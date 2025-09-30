Mensa España celebra su reunión anual en San Juan de Aznalfarache, Sevilla

(Información remitida por la empresa firmante)

San Juan de Aznalfarache, 30 de septiembre.– Mensa España, la asociación de personas con un alto cociente intelectual, ha anunciado la celebración de su Reunión Anual de Mensa (RAM) en el Hotel Ilunion Alcora Sevilla de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. El evento tendrá lugar durante el puente de diciembre, del 4 al 8 de diciembre. La RAM 2025 se presenta como una oportunidad única para que los socios se reúnan, participen en actividades y exploren la rica cultura e historia de la capital andaluza. En 2015 ya se celebró la RAM en Sevilla con una asistencia de 216 socios. Este año se esperan más de 500 mensistas.

La asociación, que cuenta con cerca de 3500 socios en toda España, subraya el importante crecimiento de su comunidad, especialmente en Andalucía, donde residen 289 de sus miembros. De ellos, 84 son de la provincia de Sevilla, lo que hace de esta ciudad un punto de encuentro ideal para la comunidad Mensa. Durante la RAM, los participantes disfrutarán de un programa variado que incluye actividades y talleres en el hotel sede, así como visitas guiadas a lugares emblemáticos de la ciudad de Sevilla y sus alrededores.

La RAM es el evento más importante en el calendario de Mensa España, y este año promete una experiencia enriquecedora en un entorno histórico y vibrante. La elección de San Juan de Aznalfarache como sede busca combinar la comodidad de las instalaciones del hotel con la accesibilidad a las atracciones turísticas de una de las ciudades más fascinantes de España.

Sobre Mensa España

Mensa es una asociación internacional sin ánimo de lucro que agrupa a personas con un coeficiente intelectual superior a la media. Mensa España, fundada en 1980, organiza actividades y eventos a lo largo del año con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas, el desarrollo personal y la colaboración entre sus miembros.

Mensa tiene definidos tres objetivos: identificar y promover la inteligencia en beneficio de la humanidad, impulsar la investigación sobre la naturaleza, las características y los usos de la inteligencia y proporcionar a sus socios un entorno social e intelectual estimulante.

Más información en comunicacion@mensa.es.

Contacto: Mensa España

Email de contacto: comunicacion@mensa.es



