Los mayores especialistas en sueño se reunirán en la IV Jornada de Cátedra del Sueño - GOMARCO

Madrid, 11 de marzo de 2026.-

Con motivo del Día Internacional del Sueño, los especialistas en medicina del sueño Dr. Javier Albares y el Dr. Juan Antonio Madrid, se reunirán para analizar cómo el sueño influye en la salud, bienestar y calidad de vida. Con motivo del Día Internacional del Sueño, Gomarco y la Universidad de Murcia celebrarán el próximo 13 de marzo a las 18:30 horas la IV Jornada de la Cátedra del Sueño Gomarco, un encuentro divulgativo que tendrá lugar en el Salón de Actos Sócrates (Edificio Rector Sabater) de la Universidad de Murcia. El acto estará abierto al público de manera gratuita hasta completar aforo.

La jornada reunirá a especialistas de referencia en el ámbito del estudio del sueño para abordar, desde una perspectiva científica y accesible, la importancia del descanso en la salud y el bienestar. A través de ponencias divulgativas y una mesa de expertos abierta al debate, el evento ofrecerá al público una oportunidad para comprender mejor cómo funciona el sueño y qué hábitos contribuyen a mejorar la calidad del descanso.

Cómo el sueño y los hábitos de descanso afectan a la salud física y mental

La jornada comenzará con la conferencia “La ciencia del buen dormir”, impartida por el Dr. Javier Albares, médico especialista en medicina del sueño y uno de los divulgadores más conocidos en este ámbito. Durante su intervención, abordará cómo funciona el sueño desde el punto de vista fisiológico, qué sucede en nuestro organismo mientras dormimos y por qué dormir bien es una pieza clave para la salud física y mental.

A continuación, el Dr. Juan Antonio Madrid, catedrático de Fisiología y uno de los principales expertos en cronobiología en España, ofrecerá la ponencia “Historia de nuestro sueño”, en la que realizará un recorrido por la evolución del descanso a lo largo de la historia y su relación con los ritmos biológicos. Su intervención analizará cómo los cambios en el estilo de vida, la organización social o la exposición a la luz han transformado nuestra manera de dormir y las consecuencias que este desajuste tiene en nuestra salud.

Consejos y recomendaciones para mejorar la salud y bienestar a través del sueño

Tras las ponencias, ambos especialistas participarán en una mesa de expertos junto a la Dra. María Ángeles Rol de Lama, directora de la Cátedra del Sueño Gomarco. Este espacio de diálogo permitirá profundizar en temas de actualidad relacionados con el sueño, intercambiar puntos de vista y resolver las dudas planteadas por los asistentes.

El objetivo de este encuentro es fomentar la reflexión colectiva sobre los hábitos de descanso y acercar el conocimiento científico a la sociedad, promoviendo una mayor conciencia sobre la importancia del sueño en la vida cotidiana.

Entrega de los Premios de la Cátedra del Sueño Gomarco

La jornada concluirá con la entrega de los III Premios de la Cátedra del Sueño Gomarco, unos galardones que reconocen la excelencia en investigación y divulgación científica en el ámbito del sueño.

Con esta iniciativa, la empresa murciana Colchones Gomarco reafirma su compromiso con la promoción del conocimiento y la investigación sobre el descanso, impulsando proyectos que contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. La Cátedra del Sueño, desarrollada por Gomarco junto a la Universidad de Murcia, nace con el objetivo de impulsar la investigación, la divulgación y la transferencia de conocimiento sobre el sueño y su impacto en la sociedad.

