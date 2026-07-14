Marta Stevenson publica 'El Silencio de los Pobres', una historia real nacida de experiencias poco comunes

Portada del libro El Silencio de los Pobres, de Marta Stevenson. - Marta Stevenson

(Información remitida por la empresa firmante)

La escritora Marta Stevenson publica El Silencio de los Pobres, una historia que sucedió tal como está escrita y que invita al lector a cuestionar seriamente algunas ideas poco acertadas sobre la pobreza, la felicidad, la maldad, el amor o el crecimiento interior que muchos han aprendido o construido en su imaginación

Madrid, 14 de julio.- Con frecuencia las personas no dejan espacio para que la propia vida las sorprenda, ni para profundizar en quienes forman parte de ella más allá de una mirada superficial. Hace falta tener valor para encontrar una manera más plena de vivir y atreverse a mirar la realidad desde una perspectiva diferente.



La convivencia en un albergue de indigentes, una peregrinación, un viaje por Israel y otras vivencias fueron dando forma a una historia profundamente humana que invita al lector a mirar su propio camino con nuevos ojos y a preguntarse si, detrás de aquello que parecía casual, no existía en realidad un sentido más profundo.



La obra relata una sucesión de experiencias que sucedieron exactamente como están escritas. Sin pretender ofrecer respuestas cerradas, invita al lector a cuestionar algunas de las ideas que se dan por ciertas sin haberlas experimentado realmente. La pobreza, la felicidad, la maldad, el amor o el crecimiento interior aparecen desde una perspectiva diferente, dejando que sea cada lector quien encuentre sus propias respuestas.



Uno de los mensajes que recorre toda la obra es que la vida parece estar formada por experiencias aisladas que, con el paso del tiempo, terminan revelando una conexión que antes permanecía oculta. Como las piezas de un puzle, son las propias vivencias las que acaban mostrando una imagen que solo puede comprenderse cuando todas empiezan a encajar.



Más que ofrecer certezas, El Silencio de los Pobres plantea preguntas que invitan al lector a descubrir si algunos de los momentos que marcaron su vida fueron realmente fruto del azar o si escondían un significado que solo podía comprenderse después de haberlos vivido.



En un momento histórico en el que muchas personas perciben una sociedad cada vez más deshumanizada, El Silencio de los Pobres convierte la reflexión en un compromiso solidario. La totalidad de los beneficios generados por la venta del libro se destina a la lucha contra el maltrato y el abandono animal.



Sobre la escritora

Marta Stevenson escribió El Silencio de los Pobres para compartir una historia que sucedió tal como está escrita. A pesar de contar con una amplia formación universitaria y de haber recibido una sólida formación en valores, determinadas experiencias cambiaron profundamente su forma de comprender la realidad. Fue entonces cuando descubrió que las verdades más importantes no se aprenden: se descubren y se viven.



Emisor: Marta Stevenson

Contacto

Nombre contacto: Marta Gallego

Descripción contacto: Agente de comunicación

Teléfono de contacto: 695808300

