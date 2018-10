COMUNICADO: Más que un lugar donde vivir

Actualizado 06/03/2018 10:17:43 CET

En los últimos años el aumento de emprendedores ha traído otro modelo de trabajo al mundo laboral, trabajar desde casa. Para ello es necesario contar con un espacio bien equipado y silencioso donde realizar la actividad.

Madrid, 6 de marzo de 2018.- Hoy en día la forma en cómo trabajamos y la vida personal puede verse mezcladas de una manera en la que tal vez nunca habríamos pensado.

Generalmente lo que se suele hacer es levantarse por la mañana y después del desayuno y de arreglarse bien, coger el coche, e ir a la oficina que puede estar más cerca o más lejos de casa. Esto hacía que el trabajo y la vida personal estuvieran separadas, a veces, por varios kilómetros en coche o tiempo en el transporte público. Pero ahora las cosas han cambiado. El hogar familiar y el trabajo se han unido porque hay mucha gente que ahora trabaja desde casa. Este nuevo modelo de trabajo permite conciliar la vida laboral con la familiar, ya que estás tu propio hogar mientras realizas el trabajo diario, pero abre una nueva necesidad y es la de tener un lugar apropiado donde colocar el espacio que se vaya a destinar al despacho. Un lugar que, en ocasiones, no resulta fácil de buscar.

Empieza por buscar un buen sitio en casa

Lo primero es encontrar un buen lugar en casa para colocar lo que será el despacho. Para que sea un lugar donde poder realizar el trabajo sin ningún tipo de distracción, lo mejor sería poder disponer de un espacio aislado en la casa.

Si en nuestra casa no hay una habitación disponible para poder construir en ella el despacho de tus sueños, ¡no hay porqué sentirse mal! En realidad la idea de tener una habitación a parte es para que no haya nada que pueda molestar, cierras la puerta y nada debe interrumpirse, pero aunque tengas que partir una habitación para hacer el despacho seguro que podrás encontrar un rincón dónde puedas trabajar sin problemas.

Una habitación compartida

Al final un despacho es una mesa con una silla cómoda para trabajar y algún mueble para ordenar papeles y documentos. Y ahora que todo se hace mediante Internet no necesitarás un mueble muy grande.

Las habitaciones compartidas es algo que se ha puesto de moda para casas con pocos metros. Que el comedor y la cocina compartan un mismo espacio ya no es algo que nos sorprenda. ¿Por qué no usar un rincón del comedor para colocar la mesa de despacho? Siempre cerca de una ventana donde puedas recibir la luz natural y no te dañes la vista. Puedes pintar la pared de un color diferente para dividir visualmente el espacio y quede bien definido el lugar que corresponde al despacho.

Es hora de darte a conocer

