus instalaciones, situadas en la localidad madrileña de Las Rozas

En Madrid Fly Las Rozas cumplen los sueños de todos aquellos que quieren disfrutar de un vuelo dentro de un túnel de viento. En sus instalaciones se encuentra el mejor túnel de viento de Europa por la tecnología utilizada y la seguridad garantizada para los usuarios. Ofrecen diferentes posibilidades para adaptar sus vuelos a cada persona.



En su túnel de viento en Madrid pueden volar tanto principiantes, aquellos que tienen menos de 15 minutos de vuelo, como profesionales, que pueden utilizar las instalaciones de manera autónoma o realizar alguno de los cursos ofrecidos.



MADRID FLY

Madrid Fly es una empresa situada a 20 minutos del centro de la capital, en Las Rozas, que dispone del túnel de viento más grande de Europa. Dentro de su túnel de viento se experimenta la sensación de volar, pero sin tener que saltar en paracaídas. Misma emoción, sin ningún riesgo.



El túnel de viento, de producción 100% española, está fabricado por prestigiosos ingenieros que utilizaron la tecnología más avanzada. De esta manera aseguran la seguridad para los usuarios. Además, en todo momento hay un instructor supervisando la experiencia para que todas las personas mayores de 5 años puedan volar.



En sus más de 1.500 m2 encontrará mucho más que solo un túnel de viento. Disponen de otras aventuras, como un escape room, o diferentes salas para la realización de eventos. A su vez, tienen un restaurante propio en el que comer antes, durante o después de su actividad en el centro.



VOLAR EN MADRID FLY

Disfrutar de la experiencia de volar gracias al túnel de viento de Madrid Fly. Esta empresa ofrece la posibilidad de ir directamente a sus instalaciones y comprar un vuelo, aunque tienen preferencia aquellas personas que han reservado. Para reservar la experiencia puede hacerse desde su página web o contactando con el personal de la empresa.



La reserva para los principiantes incluye también una sesión de instrucción para aprender las nociones básicas sobre el vuelo, así como el alquiler de los materiales y la posibilidad de comprar las fotografías y los vídeos de su experiencia. Además, durante el vuelo hay un dentro del túnel. Los profesionales, en cambio, reservan tan solo el momento del vuelo, sin requerimiento de instrucción previa. En su caso están solos dentro de la cabina, sin acompañamiento por parte de los instructores.



El horario de apertura es de miércoles a viernes de 16:00 a 21:00 y los sábados y domingos de 10:00 a 22:00.



CELEBRAR EN MADRID FLY

Madrid Fly Las Rozas ofrece la posibilidad de celebrar todo tipo de eventos en sus instalaciones. Permite a las empresas reservar las diferentes salas disponibles para crear eventos a su medida. Disponen de varias salas de trabajo, experiencias de vuelo o la contratación de un catering, entre otras posibilidades que harán que sea el mejor evento corporativo.



En Madrid fly no solo celebran eventos corporativos, si no que será el lugar perfecto para la celebración de cumpleaños en Madrid, tanto para mayores como para niños. Se puede reservar la comida en el restaurante y contratar alguna de las experiencias que ofrece la empresa.



Existe la posibilidad de volar con amigos para celebrar un año más de vida o, si no, hacer un escape room. Ofrecen dos escapes rooms diferentes, los cuales están disponibles a través de fox in a box. Primero uno en el que pueden disfrutar niños y mayores y otro pensado exclusivamente para los más pequeños de la casa.







Contacto

Nombre contacto: Christian

Descripción contacto: Christian

Teléfono de contacto: 91 264 83 53