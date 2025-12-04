Origen España y Ecoembes presentan soluciones de envasado para las DOs agroalimentarias españolas

Origen España y Ecoembes celebran una jornada para presentar soluciones tecnológicas de envasado para las DOs agroalimentarias españolas - Origen España

Las entidades han organizado una jornada en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Sergude (Quián, A Coruña) para informar de la normativa actual de envasado y recoger demandas de Consejos Reguladores en cuanto a envases y sus residuos.

Se trata de la primera entrega de una serie de encuentros territoriales impulsados por Origen España, que reunirán en diferentes zonas del país a agentes destacados del sector de envases y embalajes con IIGG agroalimentarias españolas.

La coordinadora general de Origen España, Rebeca Vázquez: “Estos diálogos con el sector del envasado permitirán recibir soluciones innovadoras que garanticen que estos productos, una vez embalados, conserven todas sus características en el punto de venta”

La responsable del Sector Alimentación de Ecoembes, Francesca Dal Molin: “Valoramos muy positivamente este tipo de encuentros que nos permiten informar y a la vez escuchar de cerca las necesidades de nuestros clientes”

Madrid, 04 de diciembre. – La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, y la organización de reciclado de envases Ecoembes han celebrado este jueves, 4 de diciembre, una jornada para presentar soluciones tecnológicas de envasado que cubran las necesidades actuales de las Denominaciones de Origen agroalimentarias españolas.

El Centro de Formación y Experimentación Agroforestal (CFEA) de Sergude en Quián, A Coruña, ha sido el escenario encargado de acoger el evento, que ha congregado a representantes de las entidades organizadoras, de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) y de distintos consejos reguladores de Indicaciones Geográficas (IIGG) de Galicia, Asturias y Castilla y León.

Se trata de la primera entrega de una serie de encuentros territoriales impulsados por Origen España, que reunirán en diferentes zonas del país a agentes destacados del sector de envases y embalajes con IIGG agroalimentarias españolas. En esta ocasión, se ha contado con la participación de la DOP Arzúa-Ulloa, DOP Cabrales, DOP Queso Tetilla, DOP San Simón da Costa, DOP Manzana Reineta del Bierzo, DOP Mejillón de Galicia e IGP Miel de Galicia.

Durante la inauguración de la jornada, a cargo del director de AGACAL, Martín Alemparte, y la coordinadora general de Origen España, Rebeca Vázquez, la asociación ha incidido en la necesidad de desarrollar sistemas de envasado que aseguren la conservación y las características exigidas en los pliegos de condiciones de los productos con calidad diferenciada, permitan su correcta identificación en el mercado y, al mismo tiempo, se adecuen a las nuevas necesidades de sostenibilidad.

“Este primer encuentro abre una puerta muy interesante y necesaria para los asociados de Origen España, especialmente ante las obligaciones y requisitos normativos actuales. Aquí podrán exponer qué necesidades o problemáticas de envasado tienen actualmente, siempre teniendo en cuenta que las soluciones innovadoras que reciban les permitan certificar estos productos con sello de DOP o IGP, sellos que aseguran a los consumidores la autenticidad y calidad diferenciada del producto”, ha indicado Vázquez.

Por su parte, la responsable del Sector Alimentación de Ecoembes, Francesca Dal Molin, y el especialista de Ecoembes en Galicia, Bruno de Llano, han presentado a los asistentes las claves del marco normativo actual en materia de envases y residuos. La organización sin ánimo de lucro ha ofrecido así una visión experta a las problemáticas planteadas por las Denominaciones de Origen, y ha insistido en la necesidad de utilizar envases y materiales que cumplan con la normativa vigente y futura sin comprometer la seguridad alimentaria y la competitividad.

"La colaboración entre el sector del envasado y las Denominaciones de Origen es crucial para avanzar hacia soluciones que se alineen con los principios de sostenibilidad ambiental. Nuestro objetivo es facilitar el desarrollo de envases que protejan la integridad de productos agroalimentarios, pero que también contribuyan de manera significativa a reducir la huella ecológica generada por los residuos de envases”, ha señalado Francesca Dal Molin.

"Estamos aquí para ofrecer nuestra experiencia en reciclaje y gestión de residuos, brindando apoyo a todos los consejos reguladores en sus esfuerzos por encontrar alternativas de envasado más sostenibles. La implementación de materiales reciclables y procesos eficientes es fundamental para asegurar que los productos con calidad diferenciada lleguen al consumidor sin mermar sus características, al tiempo que se minimiza el impacto ambiental”, ha destacado, por su parte, Bruno de Llano.

Asimismo, los portavoces de los Consejos Reguladores han trasladado a los profesionales de Ecoembes las necesidades específicas de sus productos, alimentos vinculados a un origen geográfico determinado que presentan unas características concretas que les hacen únicos. “Por este motivo, es de suma relevancia que los productos acogidos a los sellos DOP e IGP dispongan de envases que garanticen la preservación de sus cualidades específicas y los hagan reconocibles a ojos del consumidor”, explica la coordinadora general de Origen España.

Entre las demandas planteadas al departamento de innovación de Ecoembes destacan cuestiones como el sellado de envases, para evitar el deterioro de los productos, o la conservación de la forma y las características organolépticas de los mismos, así como la correcta integración de los sellos de calidad diferenciada en el empaquetado.

La conservación del medioambiente ha destacado entre las principales preocupaciones de los Consejos Reguladores, que han reafirmado su implicación con el cuidado del ecosistema y la reducción de los residuos. Un compromiso que, según Vázquez, “es fundamental para las Indicaciones Geográficas, ya que la preservación de los recursos locales es vital para garantizar el suministro de estos alimentos de calidad certificada específicos del territorio”.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 95 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

Sobre Ecoembes

Ecoembes impulsa desde 1997 el reciclaje de los envases domésticos de plástico, metal, brik, madera, papel y cartón en España. Su propósito es trabajar por un futuro sin residuos a través de la reducción, la reutilización y el reciclaje, dejando un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente. En 2024, Ecoembes recicló más de 1,5 millones de toneladas de los envases que gestiona, un 5,4% más que el año anterior. La actividad de Ecoembes no tiene ánimo de lucro, está regulada por la Ley 7/2022 y el Real Decreto 1055/2022 y 24.000 empresas, 23.000 de envases domésticos y 1.000 de comerciales, confían en ella para hacer posible el reciclaje de sus envases. Desde 2025 Ecoembes se encarga también de la gestión de envases comerciales, ofreciendo así una solución a las nuevas obligaciones que marca la regulación para las empresas.

