Más de 450 personas en la gala de estreno de un documental sobre la ELA producido por UIC Barcelona

25.11.2021, Barcelona Presentació Del Documental "Brazadas, Un Documental Por La ELA", Produït Per La Uic, A L'aula Magna. Foto: Jordi Play - JORDI PLAY

El evento contó con la presencia de la presentadora de televisión Mercedes Milá y el del ex portero y entrenador de fútbol Juan Carlos Unzué, paciente de la ELA, entre otras personalidades

El largometraje recoge un reto deportivo solidario protagonizado por el nadador de aguas abiertas Daniel Rossinés, quien bordeó a nado la isla de Menorca para recaudar fondos para la investigación de la enfermedad

"Nuestra lucha es dura, pero, entre todos, hemos hecho un pacto tácito para no dejar indiferente a nadie. Si el poder político no nos hace caso, al menos, lograremos el apoyo de la sociedad para nuestra causa", destacó la presidenta ejecutiva de la Fundación Luzón, destinataria de los fondos recaudados. Por su parte, el rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, destacó el papel de la ciencia en el avance contra la enfermedad.

Barcelona, 26 de noviembre del 2021.- El Aula Magna de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) acogió este pasado jueves el acto de estreno del documental 'Brazadas', que pretende visibilizar y recaudar fondos para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). El largometraje, de 40 minutos de duración, recoge el reto deportivo solidario Upside Down Challenge Menorca, llevado a cabo por el nadador de aguas abiertas Daniel Rossinés, quien bordeó a nado toda la isla en etapas de 15 a 20 km diarios, consiguiendo nadar más de 130 km en paralelo a la costa, y realizando más de 65.000 brazadas por la ELA.

El acto de presentación estuvo conducido por el Rossinés y contó, además, con la asistencia de la periodista Mercedes Milá y del exportero y entrenador de fútbol Juan Carlos Unzué, que también han participado en el documental. "Mi único objetivo, en este momento, es lograr visibilizar esta enfermedad para que a nadie le ocurra lo que me pasó a mí, que la desconocía hasta que me llegó el diagnóstico", destacó Unzué, paciente de ELA, en su emotiva intervención. Laura Madrueño, presentadora del Tiempo en Telecinco, también participó en el largometraje e hizo llegar su compromiso con esta causa vía streaming, dado que no pudo asistir presencialmente.

El rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, dio la bienvenida a los asistentes

y mostró su orgullo por acoger este evento solidario. "ELA son sólo tres letras que encierran un diagnóstico demasiado terrorífico todavía, en pleno siglo XXI. Pero si algo sabemos, y si algo nos ha enseñado esta pandemia de la COVID-19, es que el conocimiento y la ciencia no tienen límites". En este contexto, añadió, "estamos y estaremos siempre aquí. Este reto solidario de hoy es algo que forma parte de lo que nos define como universidad: Investigación, Solidaridad y, también, Sostenibilidad", afirmó.

A continuación, intervino la presidenta ejecutiva de la Fundación Luzón, María José Arregui, quien hizo un llamamiento a las autoridades para mejorar la calidad de vida de los enfermos y lograr avances científicos que permitan atajar la enfermedad en el futuro. "Nuestra lucha es dura, pero, entre todos, hemos hecho un pacto tácito para no dejar indiferente a nadie. Si el poder político no nos hace caso, al menos, lograremos el apoyo de la sociedad para nuestra causa".

También se han sumado a la causa Laila Jiménez, presentadora de Informativos Telecinco; Cristina Pampín, presentadora de Informativos de TVE y profesora de UIC Barcelona; Marc Llobet, colaborador en el programa "Arucitys" de La Sexta y también profesor de la Universidad; la también periodista de "Arucitys" Alba Sánchez; la bracista catalana María García i Urzainqui y la ex nadadora de aguas abiertas catalana Erika Villaecija.

Más brazadas por la ELA

Durante el estreno del documental, su principal protagonista, Daniel Rossinés anunció un nuevo reto solidario previsto para el mes de mayo de 2022 con el lema "Swim for ELA". Según avanzó, este nuevo evento deportivo solidario tendrá un carácter colectivo y estará abierto a quien quiera participar.

Este tercer reto se llevará a cabo entre los puertos de Calafat y Cambrils. Los participantes habrán de repartirse en equipos de cuatro personas para recorrer a nado 20 kilómetros en un margen de tiempo de entre cinco y ocho horas. La organización facilitará una embarcación para cada equipo que, como requisito, deberán recaudar un mínimo de 500 euros para poder participar en el reto.

Como cierre del evento, Daniel Rossinés animó a los presentes a participar en el nuevo reto y destacó el valor de iniciativas como la del documental 'Brazadas' para seguir visibilizando la realidad diaria de los enfermos de la ELA. "El documental recoge auténticas lecciones de vida por parte de personas que están sufriendo una enfermedad, que es una sentencia", afirmó.

Este evento ha sido posible gracias a la colaboración de Compass Group España, la Fundación Luzón y Upside Down Challenge.

Sobre UIC Barcelona

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés.

Sobre UPSIDE DOWN CHALLENGE

Estos retos solidarios, nacen de la terrible experiencia de Daniel Rossinés frente a esta dura enfermedad. Daniel perdió a uno de sus mejores amigos por culpa de la ELA. Fue un golpe duro que marcó un antes y un después. Motivado por ayudar para que nadie pasara por la misma situación, lidero? una recaudación de fondos contra la ELA. Acciones solidarias que puso como nombre Upside Down Challenge, con el soporte de la Fundación Francisco Luzón. Los dos principales objetivos de estos retos han sido dar a conocer la enfermedad y recaudar dinero para la investigación.

Sobre la Fundación Luzón

La Fundación Luzón es una organización independiente, sin ánimo de lucro y dedicada por completo a la mejora de las condiciones con las que viven los pacientes con ELA y sus familiares. Su misión es mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y sus familias mediante la creación y dinamización de una Comunidad Nacional de la ELA en la que el paciente y su familia son el centro de gravedad promoviendo, para ello, trabaja en una mejora de la atención socio-asistencial y en el impulso nacional e internacional de la investigación para encontrar una cura.

Sobre Compass Group España

Compass Group España es la empresa de referencia en el sector de la restauración colectiva, con más de 50 años de historia. Tiene como propósito trabajar cada día para influir positivamente en la vida de los demás a través de la alimentación. Pertenece a la multinacional británica Compass Group, uno de los diez mayores empleadores privados del mundo. Desarrolla su actividad a través de diferentes marcas especializadas: Eurest, dedicada a la restauración a empresas e industria; Scolarest, que ofrece servicios gastronómicos en centros educativos; Medirest, alimentación hospitalaria y usuarios senior&social; Vitarest, que alimenta a domicilio a nuestros adultos mayores; Vilaplana, catering para eventos corporativos, deportivos y particulares; Seral, servicios de alimentación y Gow, córneres gastronómicos.

