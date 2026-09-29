Medicina estética masculina; qué significa envejecer bien más allá de una mandíbula marcada - AESTHETIC BOUTIQUE DR. MÁXIMO EVIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026. La relación de los hombres con el cuidado estético no responde necesariamente al deseo de aparentar menos edad. En consulta, muchas veces la petición es bastante más sencilla: “me veo cansado”, “quiero cuidarme” o “quiero verme mejor”. Estas preocupaciones ayudan a entender una medicina estética masculina que no debería limitarse a marcar mandíbulas, proyectar mentones o eliminar arrugas. Para el Dr. Máximo Evia, médico estético y fundador de Aesthetic Boutique en Madrid, el reto está precisamente en alejarse de modelos rígidos y entender qué necesita cada rostro sin borrar los rasgos que forman parte de su identidad.

¿Qué significa realmente envejecer bien siendo hombre?

“Quizá uno de los errores de la medicina estética masculina sea haber convertido la masculinidad en una mandíbula”, plantea el Dr. Máximo Evia.

El atractivo masculino difícilmente puede reducirse a un mentón proyectado, unas facciones muy marcadas o una frente sin arrugas. El envejecimiento facial es bastante más complejo: con los años cambian progresivamente la piel, el tejido adiposo, la musculatura y la estructura ósea.

Además, existen diferencias anatómicas y fisiológicas entre el rostro masculino y el femenino que pueden influir tanto en la forma de envejecer como en el planteamiento de determinados procedimientos estéticos. La literatura científica también apunta a que las motivaciones de muchos hombres no pasan necesariamente por aparentar menos años, sino por mejorar su aspecto manteniendo una imagen natural y acorde con su edad.

El Dr. Máximo Evia fue uno de los nueve expertos que participaron en el consenso español MAPA (Male Aesthetic Patient Approach) sobre el abordaje del paciente estético masculino, publicado en Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana. El trabajo reunió evidencia científica y experiencia clínica sobre anatomía, envejecimiento, motivaciones, expectativas y tratamientos en el hombre.

Sin embargo, para el especialista, hablar de medicina estética masculina implica ir más allá de establecer un protocolo diferente para hombres y mujeres.

No todo cambio en un rostro masculino necesita una jeringa

Un hombre puede consultar porque percibe ojeras, manchas, textura irregular, flacidez, arrugas o simplemente porque siente que su rostro transmite más cansancio del que realmente tiene.

La respuesta no tiene por qué ser siempre un tratamiento inyectable.

El cuidado de la piel y procedimientos como IPL, láser CO2, neuromodulación o ácido hialurónico pueden formar parte de una estrategia cuando existe una indicación concreta. Pero actúan sobre problemas diferentes y no son soluciones intercambiables.

También cambia la manera de tratar. Un rostro masculino no debería convertirse automáticamente en una versión más cuadrada, más voluminosa o más inexpresiva de sí mismo. El objetivo puede ser mucho más discreto: mejorar determinados signos de envejecimiento sin que el tratamiento se convierta en el protagonista de la cara.

Esta búsqueda de cambios poco evidentes aparece también en el consenso MAPA, que recoge entre las preocupaciones del paciente masculino el temor a que los demás perciban demasiado el tratamiento y señala el “aspecto cansado” como una de las razones frecuentes para consultar. SciELO España.

La estética no sustituye al carisma

Existe además una cuestión que trasciende la anatomía. “Una frente sin arrugas no hace a nadie más inteligente, más carismático ni más exitoso”, señala Evia.

La medicina estética puede modificar determinados aspectos de la apariencia, pero no debería prometer aquello que pertenece a otros ámbitos de la vida. Tampoco corresponde al médico generar necesidades artificiales en un paciente que no las tenía ni convertir cada signo de envejecimiento en un defecto que necesita ser corregido.

Ahí aparece uno de los límites más importantes de la práctica estética: saber cuándo tratar, cuánto tratar y también cuándo no hacerlo. La medicina estética masculina puede entenderse así como un punto de encuentro entre anatomía, evidencia científica, expectativas personales y criterio médico. No existe una única manera correcta de envejecer ni un molde universal de masculinidad.

Envejecer bien no debería significar parecer más joven a cualquier precio. Quizá signifique algo más difícil: saber qué merece la pena tratar, qué conviene preservar y qué simplemente forma parte de cumplir años.

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