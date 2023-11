Los muñecos inclusivos de Miniland llegan a Madrid para presentar su nueva campaña

(Información remitida por la empresa firmante)

Con motivo del Día Universal del Niño, el pasado 20 de noviembre, la firma organizó un ‘road show’ de tres días por Madrid a través de diez localizaciones emblemáticas de la ciudad. Diferente origen, género o diversidad funcional; la línea de muñecos y muñecas inclusivas Miniland es pionera en promover el respeto y la empatía a través del juego y el consumo responsable de juguetes

Siempre hay un primero en todo, un precursor que abre camino, un explorador que se lanza a una nueva aventura. Por ejemplo, el Museo del Prado, que fue el primero en albergar la colección de Goya más completa del mundo o el hospital La Paz, que fue el primero en hacer latir un corazón de nuevo. Miniland también tuvo un reto, ser los primeros en abrir el mercado de juguetes inclusivos que fomentaran el respeto y la tolerancia a través del juego, y desarrollaron la línea Miniland Dolls Colourful Edition, con una amplia variedad de muñecos y muñecas con diferentes orígenes, géneros o diversidades funcionales, que antes no existían en el mercado. En resumen, han sido ‘pioneros en incluir la inclusión’.



Con este lema, el pasado 20 de noviembre, la marca lanzó una campaña de sensibilización en Madrid con motivo del Día Universal del Niño, con la intención de presentar su colección de muñecos inclusivos y remarcar su compromiso con la infancia, la diversidad y los valores. Rubias, morenas y pelirrojas; caucásicas, africanos o asiáticas; con síndrome de Down, implante coclear o gafas. Todas estos muñecos y muñecas se han paseado por las principales calles de Madrid dentro de un camión transparente, visitando diez localizaciones emblemáticas que son pioneras por conseguir algún hito curioso o hecho memorable.



Un segundo camión, iluminó la ciudad con pantallas LED de gran formato en el que se proyectaron micro vídeos con los hitos históricos más importantes por los que estos emplazamientos de Madrid fueron pioneros, además de mensajes de concienciación sobre el respeto y la tolerancia en la infancia. Ambos camiones pasaron y se detuvieron en: las torres Kio, el Museo del Prado, Moncloa, El Museo de Ciencias Naturales, la estación de metro Cuatro Caminos, el Wizink Center, el Parque de Atracciones o la Vaguada. De este modo, viandantes, conductores, curiosos y familias con niñas y niños pudieron acercarse y conocer de cerca el universo inclusivo de Miniland y detener su mirada hacia la diversidad.



La campaña, contó también con una acción simultánea en redes sociales donde se compartieron los diferentes mensajes y gráficas. También contó con la publicación de un mini-spot centrado en el concepto central del slogan y con un making of que se rodó en directo en la acción de street marketing en las calles de la capital.



Miniland, mucho más que una marca

Miniland lleva más de 30 años trabajando la diversidad y la inclusión a través de sus colecciones de juguetes educativos, incluyendo las muñecas y muñecos inclusivos que nacieron del canal escolar, estando presentes en las escuelas de infantil de todo el mundo. Desde sus inicios, ha trabajado en el desarrollo de líneas de producto específicas que ayudan a promover, a través del juego, valores humanos y sociales esenciales en la sociedad. En concreto, la colección inclusiva de muñecos y muñecas Miniland Dolls Colourful Edition que ha sido reconocida con el premio a Mejor Juguete del año 2023.



Se puede echar un vistazo al spot Minilad 2023 "Pioneros en Incluir la Inclusión": https://www.youtube.com/watch?v=NKjznKr3...



