COMUNICADO: Nuestros mayores, una lección de vida

Actualizado 08/03/2018 18:09:21 CET

Envejecer es ley de vida. Todos nosotros llegaremos algún día -si el ciclo se cumple- a la tercera edad y necesitaremos de una serie de cuidados importante. Pensar en aquellos que llegaron antes de nosotros nos hace mejor persona. En este artículo hablaremos sobre cómo nuestros abuelos forman una parte vital de nuestros días

Madrid, 8 de marzo de 2018.- Las personas mayores son las que más nos pueden enseñar del mundo en el que vivimos. Por los años que nos separan, cualquiera de nosotros puede empezar a conocer más sobre los cambios, el progreso y cómo hemos llegado hasta dónde estamos. De todas las generaciones que conocemos, ésta es una de las más crudas.

En sanidad una de las especialidades que se conocen es el cuidado de personas mayores. Los profesionales que aquí se colocan son sanitarios que han estudiado y practicado para que nuestros padres y abuelos se lleven la mejor atención posible. ¿Te gustaría saber el por qué de la importancia para esto?

¿Por qué tenemos que contratar a un cuidador especializado?

Todas las profesiones existen por algo. Cuando entramos en el terreno sanitario nos damos cuenta de la cantidad de especialidades que tenemos para escoger. Las personas enferman y cada uno de nosotros requiere de un tipo de atención que quizás, no se encuentre en cualquier parte.

El cuidado de personas mayores es exclusivo de aquellos que han entrado en la tercera edad y necesitan de un profesional que le trate todas las dolencias o sencillamente, le haga compañía en los momentos más duros. A continuación, para que sepas de la importancia de su existencia, te dejamos con una serie de ventajas que tenemos que conocer:

Atención personalizada

Cuando contratamos a un sanitario que se dedica a estos temas, nuestro ser querido tendrá una atención personalizada que no se ofrece en ningún espacio público. Puede que hayamos pensado en la idea de una residencia de mayores pero siempre que alguien venga a estar con nuestro ser querido, todo será mucho mejor.

Mejora el estado de ánimo

Está comprobado que un cuidador de personas mayores -gracias a que sabe cómo tiene que hacer las cosas- mejora el estado de ánimo de aquel al que está cuidando. A pesar de que nosotros le damos buena vida a nuestro abuelo o padre enfermo, lo cierto es que alguien que ha estudiado para esto es quien más rápido lo puede conseguir. ¡No pierdas la oportunidad que te ofrecen los sanitarios!

Compañía continúa

Son muchas las ocasiones en las que nosotros -por cuestiones de trabajo y/o compromiso- no podemos estar de forma continuada con nuestro abuelo o nuestro padre. Los cuidadores de personas mayores saben que esto es una realidad y se disponen las horas que hagan falta para que ese ser querido que tienes en casa, no tenga que sufrir de una soledad impuesta que no merece.

Calidad familiar

Cuando una persona a la que queremos está enferma, toda la familia se vuelca con la idea de sus cuidados y cuáles son los tiempos que debemos estar con él. Sin embargo, no siempre nos ponemos de acuerdo y esto puede generar diferentes conflictos. Un cuidador de personas mayores puede ahorrarnos muchos conflictos en ese tema y conseguir que nos ordenemos correctamente. La calidad de la vida familiar está más que asegurada.

¿Cómo trabajan los cuidadores de personas mayores?

La variedad de jornadas que tienen los cuidadores de personas mayores es lo que nos hace la vida mucho más sencilla. Gracias a su disponibilidad nosotros podremos escoger el orden que mejor nos venga y la tarifa que más se ajuste al presupuesto que hemos pensado para este tipo de gastos.

Algunos familiares pueden estar casi a tiempo completo con ese ser querido por lo que buscarán a alguien que se encargue de su padre o de su abuelo solo cuando no están o sea estrictamente necesario. El cuidado de personas mayores por horas está muy solicitado, ya que el profesional puede estar con nuestro ser querido solo el tiempo en el que nosotros no podemos estar pendiente de él. ¡Ideal para los que buscan una asistencia esporádica y por temporadas!

El cuidado de personas mayores fines de semana también vale como opción. Son muchos los familiares que están durante toda el tiempo en casa o lo suficientemente cerca como para hacerse cargo de ellos pero no durante los días festivos. Los sábados y domingos podemos estar más ocupados porque nuestras jornadas sean de hostelería o similares por eso, en el caso de encontrarte en esta situación, lo ideal es que puedas contar con profesionales que están disponibles durante estos días.

¿Cuánto cuestan los servicios de los cuidadores de ancianos?

Cualquier inversión que hagamos en sanidad será perfecta para la persona a la que queremos. El cuidado de los mayores es fundamental para que su estado de ánimo y nivel de vida mejore o quede regulado de la mejor forma posible. Solo así podemos decir que la vejez que está pasando es alegre y merece la pena recordarla.

A la pregunta de los honorarios de alguien que cuida de personas mayores no se puede contestar con claridad. Los gastos que vamos a tener dependen mucho del tipo de servicio que hayamos solicitado por nuestra parte. Si estamos ante alguien que solo viene los fines de semana no va a cobrar lo mismo que un sanitario que sí que está con nosotros día tras día.

La Comunidad Autónoma en la que nos encontremos también jugará un papel importante en este terreno. No es lo mismo solicitar un servicio de sanidad en Andalucía que en la Comunidad Valenciana puesto que se rigen por parámetros distintos y dónde el ayuntamiento juega un papel bastante importante.

En cualquier caso, el cuidado de nuestros mayores debe considerarse una obligación en todos los sentidos. Estas personas han estado con nosotros buena parte de su vida apoyando los derechos y tratando lugar un futuro mejor para el mundo. De alguna forma, se puede decir que se lo debemos.

