Mariolina Ceriotti asegura que es posible tener "un vínculo familiar desde la libertad"

La neuropsiquiatra italiana participa en el I Workshop Internacional sobre Acompañamiento Familiar de UIC Barcelona, que durante tres días reunirá a más de 500 expertos.

Para esta experta, es muy importante ocupar la posición adecuada en la familia, respetar los límites de cada uno y mantener la distancia idónea en la relación con las otras personas.

Barcelona, 13 de mayo de 2022.- La neuropsiquiatra y divulgadora milanesa Mariolina Ceriotti ha asegurado hoy que es posible "tener un vínculo familiar y que no falte la libertad" tras atribuir la caída de los matrimonios y de la natalidad al hecho de que las personas "prefieren vínculos más ligeros, que no sean definitivos".

Durante el Workshop Internacional sobre Acompañamiento Familiar, que se celebra durante tres días en UIC Barcelona, Ceriotti ha explicado que para que una relación de pareja funcione es muy importante ocupar una posición adecuada en la familia, respetar los límites de cada uno y mantener la distancia idónea en la relación con otras personas.

La experta ha afirmado que, a menudo, "muchas crisis de personas o de pareja tienen que ver con que falla alguno de estos conceptos". "Muchas veces nos encontramos a personas con problemas por los lazos que mantienen todavía con su familia de origen u otras figuras familiares del pasado", ha añadido.

En su intervención, Ceriotti ha señalado que el vínculo de la pareja es el más importante porque es el que da origen a la familia, pero a la vez es el más frágil porque no existen relaciones de parentesco como con los hijos. En este sentido, ha insistido en la necesidad de que en la pareja "cada uno mantenga su identidad" para que "no limite el campo de acción" sino que permita establecer "una buena alianza para desarrollar la vocación de uno pero también la del otro".

Según Ceriotti, la relación entre un hombre y una mujer viene marcada por diferencias fisiológicas y "a menudo no hay un lenguaje para entendernos". Para esta neuropsiquiatra, actualmente hay "una superioridad de lo femenino que lleva a muchas mujeres a acabar con sus relaciones porque el hombre no cumple con sus expectativas".

Ceriotti, autora de libros superventas como Erótica y materna, Masculino. Fuerza, eros, ternura o La familia imperfecta, ha lamentado que, en la actualidad, el vínculo de pareja "es más frágil" que hace unos años porque "la vida familiar se ha transformado en una negociación continua".

La especialista también ha dejado claro que los hijos "no pueden ser el eje de la pareja". "Los padres no pueden limitarse a ser madres o padres, no pueden dejar de lado a la pareja porque tengan hijos", ha insistido. Asimismo, ha advertido que "los hijos no pueden ser garante de la pareja".

Más de 500 expertos de 50 países.

Más de 500 congresistas, de 50 nacionalidades se dan cita desde hoy y hasta el 15 de mayo en UIC Barcelona para hablar sobre familia y ayudar en la formación de personas que se dedican, o desean dedicarse, a la tarea del acompañamiento familiar. El rector, Dr. Alfonso Méndiz, ha abierto el congreso dando las gracias a los asistentes y destacando que el workshop, organizado por el Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) de UIC Barcelona, no es un taller si no "una gran reunión familiar; un hito que marcará un antes y un después sobre los estudios de la familia".

Al evento han asistido congresistas de diversas partes del mundo, entre ellas de México, Kenya o Filipinas. Durante tres días, y en el marco del Día Internacional de la Familia, se darán a conocer iniciativas de acompañamiento familiar y habrá un espacio de networking e intercambio de buenas prácticas.

El programa del I Workshop internacional sobre Acompañamiento Familiar consta de sesiones de carácter teórico-formativo y mesas de expertos que aportarán reflexiones orientadas a la acción en los distintos ámbitos del acompañamiento familiar. La Dra. Montserrat Gas, directora del IESF, ha destacado en la presentación inicial que "hemos querido darle un carácter muy práctico al congreso. Con estas jornadas buscamos comprender las dificultades actuales con las que se encuentra la familia, y dar, así, un nuevo enfoque en el modo de ayudarla". En este sentido, Gas asegura que el objetivo principal es "que los participantes puedan formarse, que puedan aprender y adquirir nuevas ideas sobre cómo acompañar a las familias, creando red de contacto entre profesionales que trabajan en este campo". Entre los ponentes de la jornada hay expertos del mundo de la medicina, de la educación, de la comunicación y también del mundo eclesial.

Mañana tendrá lugar la segunda jornada del workshop, con ponencias de Rafael Lafuente, experto en educación afectivo-sexual, o Juan José Pérez Soba, del Instituto Juan Pablo II sobre Matrimonio y familia (Roma).

Programa íntegro del workshop.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte dieciséis grados, ocho dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Más información:

Elena Castellarnau.

Dirección de Comunicación.

Universitat Internacional de Catalunya.

T. +34 932 541 800 / elenac@uic.es / www.uic.es / @UICbarcelona.