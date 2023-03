Nace TBR Editorial, el sello juvenil donde mandan los lectores

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de marzo de 2023.- Digitales, comprometidos, impacientes, creativos, con un lenguaje propio y muy, muy lectores: así es la generación Z. Los lectores jóvenes han dejado de leer lo que les dicen que lean; ahora, son ellos (y, sobre todo, ellas) quienes dicen a las editoriales lo que quieren leer, y arrastran detrás a miles de lectores de todas las edades. Con este impulso nace TBR Editorial que se presentó ayer en Madrid.

"Queremos estar muy vivos, reaccionar, proponer e interactuar con la comunidad lectora. TBR va a ser un diálogo, y los lectores van a llevar la voz cantante", desvela Xohana Bastida, editora de este nuevo sello young adult. Esta etiqueta, nos cuenta, "ya no hace referencia a un segmento de edad, sino que se ha convertido en un género por derecho propio, del que disfruta mucha gente distinta, que no se oculta, sino que se celebra". Y eso hicimos ayer en la sala Equis de Madrid. Celebrar que nos gusta la literatura juvenil, new adult, young adult, o la literatura a secas. ¿Y tú te la vas a perder?

El mercado editorial juvenil, un crecimiento imparable

Gracias a los hábitos lectores de jóvenes y adolescentes -más del 80% lee de manera frecuente*- y a fenómenos como Tik Tok, donde se recomiendan libros y se comparten procesos creativos en pocos segundos, el mercado editorial juvenil está viviendo un crecimiento imparable.

Con el objetivo de dar respuesta al sector y crear una comunidad lectora, nace TBR, un nuevo sello juvenil creado por y para jóvenes. Rompedor, en tendencia y con temáticas actuales: fantasía, romance, vampiros, misterio, poesía urbana, feminismo, empoderamiento, body positive, batallas de gallos, ilustración...

Queremos ser la lista de los libros que no puedes esperar a leer, que te mantienen en vela y que crean adicción.

¿Qué es TBR?

TBR significa To Be Read, un hashtag con millones de publicaciones en redes sociales donde los jóvenes recomiendan libros. Ahora TBR nace como sello editorial juvenil y trae historias que enganchan de autores nacionales e internacionales, con gran calidad literaria y con ediciones muy cuidadas.

Se está escribiendo una nueva historia...

¿Sabes cuál es tu próximo libro?

LANZAMIENTOS 30 DE MARZO

Poesía al ritmo de rap, un libro pionero en el mercado

BATALLA DE GALLOS es un libro pionero en el mercado. Mnak, Gazir, Hander, Tirpa y Marithea, cinco de los freestylers más premiados, dejan el micro y se enfrentan a la página en blanco para librar la más singular de las batallas: la batalla de la vida. Con prólogo de Piezas, el padre del género de la improvisación, que habla de su experiencia y de su visión del éxito que no es otra que tener algo que contar a su hija.

Este libro es un grito de rap, valor y poesía. TBR les propuso que desnudaran su alma para reflexionar sobre 20 temas que abarcan la vida en un arco temporal, desde la infancia hasta la muerte, pasando por cuestiones que preocupan a los jóvenes como son el amor, y desamor, la precariedad, la apariencia física, la autoestima, el futuro, la salud mental, la sexualidad, la familia... Con el último verso/rap/reflexión de uno de los raperos el otro tenía que comenzar su tema y así se libra esta de batalla de gallos en papel, donde se abren por completo porque el silencio para ellos no es una opción.

Cuatro ilustradoras hablan con su yo adolescente: humor y feminismo

CONVERSACIONES CONMIGO MISMA es un cómic ágil, cómico y feminista. Cuatro ilustradoras jóvenes: Precariada, Laura Árbol, Daniella Martí y Bàrbara Alca se miran al espejo y se dirigen a su yo adolescente para hablarle (y hablarnos) de todos los temas que preocupan a esa edad y de los que nunca les hablaron. En este viaje en forma de viñetas reflexionan en clave de humor, sobre todo tipo de temas muchos, por desgracia, de plena actualidad, como el acoso, machismo, precariedad...

Nadie está preparado para crecer y enfrentarse a la vida adulta (decidir qué estudiar, a qué dedicarte, encontrar trabajo y que te paguen, independizarte, enamorarte, sufrir...), pero, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo adolescente, ¿qué le contarías? Eso es lo que hacen estas autoras. ¿Y a ti? ¿Qué te habría gustado que te contaran?

Magia y romance prohibidos, una fantasía de una autora superventas

ECOS Y LLAMAS, de Morgan Rhodes, autora superventas de fantasía, es una bilogía protagonizada por Joss, una chica de 17 años, que pasa la vida de fiesta en fiesta, sin preocuparse demasiado de su futuro ni de nada que le suene a cosa seria. Desde luego, jamás se le ha ocurrido pensar en la magia, algo de lo que solo sabe tres cosas: que es escasa, letal y que todos los que la usen serán condenados a muerte.

Así que, cuando se infecta accidentalmente de magia, sabe que tiene que librarse de ella cuanto antes; si no, su vida corre peligro. Pero, nadie puede ayudarla... Salvo, quizá, el enigmático Jericho Nox, un ladrón tan misterioso como atractivo que pronto la hará cuestionarse todas sus creencias. Una magia prohibida. Un oscuro secreto. Un destino común. En un imperio construido sobre la mentira, tal vez la verdad sea el arma más potente...

