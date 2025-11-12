(Información remitida por la empresa firmante)

Origen España y CECRV se reúnen con la Comisión Europea para impulsar un Plan de Acción para las IIGG españolas

El encuentro se ha celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España con el objetivo de presentar a los representantes de la Comisión Europea las necesidades y demandas de las Indicaciones Geográficas españolas en el marco político actual

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco ha remarcado “el valor” que tienen este tipo de eventos para “fortalecer la promoción del sistema de Indicaciones Geográficas”

Durante la jornada, el director general adjunto de la DG AGRI, Diego Canga, ha anunciado la puesta en marcha en 2027 de un Plan de Acción “no legislativo” para fomentar el reconocimiento de los sellos DOP e IGP

Madrid, 12 de noviembre. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, CECRV, han celebrado este miércoles, 12 de noviembre, una reunión con la Comisión Europea para analizar el futuro de las Indicaciones Geográficas (IIGG) en el marco político actual y valorar la propuesta de un Plan de Acción que impulse la protección y el conocimiento de estos sellos de calidad en la Unión Europea.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha remarcado “el valor” que tienen este tipo de eventos para “fortalecer la promoción del sistema de Indicaciones Geográficas y crear un espacio de comunicación bidireccional entre las asociaciones y las administraciones europeas”.

El encuentro, celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España, ha contado con la participación de autoridades como el director general adjunto de la DG AGRI (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea), Diego Canga y representantes de la Comisión Europea en España.

En su discurso, Canga ha destacado el papel clave de las Indicaciones Geográficas como organizaciones creadoras de empleo y ha anunciado la puesta en marcha en 2027 de un Plan de Acción “no legislativo para impulsar su reconocimiento”. Este programa, que aún se encuentra en elaboración, contaría con acciones de promoción como el “impulso a la compra pública de productos acogidos a los sellos DOP e IGP, la cooperación con supermercados, la celebración de unos premios europeos en el ámbito de las IIGG, y el refuerzo de la lucha contra el fraude”.

Asimismo, el director general adjunto de la DG AGRI ha celebrado el crecimiento que experimenta el sistema de Indicaciones Geográficas en los estados miembro de la Unión “Las IIGG van bien, el número está aumentando en toda Europa y no sólo en países como España, Italia y Francia, con una larga tradición en el reconocimiento de productos de calidad diferenciada”. Para continuar con esta tendencia creciente y, sobre todo, para hacer frente a los retos en materia de exportaciones, Canga ha informado a los asistentes que “el próximo año se va a contar con un presupuesto de 205 millones de euros, y de estos 13 millones se van a dedicar en exclusiva a afianzar la presencia en mercados internacionales de los productos con Denominación de Origen”.

Tras la inauguración de la jornada, el acto ha acogido una ponencia a cargo de las entidades organizadoras. El secretario de Origen España y secretario general del Consejo Regulador de las IIGGPP Jijona y Turrón de Alicante, Federico Moncunill, y el presidente de la DO Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla- Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, Cesar Saldaña, han sido los ponentes de este diálogo, en el que han detallado la funcionalidad de los sellos DOP e IGP y han presentado a los representantes de la Comisión Europea propuestas para fomentar y garantizar el éxito continuado del sistema de indicaciones geográficas.

Las iniciativas planteadas incluyen, entre otras, la puesta en marcha de campañas de promoción dirigidas a consumidores, la mejora de la capacidad financiera de las organizaciones de productores, el desarrollo de organismos de control y divulgación en materia de IIGG, la creación de canales bidireccionales de comunicación entre la Comisión Europea y las asociaciones representativas de las IIGG, y la revisión y mejora del marco jurídico actual con el objetivo de prevenir el fraude y la competencia desleal.

Durante su intervención, el secretario de Origen España ha destacado la importancia de que “las propias organizaciones confíen en el sistema de Indicaciones Geográficas”. “El eurobarómetro indica que solo un 25% de la población identifica estos sellos. Es importante que se impulsen soluciones para mejorar estas cifras, porque cuando se reconocen los sellos, se reconoce también nuestro modelo”. Además, ha destacado la importancia de “simplificar el sistema de ayudas europeas” para garantizar un uso efectivo de las mismas que contribuya a mejorar el presente y futuro del sistema de indicaciones geográficas.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda sobre la contribución de los territorios a los productos con sellos DOP e IGP. La directora del programa radiofónico Onda Agraria, Soledad de Juan, ha sido la encargada de moderar el coloquio, que ha contado con la participación de expertos del sector agroalimentario como el director general del Consejo Regulador de la DOP Jabugo, José Antonio Pavón, el director general del Consejo Regulador DO Cava, Álex Comellas, y el subdirector general de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Javier Maté.

En la mesa, los especialistas han debatido sobre el papel clave de las Indicaciones Geográficas en el desarrollo de las zonas rurales. Los productos acogidos a los sellos de calidad diferenciada DOP e IGP son el resultado de una cultura, una tradición y unas condiciones ambientales, concretas que les dotan de unas cualidades únicas y les vinculan de forma determinante a un territorio. Su producción contribuye en este sentido al crecimiento económico de su región de origen y a la fijación de la población a la misma.

El representante de la Comisión Europea en España ha sido el encargado del cierre institucional de la jornada. En su clausura, Lucas González ha agradecido la organización del evento a las entidades organizadoras y ha indicado que “España es un país líder en materia de Indicaciones Geográficas, el tercero de la Unión Europea, y la vida de las IIGG supone una realidad con mucho presente y sobre todo con mucho futuro”. De igual manera, ha animado a los asistentes y a “cualquier persona o entidad vinculada con las IIGG” ha enviar sus propuestas de mejor a la Comisión Europea.

Con la organización de esta reunión, Origen España refuerza su compromiso como entidad representante y portavoz de las DOP e IGP agroalimentarias españolas, trasladando sus propuestas y demandas a las organizaciones comunitarias como la Comisión Europea.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 95 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

Para más información: ORIGEN ESPAÑA

Contacto de prensa:

Rebeca Vázquez Poza

Coordinadora General de ORIGEN ESPAÑA

gestion@origenespana.es

663075268

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Virginia García- virginigarcia@europapress.es

Martín Mora- martinmora@europapress.es

Silvia Mullor- silviamullor@europapress.es