NEUTRINOVOLTAICO - cuando la célula solar ya no necesita luz

Publicado 05/08/2019 12:21:04 CET

Neutrino Energy: la solución energética alternativa y eficiente del futuro para todos

No hay duda de que la energía solar también se puede obtener con el mal tiempo. Después de todo, no se detecta calor, sino los espectros de radiación visibles del sol son los que proporcionan electricidad. Y llegan a la Tierra incluso los días nublados de invierno.

Los rendimientos de la energía solar dependen estrechamente de los ciclos estacionales

Pese a lo dicho en el primer apartado, los valores alcanzados por los sistemas fotovoltaicos alemanes varían en gran medida entre los meses de verano e invierno. Incluso si la producción no se detiene por completo en invierno, la energía fotovoltaica es una tecnología energética que depende de la época del año. En términos generales, se puede decir que la cantidad de energía que se genera durante el verano es, aproximadamente, tres veces mayor que la energía que se genera en invierno. Por tanto, la energía solar puede alcanzar su máxima cota entre los meses de mayo a septiembre.

10 metros cuadrados de superficie de paneles solares para alrededor de 17kWh de energía durante el mes de noviembre

Durante el mes de noviembre la producción de un sistema fotovoltaico con una potencia nominal de 5kWp es de tan solo 17 kWh, mientras que en diciembre es de 19 kWh y en enero es de 27 kWh de promedio. ¡Una diferencia notable respecto a los valores de 125 kWh que se alcanzan en junio! Sin embargo, para alcanzar este rendimiento se necesita un sistema fotovoltaico con una potencia nominal de aproximadamente 1 kW que tenga entre 5 y 7 paneles. Para 1 kilovatio de pico (1 kWp) se necesitan entre 7 y 10 metros cuadrados de superficie orientada al sol, en función de la calidad de los paneles instalados. No todos pueden instalar dicho sistema en sus hogares por motivos de espacio. Además, el ángulo de inclinación de la superficie es muy importante para su rendimiento. Si los rayos solares no llegan hasta los paneles solares con el ángulo apropiado, el rendimiento es menor y, finalmente, la compleja instalación no logrará ofrecer los resultados esperados.

La nieve y la oscuridad son los enemigos naturales de la energía solar

En el caso de que nieve, los módulos fotovoltaicos apenas pueden funcionar. Especialmente, en los techos donde la nieve tiende a acumularse y no se desliza, la capa que se forma impide que luz llegue hasta los paneles. La energía solar se refleja incluso antes de que se pueda convertir en electricidad, y hasta cuando el rendimiento se ha ido casi por completo. Por la noche, o cuando los paneles solares están recubiertos de nieve, es cuando la energía acumulada en una batería debe suministrar electricidad a los hogares.

Sin un almacenamiento costoso, la energía solar es a menudo insuficiente

Un almacenamiento de plomo-ácido o de iones de litio llega a tener las dimensiones de un refrigerador, por lo que no se puede instalar en todos los sótanos, y no solo por motivos de espacio. Los costes de dicho almacenamiento se suman a los costes de la instalación de los paneles solares en el techo, que son de al menos 6.000 euros, aunque pueden aumentar hasta los 12.000 euros. La capacidad de almacenamiento está diseñada para que el hogar pueda proveerse de energía solar a la mañana siguiente. Si la cantidad de electricidad sigue siendo insuficiente, esta debe de provenir de una red convencional de suministro eléctrico.

Neutrinovoltaico: la solución energética alternativa y eficiente del futuro para todos

Queda claro que obtener una gran cantidad de energía de las células solares está sujeto a una serie de condiciones que no todos los usuarios podrán tener. Aquí es donde cobra protagonismo el principio NEUTRINOVOLTAICO , desarrollado por el Neutrino Energy Group germano-americano. En lugar de radiación solar visible, el NEUTRINOVOLTAICO utiliza todas las partículas de radiación no visibles que llegan continuamente del espacio exterior, así como de la electrohumedad que se crea de manera artificial. Los neutrinos de alta energía que penetran completamente en el cosmos pueden verse forzados a liberar una pequeña parte de su energía cinética cuando alcanzan una superficie especialmente densa, y después esta puede convertirse en electricidad para el uso diario. Lo mismo se aplica al electrosmog.

El material especial aumenta las vibraciones atómicas mediante múltiples capas superpuestas

El Neutrino Energy Group, encabezado por el matemático y CEO Holger Thorsten Schubart, ha desarrollado un metamaterial de capas de silicio y grafeno dopadas. La radiación invisible alcanza este material de nano revestimiento y hace que los átomos vibren. Las vibraciones atómicas se optimizan horizontal y verticalmente a través de la estructuración geométrica de las capas de grafeno y silicio, y se amplifican hasta que pueden eliminarse de las superficie a modo de corriente eléctrica continua.

Energía de neutrinos: siempre y en todas partes, a cualquier hora del día e independientemente del clima

Con una película de alto rendimiento recubierta con el principio NEUTRINOVOLTAICO, y con solo una superficie del tamaño de una hoja A4, ya se puede suministrar más de 2,7 vatios. La cantidad de electricidad es escalable hacia arriba. Depende matemáticamente del mismo modo que el tamaño de las células solares.

Sin embargo, en lugar de interactuar con el medioambiente solo en una capa superior, como la superficie de una panel solar al que alcanzan los rayos del sol, los paneles NEUTRINOVOLTAICOS apilados desarrollan un efecto de profundidad, puesto que también interactúan con las capas inferiores. Con un "paquete de energía" el tamaño de una pila de papel de impresora puede generar electricidad, incluso si en condiciones de laboratorio ya es de 1,25 o 1,5 kW.

Varias pruebas han confirmado también la efectividad de este método bajo la superficie de la tierra, concretamente en un pozo en el macizo suizo del Gotardo, a más de 40 metros bajo el suelo. Es decir, con la protección absoluta de las fuentes de radiación artificial.

Con el material formado por células dopada a base de grafeno de varias capas se desarrolló un metamaterial que permite que se genere energía en un espacio pequeño mediante la conversión de radiación no visible. Al principio, pequeños dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, calculadoras, marcapasos y computadora portátiles, pero más tarde también la movilidad electrónica, así como hogares enteros. Sobre la base del NEUTRINOVOLTAICO, la energía fotovoltaica puede funcionar en cualquier caso, incluso si se pone el sol. Con la combinación FOTOVOLTAICO / NEUTRINOVOLTAICO será posible dar una respuesta a corto plazo sobre cómo se puede proporcionar suficiente energía de manera sostenible en un futuro próximo.

"Los neutrinos recorren su camino a través de la oscuridad hasta llegar a nosotros. Ahora iluminarán nuestro camino hacia el futuro".

Contacto

Nombre contacto: Neutrino Energy

Teléfono de contacto: +49 30 20924013