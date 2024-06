El Observatorio de la Religión en la Escuela lanza su EREbarómetro para analizar el impacto de la LOMLOE

(Información remitida por la empresa firmante)

El Observatorio de la Religión en la Escuela lanza su EREbarómetro a los profesores de todas las religiones para analizar el impacto de la LOMLOE

* El Observatorio de la Religión en la Escuela (ORE) ) ha celebrado su III Seminario Internacional en el Colegio Oficial de Docentes de Madrid, emitido por streaming con la participación de los más altos responsables de la enseñanza de las tres religiones que se imparten en el sistema educativo español.

* Con este seminario se ha iniciado el análisis de cómo ha afectado la LOMLOE, en sus dos primeros años de implantación, a la enseñanza de las religiones y a su profesorado, un balance en el que se dará la palabra a todos los docentes a través de una encuesta para conocer su valoración.

* Con esta encuesta, dirigida a los profesores de todas las religiones, el ORE inaugura su EREBarómetro , cuyo primer estudio de campo se realizará este mes de junio, siendo la primera investigación en España sobre la enseñanza de las tres religiones.

Madrid, 4 de junio de 2024.- Este seminario, que se puede ver en YouTube, ha contado con la participación de casi 300 profesores de las tres confesiones religiosas, procedentes de 30 provincias españolas y ocho nacionalidades. En su inauguración intervinieron Amador Sánchez, decano del Colegio Oficial de Docentes, y Mayte Ortiz, directora general de la Fundación SM, que ha impulsado el Observatorio de la Religión en la Escuela. Carlos Esteban, director del Observatorio de la Religión en la Escuela, presentó una radiografía sobre el impacto de la LOMLOE en la ERE, recordando que afecta a más de 3.200.000 estudiantes que semanalmente cursan la religión como materia escolar y a cerca de 40.000 docentes. Señaló las limitaciones de la ERE en su legislación actual, sobre todo en su horario, en la ausencia de alternativa y en la desconsideración académica de sus calificaciones, que no se incluyen en las notas medias. Reivindicó un mejor tratamiento del saber religioso en el sistema educativo, no tanto por cuestiones jurídicas, sino por su contribución educativa, ya que la religión en la escuela contribuye a la formación cultural y ética de las nuevas generaciones. Y añadió, además, que en este tiempo de fragilidad la religión puede ayudar también al sentido de la vida de los niños y jóvenes. Antonio Roura, director de Religión y Escuela, describió las diferencias pedagógicas, no solo en Religión, en las diferentes comunidades autónomas. Ambos concluyeron pidiendo un mayor apoyo de las Administraciones educativas en la formación del profesorado para que las mejoras pedagógicas de la LOMLOE se puedan aplicar en las aulas.

Crece la cooperación entre las religiones en la escuela

Después de esta primera radiografía de la situación actual, los representantes de las confesiones que se imparten en el ámbito escolar también analizaron los datos de su realidad. Sara Lobato, coordinadora nacional de Enseñanza Religiosa Evangélica (FEREDE), presentó la creciente realidad de sus profesores, que alcanzan los 350, y también de su alumnado. Ihab Fahmi, coordinador de Educación de la Comisión Islámica de España (UCIDE), se mostró positivo con el desarrollo de su realidad, también en crecimiento, y sus profesores de Religión islámica, que rondan los 250 en España. José Luis Guzón, delegado episcopal de Enseñanza de la Archidiócesis de Madrid, valoró positivamente las mejoras pedagógicas de la LOMLOE, y destacó la cooperación entre los profesores de diversas confesiones en los centros educativos donde se imparten diversas religiones.

El futuro ha comenzado

Entre las cuestiones aportadas por los participantes en el seminario, destacó la intervención de Enrique Caputo, que describió la situación de las comunidades budistas en España respecto del sistema educativo, y un grupo de profesores de diversas confesiones, que contaron su experiencia de un seminario de formación en el que se han elaborado materiales didácticos sobre contenidos compartidos por los currículos de las tres religiones. Como conclusión, una vez expuestas estas buenas prácticas interconfesionales, el director del ORE, Carlos Esteban, concluyó el seminario diciendo: “Hemos visto que el futuro de la enseñanza de las religiones ha comenzado ya”.

