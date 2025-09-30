Nostalgia, raíces y versos en 'Tequila con hojas de tréboles', el nuevo libro de poemas de Manuel Durán - Manuel Durán

Madrid, 30 de septiembre de 2025.-El universo literario continúa encontrando nuevas formas de expresar la experiencia humana, y en particular, de abordar la complejidad del desplazamiento personal, la identidad híbrida y el anhelo de pertenencia. En este contexto, los libros de poemas siguen siendo una herramienta esencial para canalizar el imaginario colectivo y ofrecer relatos donde la introspección y la emoción se entrelazan con la palabra.

Bajo esta premisa, Manuel Durán presenta "Tequila con hojas de tréboles", un poemario que invita a detenerse, observar y saborear con lentitud cada imagen, cada silencio. Esta obra no solo se inscribe dentro del género de la poesía, sino que se posiciona como un reflejo íntimo de la migración y el arraigo, una voz que transita entre dos mundos y los reconcilia en forma de versos.

Un libro nacido del viaje, la memoria y los sueños que cruzan fronteras

"Tequila con hojas de tréboles" parte de la experiencia de sueños rotos que han atravesado fronteras, desplazamientos, migraciones; sueños que llegan extenuados a un “lugar ajeno” y buscan reposo antes de volver a caminar. En este poemario, la naturaleza habla en silencio, y la memoria se convierte en eco. Cada poema condensa un gesto emocional que une lo vivido con lo contemplado, en una suerte de bitácora lírica que reposa sobre el paisaje irlandés y el recuerdo mexicano.

Esta fusión entre lo ancestral y lo contemporáneo se manifiesta a través de una cultura que danza con ímpetu dentro del texto, mezclando elementos tradicionales con la musicalidad del presente. El resultado es una obra que no necesita ornamentos externos: “no pide limón ni sal”, solo un corazón dispuesto a brindar.

Su lectura, como una bebida destilada lentamente, requiere una actitud abierta y reflexiva, una disposición emocional que permita dejarse llevar por los ritmos suaves de la evocación y la melancolía.

Irlanda como hogar: un territorio adoptado desde la mirada poética

Manuel Durán, nacido en Reynosa (Tamaulipas), y actualmente afincado en Irlanda, ha desarrollado su trayectoria combinando su trabajo en el ámbito tecnológico con una creciente dedicación a la literatura. Su poesía nace del detalle, de lo pequeño, de esa belleza inadvertida que reside en lo cotidiano y en los instantes suspendidos.

"Tequila con hojas de tréboles" surge de los viajes del autor por tierras irlandesas, una geografía que ha aprendido a mirar con respeto y asombro. A través de los recorridos realizados en compañía de su hermana, creadora del canal “Una Mexicana en Irlanda”, ha tenido acceso a una visión íntima de la cultura local, lejos de los estereotipos turísticos. Esta experiencia le ha permitido construir un puente entre su identidad mexicana y la tierra que, sin ser suya, le ha ofrecido un hogar y una nueva manera de estar en el mundo.

Con este libro, el autor busca aportar una mirada migrante y poética sobre Irlanda, sumándose al esfuerzo de divulgar su riqueza desde una óptica personal, introspectiva y culturalmente híbrida. Así, este libro se convierte en una forma de agradecimiento, de diálogo y de afirmación emocional.

La propuesta de Manuel Durán, editada por Talón de Aquiles, combina sensibilidad, contemplación y una escritura contenida que emociona sin artificios. En un tiempo de discursos acelerados y experiencias desechables, "Tequila con hojas de tréboles" invita a saborear con calma una literatura que se sostiene en la emoción honesta, el paisaje interior y la memoria compartida. Un brindis poético que se sirve despacio, para quienes aún creen en la fuerza silenciosa de los poemarios.

