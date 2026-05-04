Patria de Lancer Julnes, nueva directora del Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón

Patronato del Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón con Patria de Lancer - FUNDACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de mayo de 2026.

El nombramiento, aprobado por unanimidad por el patronato de la institución, abre una nueva etapa orientada a reforzar la proyección internacional, académica e investigadora del Instituto Universitario.

Madrid, 30 de abril de 2026. El Patronato del Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Patria de Lancer Julnes, Ph.D., como nueva directora de la institución. La decisión, respaldada por las instituciones que integran el Patronato —la Fundación Ortega-Marañón, la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y la Universidad Complutense de Madrid—, marca el inicio de una nueva etapa para el Instituto, centrada en el fortalecimiento de su actividad académica, investigadora e internacional.

Una académica de referencia internacional en administración pública

Lancer Julnes es una reconocida académica internacional en en medición del desempeño, fortalecimiento de la capacidad gubernamental y gobernanza participativa. Obtuvo su doctorado en administración pública en la Universidad de Rutgers. La Dra. A.S. de Lancer Julnes es la primera Cátedra Rosenthal de Administración Pública en la Universidad de Nuevo México. Es miembro de la Academia Nacional de Administración Pública (NAPA). Patria ha colaborado con gobiernos y universidades en América Latina y Europa para mejorar la educación y la práctica en administración pública, crear alianzas para fortalecer la capacidad gubernamental, apoyar la gobernanza democrática y atender las necesidades de poblaciones tradicionalmente marginadas. También ha trabajado para mejorar los resultados académicos de estudiantes hispanos en Estados Unidos mediante alianzas entre universidades y organizaciones públicas y privadas. En la actualidad es catedrática en la Universidad de Nuevo México (EE.UU).

Una nueva etapa para reforzar la vocación internacional del Instituto

Su incorporación al Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón refuerza la vocación internacional de una institución fundada en 1986, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid y concebida como un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a las graduate schools de las universidades norteamericanas. El Instituto cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años, por sus aulas han pasado más de 30.500 alumnos y desarrolla su actividad en áreas como gobierno, administración y políticas públicas; liderazgo, política y comunicación; cultura y lengua española; humanidades y ciencias de la salud.

Entre 2021 y 2025 dirigió la School of Public Administration de la Universidad de Nuevo México, donde impulsó programas académicos de posgrado, procesos de acreditación, nuevas titulaciones y estrategias de crecimiento institucional. Asimismo, fue presidenta de la American Society for Public Administration entre 2023 y 2025 (EE.UU.), una de las principales organizaciones internacionales en el ámbito de la administración pública.

Vinculación con la tradición académica del Instituto Universitario

Patria de Lancer Julnes mantiene, además, una estrecha vinculación previa con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, donde fue profesora visitante entre 2005 y 2012. Durante ese periodo impartió seminarios sobre evaluación, control, planificación estratégica, medición del rendimiento y rendición de cuentas; asesoró trabajos de investigación y participó en actividades académicas vinculadas a la reforma de la administración pública en América Latina.

Reconocimiento académico e institucional

Su trayectoria combina la gestión académica, la investigación aplicada y la cooperación internacional. Ha trabajado con gobiernos, universidades y organizaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos para fortalecer las capacidades institucionales, promover sistemas de gestión basados en evidencias y mejorar la práctica de la administración pública. La Universidad de Nuevo México la define como una académica y consultora internacionalmente reconocida en medición del desempeño, fortalecimiento de capacidades gubernamentales y gobernanza impulsada por la ciudadanía.

La profesora e investigadora de Lancer Julnes ha sido elegida Fellow de la National Academy of Public Administration, recibió la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica concedida por el Gobierno de España y ha sido reconocida por su contribución al servicio público, la administración pública y la cooperación académica internacional.

España, Europa y América como ejes de proyección para la nueva etapa de la institución académica

La nueva etapa estará marcada por la internacionalización, el impulso de la investigación, la innovación docente y el fortalecimiento de los vínculos entre España, Europa y América, ámbitos en los que Patria de Lancer Julnes ha desarrollado una parte esencial de su trayectoria académica y profesional.