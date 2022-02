Los mejores disfraces de Rubie's para Carnaval 2022

Carnaval es una celebración que les gusta tanto a los niños como a los adultos. En el caso de los más pequeños, disfrazarse es un juego que les permite recrear las aventuras de sus personajes favoritos, pudiendo desarrollar su creatividad e imaginación. Por eso, Carnaval es el momento perfecto para que sean el personaje que más quieran

En Rubie’s disfrazarse está a la orden del día, por eso hay una amplia variedad de disfraces para niños y niñas. Desde Superhéroes a Princesas, Payasos, Animales y mucho más. Para facilitar la ardua tarea de encontrar el disfraz perfecto para Carnaval, Rubie's ha elaborado una lista de los disfraces favoritos e imprescindibles para los más pequeños. No dudar en descubrirlos.



1. Disfraz de Spiderman Classic (Ref. 702072)

Convierte a los niños en el amigo y vecino Spiderman. Uno de los superhéroes de Marvel y Avengers que no pasa de moda y tanto niños como adultos adoran. Este disfraz de Spiderman infantil está compuesto por un jumpsuit tipo mono, en color azul y rojo, con el estampado emblemático que viste Peter Parker. Además, incluye cubrebotas y máscara. Disfraz disponible en varias tallas, para niños de 3 a 10 años.



2. Disfraz Mandalorian Deluxe (Ref. 300929)

Dejar que los niños le den magia al mundo con este disfraz de Mandalorian Deluxe. Los niños se convertirán en “The Mandalorian”, el mercenario más tenaz y guerrero del universo Star Wars. Con este disfraz que incluye armadura acolchada con detalles impresos digitalmente, capa y máscara los más pequeños sentirán el lado oscuro de la fuerza.



3. Disfraz Mirabel de Encanto (Ref. 301210)

Encanto ha sido una de las películas más taquilleras de este año. Ya se ha por los personajes tan carismáticos que forman la familia Madrigal o por sus canciones tan pegadizas. Por eso, no es de extrañar que el disfraz de Mirabel sea una apuesta segura para Carnaval. Este disfraz incluye vestido con corpiño y estampado floral impreso digitalmente, perfecto para salvar la magia de Encanto como Mirabel.



4.Disfraz Batman Black Line (Ref. 702362)

Batman es el personaje más famoso de DC Comics, por eso también es un disfraz muy buscado para Carnaval. Durante el día Batman es Bruce Wayne un excéntrico magnate de Gotham City, pero por la noche se convierte en el Caballero Oscuro. Con este disfraz que incluye jumpsuit Deluxe con pecho musculoso, logo con efecto lenticular, cubrebotas, capa y máscara los más pequeños podrán luchar contra el crimen de la ciudad de Gotham.



5.Disfraz Leoncito Infantil (S8248)

Los disfraces de animales son un imprescindible durante las fiestas de Carnaval. Son perfectos para toda la familia, cómodos, divertidos y con los que no pasar frío. Con este disfraz de leoncito para bebés, los más pequeños de la familia podrán ir disfrazados de los animalitos más adorables. Este disfraz incluye jumpsuit adaptado para facilitar el cambio de pañal, gorro de cabeza de león y patucos.



6.Disfraz Hermione Infantil (884253)

Para los niños y niñas que adoran el mundo de la magia, los disfraces de Harry Potter serán perfectos para aprender todos los conjuros contra las artes oscuras. Este disfraz de Hermione que incluye túnica negra con insignia de Gryffindor impresa, capucha y broche será ideal para que los niños se disfracen de su personaje favorito.



7.Disfraz Dragon Ninja Gold (641143)

Los niños podrán convertirse en un ninja invencible con este disfraz de Dragon Ninja Gold, el líder del equipo. Los más pequeños podrán jugar a librar batallas contra otros ninjas bandidos para Carnaval. Este disfraz incluye camisa con capucha, pantalón, cinturón y máscara en color negro y detalles dorados. Un imprescindible que los niños no dudarán en elegir.



Rubies Spain ofrece un amplio surtido de disfraces y accesorios excepcionales para personas de todas las edades y ocasiones especiales, como Carnaval, Halloween, Navidad, celebración de fiestas y otros eventos. Los productos de Rubies se podrán comprar en tiendas de disfraces y accesorios de fiesta, jugueterías, secciones especializadas de hipermercados y grandes almacenes o en tiendas online.







