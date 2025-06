El ministro de Justicia preside la entrega de los premios Fundación Legálitas a la RAE y TaxDown

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de junio de 2025.-

Los galardonados aunaron historia y juventud en una institución como la Real Academia Española con más de 300 años que comparte con Legálitas la vocación de llegar al ciudadano de una forma clara y TaxDown, un proyecto joven que ayuda a las personas con sus obligaciones fiscales. Esta es la tercera edición de los premios de Fundación Legálitas que tienen como objetivo galardonar anualmente a las mejores iniciativas en divulgación jurídica y legaltech

Fundación Legálitas celebró en un acto presidido por Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la entrega de sus premios anuales, cuyo objetivo es reconocer a aquellas personas y organizaciones que contribuyen a la divulgación del legaltech y la abogacía preventiva.



El evento, que tuvo lugar en la sede de Legálitas en Madrid, también contó con la presencia de Rafael Catalá, presidente de Fundación Legálitas; Luis del Pozo, CEO de Legálitas; y destacadas personalidades del ámbito público como Ana Pastor, exministra de Sanidad y presidenta de A.M.A. Seguros; Manuel Pérez Gómez, viceconsejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, y David Pérez, concejal de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid.



Real Academia Española, un reconocimiento a la historia

El premio a la ‘Mejor Iniciativa de Divulgación Jurídica’ de esta edición fue para la Real Academia Española. Un galardón que representa el éxito de un proyecto avalado por la historia. Una institución que surgió en 1713 con el propósito de sentar las bases del español y de confeccionar un diccionario, que vio la luz en 1739: el Diccionario de autoridades. Un primer diccionario, ligado al mundo legal, ya que para elaborarlo se utilizaron textos jurídicos de la época.



Fiel a sus principios y leal al compromiso de contribuir al buen uso y la unidad del idioma de los casi 600 millones de hispanohablantes, la RAE también se ha preocupado por la evolución del lenguaje dentro del sector legal. Así, en 2016 publicó el primer Diccionario del español jurídico, creado en convenio con el Consejo General del Poder Judicial; y, un año después, amplió su labor divulgativa con el Diccionario panhispánico del español jurídico.



Clara Sánchez, académica y miembro de la junta de Gobierno de la Real Academia Española, trasladó su agradecimiento a Fundación Legálitas por "reconocer la labor de divulgación jurídica de nuestra institución y nuestro compromiso con el lenguaje claro y accesible". "El lenguaje claro en el ámbito de la justicia no es solo una herramienta para mejorar la comprensión de normas y procedimientos legales, sino un compromiso profundo con los valores de la democracia, la equidad y virilidad humana", señaló.



En este sentido, Sánchez dijo que "la claridad exige palabras precisas, certeras, adecuadas a cada contexto, exige pensar en quien recibe el mensaje y no solo en quien lo emite, por ello uno de los objetivos esenciales de la RAE es asegurar que todos los hablantes del español en el mundo puedan ejercer un derecho fundamental, el derecho a comprender".



Por ello, afirmó que "este premio es un estímulo para seguir trabajando en lo que consideramos una tarea de fondo y de futuro, hacer del lenguaje un puente y no una barrera. Hacer de la claridad un principio esencial de la vida pública, educativa, comunicativa y jurídica".



TaxDown, un premio al crecimiento de la juventud empresarial

El galardón a la ‘Mejor Iniciativa Empresarial Legaltech’ fue para TaxDown, plataforma española orientada a simplificar los trámites y las gestiones fiscales. Fundada en 2019, en poco más de un lustro ha logrado un crecimiento sostenido, convirtiéndose en una app de referencia en asesoría fiscal digital en el país. Su objetivo es mejorar el bienestar financiero de las personas, ayudándolas de una manera fácil y sencilla a hacer su declaración de la renta, etc.



Álvaro Falcones, CEO de TaxDown, indicó que "recoger este premio les emociona especialmente porque engancha muy bien con los valores de la compañía, que lidera la transformación del sector a través de un esfuerzo comprometido e innovador con el ciudadano. Un reconocimiento que refuerza la convicción de que los trámites y la burocracia no debería ser un motivo de preocupación para nadie". "Valoramos mucho la iniciativa de Legálitas y de su fundación porque este premio no solo reconoce el trabajo, sino que ayuda a visualizar soluciones que están cambiando la vida a millones de personas a través del talento y la innovación", señaló.



Una justicia del siglo XXI: digital, cercana, ágil y con vocación social

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, clausuró el acto, dio la enhorabuena a los premiados y recalcó que "el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Justicia camina en la senda de convertir la justicia en una justicia del siglo XXI: una justicia digital, cercana, ágil y con vocación social, lo que engancha con ese asesoramiento jurídico preventivo a personas vulnerables y más jóvenes".



Asimismo, destacó que "la innovación y el lenguaje claro son cuestiones con las que están volcados desde su ministerio". Recordó que en el ranking de la Comisión Europea de las administraciones de justicia más tecnológicas, España es la segunda, solo detrás de Estonia, un país ejemplo en digitalización y en tecnologías. También subrayó la aprobación el año pasado de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa que establece como derecho de la ciudadanía tener resoluciones judiciales que sean comprensibles.



En este sentido, adelantó la entrada en vigor el 1 de julio de los tribunales de instancia que van a sustituir a los juzgados unipersonales en toda España, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la aprobación al final del año de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.



Solo unos ciudadanos informados pueden tomar decisiones sabiamente

Luis del Pozo, CEO de Legálitas, hizo suya una frase inspirada en el premio nobel Marshall Warren Nirenberg: "solo unos ciudadanos que conozcan bien sus derechos y obligaciones pueden tomar decisiones sabiamente". A este respecto, afirmó que "este es uno de los retos y objetivos a los que nos enfrentamos en Legálitas en nuestro día a día y a los que también contribuye nuestra fundación: educar al ciudadano en la importancia de la abogacía preventiva e innovar para hacer cada vez más accesible este asesoramiento jurídico a las personas".



Asimismo, señaló que le hacía especial ilusión aunar historia y juventud en los dos premiados de esta tercera edición. "Una institución como la RAE con más de 300 años de historia que comparte con nosotros la vocación de llegar al ciudadano de una forma clara y un proyecto joven que simplifica los trámites y las gestiones fiscales para ayudar a los ciudadanos con estas obligaciones".



Por su parte, Rafael Catalá, presidente de Fundación Legálitas, recordó que desde la fundación "promovemos la cultura del asesoramiento jurídico preventivo mediante el conocimiento de los derechos, el asesoramiento a los ciudadanos en sus deberes empeñándonos en promover su acceso a la administración de justicia a través de las nuevas tecnologías". En este contexto, "hacemos campañas con instituciones como Policía Nacional, la Universidad Rey Juan Carlos, Fundación Telefónica, Fundación ONCE, etc. para concienciar en seguridad, formación y construir una sociedad más solidaria, diversa y que evite la discriminación, entre otros objetivos", señaló Catalá.







