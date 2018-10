COMUNICADO: Mariano Menendez lanza "Ideas para una Nueva Conciencia", su nuevo libro de crecimiento personal

Publicado 03/09/2018 11:14:59 CET

El autor y conferenciante argentino de liderazgo y desarrollo personal vuelve a las letras con el estilo que lo caracteriza en una obra de desarrollo de conciencia de las más profundas e inspiradoras de los últimos tiempos

9 meses después de la edición de “Encuentros para el Desarrollo Personal” , edita su décima obra y nuevamente con el sello de Amazon. Lo nuevo de Mariano Menendez incluye 12 capítulos y estará disponible desde el 1 de septiembre en dos ediciones: digital e impresa . Después de casi un año de espera, ofrece a sus lectores en casi 200 páginas, un libro de los más profundos e inspiradores de su bibliografía. Invitará a la reflexión sobre ideas no difundidas masivamente con su profundo estilo que lo caracteriza.

La noticia del lanzamiento de la nueva obra literaria del escritor argentino residente en Islas Baleares (España), viene acompañada de la publicación del vídeo del primer fragmento promocional: “Para hallar algo eterno, búscalo fuera del tiempo” , un corto audiovisual realizado en base al prólogo de su nuevo material. El mismo fue publicado el reciente 20 de agosto en su canal de You Tube: Mariano Menendez Coaching.

Ofrece un libro ambicioso, profundo, novedoso, genuino y auténtico. Muestra un pensamiento elocuente, positivo, constructivo y enriquecedor para toda persona en busca de iniciar un cambio en su crecimiento personal. A su vez, fiel a los contenidos de su profesión como Coach Profesional, incluyó en la 2da parte de la obra, concretas recomendaciones con objetivo de aportar a la mejora de las personas en su vida cotidiana, tal como vino ofreciendo en sus 9 obras anteriores.

Con este lanzamiento ya se anuncia una serie de programas mensuales que dictará en colaboración con sus oyentes asiduos que girarán entorno a los contenidos del libro:

“No quiero que esta obra muera en el móvil o en las manos de los lectores, trataremos de extender las ideas más allá de adonde hayan podido llegar en el libro”. mencionó el pasado Lunes 13 de agosto en un programa especial en el cual respondió 15 preguntas de sus lectores en exclusiva para su canal de You tube. *Ver entrevista completa.

“Ideas para una Nueva Conciencia” tiene cambios notorios en comparación con otros de sus libros, entre ellos algunas pinceladas profundas sobre la concepción esférica del tiempo, la Conciencia de unidad, el amor propio, el ego, la paz, la creación consciente de la realidad y la capacidad de resiliencia, entre otros temas.

“Mis temas para los libros surgen por oposición, me pregunto sobre qué temáticas no abordé en el pasado y si con alguna no estuve 100% satisfecho en su nivel de profundización”. (Extracto de entrevista pre-lanzamiento, 13 de agosto de 2018)

Sin lugar a dudas el autor deja expresada en los párrafos de “Ideas para una Nueva Conciencia” una maduración artística y literaria. Ofrece una interesante mezcla entre lo nuevo y lo ya transmitido en sus libros anteriores para que ambas dimensiones puedan convivir de una manera muy especial.

La obra se divide en dos partes, la primera compuesta por los seis primeros capítulos donde se tocan temas generales. La segunda parte es más concreta con seis capítulos dedicados a temas muy puntuales con recomendaciones puntuales para aplicar de manera sencilla a la vida cotidiana.

El autor, tras su llegada a España, demuestra con este libro encontrarse en el mejor momento a nivel profesional y personal. Si se echa la vista atrás, en títulos como “Líderes de la Nueva Era” y “Viaje a la Conciencia Eterna” , se vislumbraba un cambio hacia el desarrollo de Conciencia que se ha producido de manera inequívoca en este nuevo lanzamiento.

“He tenido más tiempo que nunca para elaborar este libro a diferencia de los anteriores, si bien la transcripción la comencé en el mes de Agosto, los temas los venía tratando desde Enero de este año al finalizar mi último libro. Eso posibilitó tener mucho más claras las ideas” , afirmó el autor el pasado 21 de agosto en una entrevista en vivo desde Llucmajor, Mallorca. *Ver entrevista completa

Lista de capítulos de “Ideas para una Nueva Conciencia”:

Prólogo: Para que aquello que encuentres sea eterno, búscalo fuera del tiempo. Introducción: El éxito de las acciones no está en el futuro. Capítulos Generales

• Cap. 1: La importancia del Amor en nuestras vidas.

• Cap. 2: Mitos y Nociones sobre la paz.

• Cap. 3: El poder de los pensamientos.

• Cap. 4: Las enfermedades no existen.

• Cap. 5: La culpa y la manipulación.

• Cap.6: Lo que valores, será tu realidad.

Capítulos prácticos

• Cap. 7: Ideas prácticas para una Nueva Conciencia

• Cap. 8: El amor propio verdadero

• Cap. 9: La fortaleza emocional y la capacidad de resiliencia

• Cap. 10: Creación consciente de la realidad

• Cap. 11: No existe nada externo a ti

• Cap. 12: Percíbete como eres, no como deseas.

El libro en ambas ediciones está disponible desde la web del autor www.mmenendezcoach.com , la Fanpage del libro: Ideas para una Nueva Conciencia y desde Amazon Kindle

Sello editorial: Amazon S.L.

Arte de tapa: Abel Pérez Gallego

186 Páginas

