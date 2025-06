Motorica recauda 5 millones para liderar la revolución de la IA generativa en la animación de personajes

(Información remitida por la empresa firmante)

Motorica, en la que confían animadores y estudios AAA de primer nivel, ofrece síntesis de movimiento lista para producción a una velocidad de 200x, sin comprometer la calidad ni el control

Estocolmo, 25 de junio de 2025.- Motorica, pionera mundial en IA generativa para animación de personajes y síntesis de movimiento, ha anunciado hoy el cierre de una ronda de financiación inicial de 5 millones de euros, liderada por Angular Ventures, con la participación de Luminar Ventures. La financiación apoyará la rápida expansión de Motorica, la ampliación de su plataforma de IA patentada y la inversión continua en I+D para dar forma al futuro de la animación instantánea de personajes.

La tecnología de Motorica ya está siendo utilizada en entornos de producción en vivo por los principales estudios AAA del mundo para ofrecer animación lista para producción a una velocidad y escala sin precedentes. En las primeras implementaciones, los estudios han informado de una reducción de hasta el 99% en el tiempo de animación, logrando flujos de trabajo de animación que son 200 veces más rápidos que la captura de movimiento tradicional para el flujo de trabajo de animación de juego, sin sacrificar el control creativo, la calidad o la compatibilidad de la tubería.

"Motorica es un gran avance en el desarrollo de juegos y en la tecnología de animación que contribuirá a dar paso a la próxima era de los juegos, haciendo posibles mundos vivientes digitales poblados por personajes dinámicos y realistas que convertirán el juego en una experiencia realmente inmersiva e interactive", afirma Willem Demmers, CEO de Motorica. "Pero, a diferencia de otros desarrollos de IA, no estamos aquí para cambiar el flujo de trabajo de la animación. Estamos aquí para liberarlo. Tradicionalmente, los animadores dedican el 70% de su tiempo al trabajo técnico y sólo el 30% al rendimiento creativo real. Motorica cambia esta situación. Al automatizar las tareas rutinarias, como los tediosos fotogramas clave para la locomoción básica, permitimos que los creadores se centren en lo que importa: la narración, la emoción y la innovación. Este cambio ayuda a los estudios a moverse más rápido, a mejorar la calidad y a producir con menos fricciones".

Maxi Keller, animador de títulos como ‘The Last of Us: Part II’ y ‘Call of Duty: WWll’, comparte: "Motorica es la mejor herramienta que existe para la animación de locomoción y Motion Matching. Ofrece resultados mejores y más consistentes que el mocap, ya que te dan un control exacto sobre la aceleración y la velocidad del objetivo, y mucho más".

Resolver el problema más difícil en las cadenas de producción de juegos y virtuales

La animación de personajes, especialmente para medios interactivos como juegos y producción virtual, ha requerido tradicionalmente una cantidad significativa de trabajo manual, desde tomas MoCap en el estudio y nuevas tomas hasta fotogramas clave manuales y ciclos repetitivos. Los estudios se enfrentan a una disyuntiva fundamental entre velocidad y coste frente a realismo y escala. Motorica elimina esa disyuntiva.

La plataforma de Motorica está concebida para generar animaciones realistas, sensibles y diversas a escala. El sistema integra herramientas y flujos de trabajo estándar del sector y ofrece compatibilidad total con software DCC y motores de juego, como Unreal Engine, Maxon Cinema 4D, Maya, Unity y Blender. Entre sus funciones avanzadas se incluye la compatibilidad con el motion matching, que permite animar con realismo un gran número de personajes en escenarios de juego complejos.

Lo más destacado de Motorica:

• Aceleración masiva de la producción de animación. Un estudio calcula que tres años de animación pueden completarse en solo cuatro días.

• Personajes más expresivos y estilísticamente diversos, generados utilizando conjuntos de datos más pequeños.

• Ahorro sustancial de costes en sesiones aceleradas de mocap y postprocesado.

Basado en investigación de vanguardia y conjuntos de datos propios

El núcleo de la propiedad intelectual de Motorica se basa en años de innovación académica, empezando por el gran avance de investigación de 2019 de los investigadores Gustav Henter y Simon Alexanderson, que desarrollaron el primer modelo generativo profundo del mundo para la síntesis de movimiento, pionero en IA generativa para la animación de personajes. Fundada en 2020 para crear un prototipo de esta investigación, Motorica rompió oficialmente el sigilo en 2023, cuando Gustav y Simon se asociaron con el fundador en serie Willem Demmers para llevar la empresa al mercado, convirtiendo su prototipo pionero en un producto comercialmente viable.

Motorica posee y opera un estudio de captura de movimiento de última generación en Estocolmo y ha creado uno de los mayores y más refinados conjuntos de datos de movimiento patentados del mundo, capturados con actores profesionales para garantizar el realismo biomecánico y el rendimiento cinematográfico. Con esta base, Motorica es el único proveedor de IA generativa que ofrece actualmente animación de calidad AAA a escala y el líder de la categoría en el espacio emergente de la síntesis de movimiento.

"Invertimos en Motorica porque no solo están reimaginando la animación: están construyendo una tecnología fundacional que impulsará la próxima ola de experiencias digitales", dijo David Peterson, socio de Angular Ventures. "Esta plataforma tiene el potencial de influir en todo, desde cómo se mueven los personajes en juegos y mundos virtuales hasta cómo las máquinas entienden y replican el movimiento humano en robótica, XR y más allá. Sus profundas raíces de investigación, la fuerza de ejecución y la adopción temprana de los líderes de la industria hacen de Motorica una empresa que define la categoría".

Con la financiación inicial asegurada, Motorica planea acelerar su hoja de ruta de productos y ampliar la adopción por parte de los clientes en sectores verticales clave. Las iniciativas a corto plazo incluyen:

• Ampliación de las integraciones mediante SDK y API para que Motorica sea aún más plug-and-play para estudios de juegos, cinemáticas y equipos de producción virtual.

• Ampliación de la infraestructura de datos y la biblioteca de movimiento de la empresa, añadiendo herramientas para el movimiento controlable en la lucha, los deportes y el movimiento estilizado.

• Lanzamiento de asociaciones estratégicas con motores de juego, plataformas de simulación y estudios de efectos visuales a gran escala.

• Contratación en ingeniería, animación, datos y éxito del cliente.

Compromiso del artista

El equipo de Motorica se ha comprometido a aumentar la creatividad, no a automatizarla. La plataforma, que se está convirtiendo rápidamente en el estándar del sector para la síntesis de movimiento de alta calidad, se ha diseñado en estrecha colaboración con animadores profesionales, desarrolladores de juegos y directores técnicos para mejorar los flujos de trabajo artísticos y eliminar los cuellos de botella. En lugar de sustituir la creatividad humana, las herramientas de Motorica eliminan tareas -como la locomoción de los personajes y los ciclos de relleno-, lo que permite a los equipos creativos centrarse en el rendimiento, la narrativa y el estilo.

