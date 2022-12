Malagacar.com amplía su flota con coches eléctricos en Málaga y motos ¿Cuál alquilar?

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 12 de diciembre de 2022

Malagacar.com ha visto recientemente ampliada su flota en busca de satisfacer la nueva demanda de coches de alquiler en el aeropuerto de Málaga. En la nueva flota se encuentran coches económicos, potentes, divertidos de conducir como un coche eléctrico y hasta motos de varias cilindradas, para quienes prefieran sentir el viento en sus caras mientras descubren la provincia. ¿Cómo decidirse y cual alquilar?

Decidirse por alquilar una moto o un coche en Málaga puede depender del ánimo y las necesidades del turista. No es lo mismo el turismo de invierno que el de verano. Durante el verano muchos turistas deciden tumbarse al sol frente a la playa desde que llegan hasta que se van. Quienes visiten en invierno por lo general no querrán quedarse en el hotel o apartamento.



No disponer de un coche o vehículo puede limitar bastante las opciones, por lo que no está de más analizar las posibilidades y prepararse para las próximas vacaciones. Además con la reciente ampliación de flota de malagacar, es más fácil que nunca decidir. Quienes además quieran tener unas vacaciones algo más sostenibles, podrán hacerlo escogiendo alguno de los nuevos modelos totalmente eléctricos.



Alquilar en verano o en invierno

Una de las primeras preguntas que un turista debería hacerse es cuando va a tomarse las merecidas vacaciones. Si se decide desconectar de la rutina fuera de la temporada de verano, alquilar un coche debería ser una decisión acertada y además el precio será más bajo.



El transporte público puede ser excelente, pero no llegará a muchas de las poblaciones de manera directa desde el aeropuerto. Lidiar con equipaje y trasbordos puede hacer que aparezca una tormenta con rayos y truenos sobre las cabezas, aun cuando el sol brilla con fuerza ese día.



Durante el verano alquilar o no un coche dependerá de lo que se pretenda hacer con el tiempo libre y del lugar de alojamiento. Puede que interese invertir en transporte, especialmente si se quiere evitar las grandes aglomeraciones que se producen en el transporte público durante la temporada alta. Los turistas independientes que quieran explorar sin restricciones la provincia necesitarán un vehículo, por lo que alquilar un descapotable o una moto podría ser una opción a tener en cuenta para disfrutar al máximo del buen tiempo.



Uso extensivo del coche

A quienes les guste conducir, viajar en familia o quieran explorar a fondo el lugar que visitan, necesitarán un coche cómodo con el que recorrer kilómetros. Existen numerosas posibilidades, desde SUV espaciosos a coches con capacidad para 7 plazas o hasta para 9 personas.



Los coches premium de gama alta tienen más potencia y son especialmente recomendables para recorrer largas distancias cómodamente.



Uso esporádico del coche

Si se aloja cerca del aeropuerto y se tiene pensado hacer poco turismo, hay una opción más económica. Un coche que facilite el transporte desde y hasta el aeropuerto, que además proporcionará esa movilidad extra para visitar centros comerciales o algún pueblo de la provincia.



Los coches más económicos van a suponer un ahorro al bolsillo, un ahorro que se puede invertir en alargar un poco más las vacaciones.



Viaje en pareja o solitario en moto

Para los que están acostumbrados a ir en moto y desearían poder hacerlo también durante sus vacaciones, a partir de ahora podrán. Como novedad este año Malagacar.com ofrece una amplia variedad de modelos de motos de alquiler en el aeropuerto de Málaga.



Alquiler de coches eléctricos

Quienes busquen una experiencia de conducción divertida y sostenible, puede que les interese echar un ojo a los nuevos modelos de coches eléctricos de alquiler en el aeropuerto de Málaga. Entre ellos se pueden encontrar los últimos modelos de algunas marcas como Tesla, BMW, Volkswagen o Audi entre otras, que se irán actualizando dependiendo de la popularidad.



Hay muchos hoteles en Málaga que disponen de enchufe para la recarga de vehículos eléctricos, además de centros comerciales y aparcamientos públicos.



Qué tener en cuenta al alquilar un coche en el aeropuerto

Para alquiler de coches en el aeropuerto de Málaga, se recomienda MalagaCar.com. En otros destinos conviene informarse y leer detenidamente los términos y condiciones.



Hay que tener especial cuidado a la hora de decidirse ya que el precio puede ser un reclamo. Es bastante común que los llamados comparadores utilicen un sistema que premia a las compañías que ofrecen el precio más bajo, otorgándoles los primeros resultados. Esto suele afectar a la experiencia final del consumidor, ya que las compañías anunciadas harán todo lo posible por aparecer en los primeros resultados.



Por lo general, intentarán incrementar el precio del alquiler al llegar a la oficina. Ya sea por un cambio de condiciones antes de recoger el coche, una agresiva política de combustible, desperfectos existentes o por un seguro extra vendido "a la fuerza".



Recomendaciones

Algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de alquilar un coche en el aeropuerto:



• No conviene utilizar comparadores de coches online, es preferible contactar directamente con las compañías locales y revisar las valoraciones de cada una. Hay que tener en cuenta que un comparador va a añadir su propia comisión, y como se ha visto, los precios pueden ser engañosos. Además, en el caso de que surja algún problema, el comparador no va a hacer de intermediario, por lo que tocará tratar directamente con la compañía.







• Es mejor reservar con suficiente antelación. De este modo se evitan las subidas de precios ocasionadas por los cambios de temporada y el aumento de la demanda.







• Siempre escoger el mejor coche acorde a las necesidades. Para viajes familiares, largos trayectos o para viajes cortos, hay un coche que se adaptará a todas las necesidades y bolsillos.







• Leer la letra pequeña. Esto es algo que no muchos hacen pero que es muy importante; desde los requisitos de edad a antigüedad del carnet de conducir, la política de combustible, si existe un límite de kilómetros o si se puede cruzar la frontera. Se debe tener en cuenta que todos esos detalles pueden añadir costes extras tras entregar el coche.







• Los coches con pocos kilómetros son mejores. Las mejores empresas de alquiler de coches suelen renovar los modelos cada año tras la temporada alta, por lo que siempre se estará estrenando un coche nuevo o como nuevo.







• Programa de fidelización. En caso de haberlo, cada vez que se alquile con la misma compañía se podrían adquirir beneficios. En MalagaCar.com, los clientes pueden beneficiarse de importantes descuentos acumulando alquileres en su cuenta.







• Política de cancelación. En caso de que ocurra algún cambio de planes, lo ideal es contar con cancelación gratuita y reserva en línea sin tarjeta de crédito, para evitar penalizaciones.







• ¿Extras? Patinetes eléctricos, asientos infantiles, GPS… Si se necesita algún complemento, no hay que olvidarse añadirlos antes de finalizar la reserva.







Conclusiones

¿A quien no le apetece un poco de aventura? Un coche proporcionará posibilidades ilimitadas para sacar partido a las vacaciones, ¿por qué no aprovecharse de esa ventaja.



Siempre es mejor alquilar con una compañía de reputación contrastada y disfrutar de las vacaciones sin preocupaciones.







Contacto

Nombre contacto: Raul G.

Descripción contacto: Raul G.

Teléfono de contacto: 600523523