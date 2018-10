COMUNICADO: Las mejores pizzerías de Barcelona a domicilio

Actualizado 14/02/2018 13:08:35 CET

Más de 1.600 restaurantes de comida italiana y pizzerías ofrecen sus platos a domicilio a través de Just Eat. En España se piden más de 100.000 pizzas al mes a través de Just Eat.

Madrid, 14 febrero de 2018 - La pizza es uno de los platos italianos que más se ha extendido internacionalmente, desde Nápoles al resto de Italia y después al mundo. Famosa por su sabor y sus distintas variedades, es un plato que gusta a casi todo el mundo y que encaja en cualquier situación: cena familiar, cita en pareja, reunión con amigos para ver un partido de fútbol o una serie/película Los españoles somos unos auténticos pizzamonsters ya que, según datos de Just Eat, la plataforma líder en el mercado de comida a domicilio, la pizza es uno de los platos estrella para pedir a domicilio. De hecho, en España se piden más de 100.000 pizzas al mes a través de Just Eat. Las tres pizzas que más gustan a los españoles son la barbacoa, carbonara y cuatro quesos.

Algunos piensan que la pizza ha existido toda la vida en España, pero no es así. En 1959 se abrió una de las primeras pizzerías en Madrid que, en seguida, y gracias al éxito de este manjar, provocaría la rápida apertura de numerosos locales dedicados a esta especialidad italiana. Ahora ya no es necesario reservar mesa en una pizzería para disfrutar de una buena pizza, sino que, gracias a aplicaciones como Just Eat es posible hacerlo en cualquier momento y lugar. De hecho, de los 7.000 restaurantes adheridos a la plataforma Just Eat, 1.686 son pizzerías y restaurantes de comida italiana, así que el abanico de opciones es más que amplio.

Viendo el éxito que tiene la pizza entre sus usuarios, Just Eat ha preparado un listado con las pizzerías de la ciudad de Barcelona más valoradas por los usuarios:

·Cadena de pizzerías Papa John’s: los 40 establecimientos que Papa John’s tiene en España, situados en Madrid, Toledo, Valladolid, Palencia, Barcelona y Aragón, están disponibles a domicilio a través de Just Eat.

·Pizzería Titino’s: es un restaurante ubicado en la ciudad de Barcelona, especializado en comida italiana dirigido por una familia completamente dedicada a la restauración.

·Pizzería Napoli Barcelona: restaurante que ofrece una gran variedad de platos con especialidad en pizzas en pleno centro de la ciudad.

La comida a domicilio ha adquirido mucho protagonismo en nuestras vidas. Se trata de un sector en pleno crecimiento debido a los nuevos estilos de vida ya que, en nuestro día a día, buscamos opciones que nos permitan optimizar nuestro tiempo y simplificar tareas. Los dispositivos móviles se presentan como los mejores aliados para pedir comida a domicilio, ya que con un simple click puedes pedir platos de tu pizzería favorita y recibirlos en casa en muy poco tiempo. En el caso de Just Eat, el 70% de los pedidos se realizan a través de dispositivos móviles y más de la mitad a través de la app.

Creada en 2001, Just Eat es una plataforma online que pone en contacto a los amantes de la comida con los restaurantes que quieren expandir su oferta gastronómica más allá de las puertas de su local. La compañía tiene como propósito principal hacer que todos los usuarios disfruten la experiencia de pedir comida a domicilio entre una amplia variedad de restaurantes desde cualquier lugar.

Emisor: https://www.just-eat.es/