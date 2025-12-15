Navidad Slow Luxe: la elegancia serena y cálida que define la decoración de estas fechas

Navidad Slow Luxe en Sandra Marcos Interiorismo - Sandra Marcos

Una luz acogedora, una textura suave o un dorado bien integrado ilustran cómo pequeños detalles pueden transformar por completo el hogar durante las fiestas. Navidad Slow Luxe es la apuesta de Sandra Marcos para rehuir del maximalismo para crear espacios serenos y sofisticados

Madrid, 15 de diciembre.- La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, llega el momento de decorar cada hogar de una manera especial. Frente a propuestas centradas en el maximalismo, Sandra Marcos, decoradora de interiores especializada en estilismo residencial y en compras de mobiliario de importación, se inclina por una Navidad Slow Luxe. Se trata de una tendencia que recupera la calma estética y el equilibrio como eje de la decoración navideña.



Este año, el showroom de Sandra Marcos, ubicado en la calle Castelló nº45, ha adoptado este estilo durante las Fiestas. Las próximas semanas, el espacio se convierte en un recorrido sensorial que demuestra el poder de la ornamentación navideña. Una luz tenue, materiales nobles y piezas artesanales cuidadosamente seleccionadas componen una propuesta armoniosa capaz de vestir salones o comedores evitando la saturación visual. Y es que, en palabras de la propia experta, "la Navidad no debe agobiar los espacios; debe elevarlos con pequeñas decisiones bien pensadas".



Mesas Slow Luxe

Durante estas fechas, las mesas ocupan uno de los escenarios clave en la decoración. Por ello, la interiorista propone una cuidada selección de accesorios de mesa, que abarca desde vajillas artesanales hasta portavelas escultóricos y bandejas decorativas, todos ellos pensados para integrarse en composiciones equilibradas. Además, se trata de piezas concebidas para durar más allá de las fiestas, y que pueden funcionar como ideas de regalo para los amantes de la decoración y el diseño.



Paleta cromática y claves de estilo

Asimismo, la paleta cromática refuerza la serenidad del Slow Luxe, a través de verdes profundos, burdeos y rojos, que conviven con otros matices tierra. El punto especial lo introducen los detalles dorados, aportando un brillo cálido, elegante y sofisticado que se traslada a la mesa a través de la cubertería, convirtiéndose en uno de los acentos más característicos de la temporada. "La clave está en esos pequeños detalles que, sin llamar la atención en exceso, dialogan con el resto de las piezas y transforman la estancia por completo", señala Sandra Marcos.



Recomendaciones de regalos para una Navidad Slow Luxe

La atención al detalle, característica de la filosofía Slow Luxe, se refleja también en toda la selección de regalos que la interiorista ha reunido esta Navidad en su showroom. Entre ellos, destacan piezas artesanales como bandejas de esparto, mantequilleros o morteros, pequeños objetos de cocina que consiguen adaptar la atmósfera a diferentes momentos de la celebración y darle un toque especial a las elaboraciones que se cocinan en cada hogar.



Todas estas piezas responden a una premisa que Sandra Marcos resume así: "Regalar en Navidad es elegir que algo permanezca. No se trata de sorprender con volumen, sino de acertar con intención y diseño". Con esta visión, la interiorista culmina una propuesta que consolida la Navidad Slow Luxe como una de las tendencias más inspiradoras de la temporada.



