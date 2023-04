Las marcas chinas de cosméticos crecen rápidamente, mientras la "She-conomy" impulsa el consumo

(Información remitida por la empresa firmante)

China, 3 de abril de 2023.

La temporada de promoción del Día Internacional de la Mujer ha terminado, y la "She-conomy" de China ha cobrado impulso rápidamente, como lo demuestra el auge del consumo de cosméticos en el primer trimestre de marcas como Flower Knows

Algunos analistas del mercado afirman que este año, la fluidez de la logística, la disminución de los precios de las materias primas y el fuerte deseo de los residentes de viajar y comprar más productos impulsaron el crecimiento del consumo del mercado de cosméticos de China, así como conducirán a un mayor crecimiento del consumo en el segundo y tercer trimestre.



Las estadísticas muestran que más del 40% de los cosméticos que compran los consumidores de la Generación Z de China son de marcas nacionales. Mientras tanto, las marcas emergentes de cosméticos nacionales están ampliando su presencia global y exportando la cultura del maquillaje con moda y puntos de vista culturales asiáticos. Por ejemplo, Flower Knows ha entrado en el mercado asiático captando los corazones de sus clientes, a través de la oferta de maquillaje de cuento de hadas y temas de ensueño para mujeres de todas las edades. Flower Knows ha abierto casi 1,000 tiendas offline en Japón, además de entrar en el mercado del sudeste asiático a través de las plataformas Shopee y Lazada. A mediados de 2022, Flower Knows inició un modelo DTC independiente para los mercados europeo y americano, con un GMV anual de 10 millones de yuanes.



"Flower Knows insiste en la I+D independiente, y cada línea de productos tiene tres o cuatro juegos de moldes exclusivos, lo que aumenta el coste de imitación de los competidores", afirma Yang Zifeng, fundador de Flower Knows. Esta empresa ofrece con frecuencia combinaciones de productos variados e innovadores lanzando nuevos productos en serie, y refuerza constantemente las capacidades de I+D, todo ello con el objetivo de satisfacer las necesidades de los consumidores y sus preferencias estéticas.



Según el último estudio de Guotai Junan Securities, los líderes de la industria cosmética china están adquiriendo una ventaja competitiva internacional y pasando de un crecimiento impulsado por los canales a un crecimiento impulsado por los productos y las marcas, con una competencia a largo plazo centrada en la creación de grandes productos, la construcción de sistemas de productos y la incubación multimarca.



Para convertirse en líderes a largo plazo a lo largo de los ciclos del mercado, las marcas de cosméticos emergentes de China también necesitan cultivar una competitividad de marca única en términos de herencia cultural, I+D, estética y otros aspectos.







Contacto

Nombre contacto: Fang Gongyiliu

Descripción contacto: Hangzhou Flower Knows Electronic Commerce co., Ltd

Teléfono de contacto: 18811312024