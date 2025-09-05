El Otoño trae la 1ª FERIA de BODAS "en clave FEST"

(Información remitida por la empresa firmante)

COLLADO VILLABA, MADRID, 5 de septiembre de 2025.

BODAFEST, el innovador formato de Feria Nupcial que promete transformar la planificación y organización de boda, llega por primera vez a la Capital de la Sierra de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba.

El recinto municipal CARPA MALVALOCA albergará los días 19, 20 y 21 de Septiembre el evento nupcial BODAFEST Villalba. Organizado por ALTER MEDIA Producciones y diseñado "en clave Fest", el certamen está dirigido no sólo a las Parejas de Novios sino también a los Invitados de Boda, redefiniendo el concepto de feria de bodas para convertirse en un nuevo formato experiencial, dinámico y ameno, a la hora de planificar y organizar "el gran Día B"

BODAFEST Villalba llega al sector nupcial estrenándose en la zona geográfica donde se concentra la mayoría de las Fincas de Boda y el área de mayor nivel socioeconómico de la Comunidad de Madrid, reuniendo en un mismo Espacio, de más de 2.000 metros cuadrados, a los diferentes actores que intervienen en una celebración de boda: los Proveedores y Profesionales del sector nupcial que presentan sus novedades y propuestas más "fest" de cara a la temporada de bodas del próximo año.

En BODAFEST Villalba estará presente la Moda nupcial para novia, novio e invitada; clínicas de belleza como DORSIA para estar a punto el día de la boda; Alianzas de boda y anillos de compromiso para novias que brillarán radiantes; Fincas de celebración de boda; Agencias de Viajes como BTravel o Wakea Travel Cat, para una luna de miel de ensueño; Wedding Planners de renombre como Momentos con Alma; Fotógrafos y Videografos de boda, Decoración floral y ramos de novia, Coches de boda, Detalles y Regalos de boda, Maquillaje y Peluquería para novia e invitada, Invitaciones de boda, etc, que junto con Artistas, DJs y Empresas de Animación de boda, demostrarán al público asistente, en vivo y en directo, cómo hacer de una boda un evento único y memorable.

Además, entre las actividades programadas, está prevista una Exhibición de Moda nupcial con un avance de temporada donde las prestigiosas Firmas y diseñadoras como María Salas, María Aranda, María Riva, Cristina Tana o Chaqués.Net, presentarán sus últimas creaciones. Todo ello compaginado con Charlas, Talleres, Master Class, Performances y Shows que se llevarán a cabo sobre el Escenario de BODAFEST Villalba.

BODAFEST es una cita imprescindible que servirá de inspiración y conectará directamente y de forma personalizada a las Parejas de Novios con los Profesionales nupciales, quienes asesorarán y ayudarán a diseñar una boda a su medida y en la que cada detalle refleje su personalidad, marque la diferencia y convierta en realidad la boda de sus sueños.

El acceso a BODAFEST es gratuito, previa inscripción, brindando a las parejas de novios e invitados de boda la ocasión de encontrar todo lo necesario para el "Gran Día"; y para el público en general, una forma de acercarse y explorar todo lo que rodea el universo de las bodas.

HORARIOS:

Viernes 19 de Septiembre 17:00h. Apertura e Inauguración. Prensa / Autoridades / Público

Sabado 20 de Septiembre Horario Público: 11:00h a 21:00h.

Domingo 21 de Septiembre Horario Público: 11:00h a 15:00h. Clausura

ALTERMEDIA y BODAFEST colaboran con la Fundación "Un Ratón en Mi Boda" en su proyecto solidario contra el cáncer infantil y apoyo a las Unidades Oncólogicas Pediátricas de la Red de Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid.

Contacto Prensa:

Tel.: +34 686 709 023

altermedia.produccion@gmail.com

www.bodafestspain.com

SocialMedia: @boda.fest