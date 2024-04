Ministro del Interior de Paraguay logrará avance histórico mediante alianza con creador del Método ARCÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

El Ministro del Interior de Paraguay logrará avance histórico en protección, seguridad y salvamento, a nivel nacional e internacional, mediante responsable alianza con el creador del Método ARCÓN. Paraguay dispondrá oficialmente, mediante el PEMAP 2024, del medio de búsqueda más eficaz y galardonado para la prevención y el salvamento de vidas, el Método ARCÓN

Paraguay, 8 de abril de 2024.- El Plan Estratégico Método Arcón para Paraguay PEMAP 2024 se llevará a efecto desde el martes 1 de octubre al viernes 6 de diciembre del presente 2024, y será oficial por el Ministerio de Interior de Paraguay.



Un importantísimo proyecto y avance, de carácter histórico, Presidido por el Ministro del Interior de la República del Paraguay Enrique Riera Escudero y por el Embajador del Paraguay en Panamá Su Excelencia Enrique Jara Ocampos, Autoridades ambas con un excepcional nivel de demostrada Responsabilidad y Compromiso Social.



Dirigido y desarrollado, con carácter voluntariamente humanitario, por el mundialmente reconocido doctor honoris causa, profesor e investigador Jaime Parejo García, creador de la trascendente obra científica Método Arcón ( https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial), quien ya dirigió e impartió en Asunción, octubre de 2007, el XXIII Curso, Internacional, para la Búsqueda y Detección Canina Método ARCÓN de Personas aun con Vida Sepultadas, organizado y oficial por la Secretaría de Emergencias Nacional de la Presidencia de la República de Paraguay, donde quedó sólidamente patente, de forma pública y oficial, al igual que en la totalidad de cursos impartidos, la óptima e insuperable efectividad que solo logra conferir la adecuada aplicación del Método Arcón.



El objetivo fundamental será en principio el de la especialización y certificación oficialmente homologada de máximo nivel a escala internacional (Método Arcón), del alumnado humano (Guías Avanzados e Instructores homologados Método Arcón) y Perros, participantes, rigurosamente seleccionados de las Secciones Caninas oficiales y principales pertenecientes a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas del Paraguay, para incrementar así consecuentemente el nivel de seguridad, protección y salvamentos frente a todo un conjunto de riesgos de toda la ciudadanía sin excepción. Paralelamente, consolidar y optimizar de forma demostradamente real y oficial, el nivel de efectividad en las referidas Unidades Caninas, respecto a la búsqueda y detección para la prevención y salvamento de vidas (supervivientes sepultados frente a la potencial ocurrencia de hundimientos por explosiones, fallos estructurales, terremotos, deslizamientos, etc.). Técnicas aplicables, con idéntica efectividad óptima demostrada, al resto de especialidades de búsqueda y detección, como explosivos, minas, etc. mediante la progresiva aplicación del único medio de búsqueda y detección canina avalado científicamente, y con máxima efectividad oficialmente constatada, el Método Arcón, para gran bien y avance de la seguridad y protección pública, nacional e internacional.



Un sustancial avance científico y operativo que estará destinado exclusivamente a los miembros activos de las principales Unidades Caninas oficiales del Paraguay (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), debiendo valorarse en el perfil de los seleccionados como alumnos un nivel alto o muy alto de intelecto, considerando la alta complejidad que caracteriza a la metodología, y debiendo participar lógicamente, con carácter funcionalmente imprescindible, los responsables de formación de las diversas unidades caninas oficiales potencialmente participantes:



Compañía de Canes de la Policía Nacional del Paraguay.



Agrupación de Canes del Comando de Infantería de Marina.



Agrupación de Apoyo al Combate del Batallón de Fuerzas Especiales, de la Fuerza de Tarea Conjunta (Concepción).





El PEMAP 2024 responderá garantizadamente a medio y largo plazo, a un objetivo de vital importancia y real necesidad operativa, nacional e internacional, estableciéndose en una primera fase, de forma oficialmente progresiva y consolidada, el avance científico Método Arcón, en el país de Paraguay, y extendiéndose a continuación, de forma sistemática, a otras naciones seleccionadas (afectadas por diversos tipos de riesgos potenciales) de los cinco continentes, al constituir demostradamente el medio más eficaz y galardonado de la historia (por las Naciones Unidas, Gobiernos, Universidades, etc.) en lo que respecta a búsqueda y detección para la prevención y el salvamento de vidas, y centralizándose oficialmente a todos los efectos, en este país positivamente estratégico, la formación y sede oficial principal a nivel mundial del Método ARCÓN, oficialmente acreditado por universidades y sociedades científicas como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad.



El trascendente avance científico Método Arcón, creado por el Dr. HC Jaime Parejo García, ha demostrado acreditadamente la máxima efectividad a nivel mundial en la detección de personas sepultadas aún con vida, explosivos, minas antipersonales, COVID-19 y especies animales y vegetales invasoras o protegidas, incrementando la preservación y el salvamento de vidas humanas, animales y de plantas en el planeta desde 1999: https://www.metodoarcon.org/el-reconocido-avance-cientifico-metodo-arcon-ha-demostrado-acreditadamente-la-maxima-efectividad-a-nivel-mundial-en-la-deteccion-de-personas-sepultadas-aun-con-vida-explosivos-minas-antipersonales



Resumen biográfico oficial y algunos de los avances pioneros e históricos, siempre en bien de la humanidad (documentalmente acreditados), del mundialmente galardonado investigador y profesor Dr. HC Jaime Parejo García: https://www.metodoarcon.org/resumen-biografico-oficial-del-investigador-cientifico-jaime-parejo-garcia







