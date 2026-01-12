El periodista David Castillo denunciará a Chipre ante la ONU por vulneración de derechos humanos

David Castillo dentro de la Buffer Zone de Chipre - NUUK TV

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de enero de 2026.

David Castillo, periodista y escritor andorrano, director del documental “Chipre: la isla dividida”, ha anunciado que presentará en los próximos días una denuncia formal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contra la República de Chipre por graves vulneraciones de la libertad de expresión y de prensa, tras actuaciones irregulares de la Embajada de Chipre en España y la inacción posterior del Ministerio de Asuntos Exteriores chipriota.

Los hechos se produjeron cuando Castillo, en el ejercicio legítimo de su labor profesional, solicitó a la Embajada de Chipre en España la transmisión institucional de un requerimiento dirigido al Presidente de la República.

La Embajada no solo se negó sin base legal, sino que condicionó cualquier colaboración a la entrega del vídeo íntegro de una entrevista periodística realizada previamente al propio Presidente, material no publicado y protegido por el secreto profesional.

Esta exigencia constituye una injerencia directa y grave en la actividad periodística, incompatible con el derecho internacional, el derecho europeo y los estándares de derechos humanos.

Normativa y derechos vulnerados

Según el periodista, las actuaciones descritas vulneran, entre otros, los siguientes instrumentos jurídicos:

Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) — libertad de expresión e información.

— libertad de expresión e información. Artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — prohibición de injerencias de las autoridades públicas en la comunicación de información.

— prohibición de injerencias de las autoridades públicas en la comunicación de información. Artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

, según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Jurisprudencia del TEDH , en particular:

, en particular: Goodwin v. Reino Unido (1996),



Roemen and Schmit v. Luxemburgo (2003),



Sanoma Uitgevers B.V. v. Países Bajos (2010),

que prohíben exigir material periodístico no publicado salvo circunstancias excepcionales inexistentes en este caso.

que prohíben exigir material periodístico no publicado salvo circunstancias excepcionales inexistentes en este caso. Directrices de la Unión Europea sobre libertad de expresión (2014 y 2016) , que obligan a los Estados miembros a abstenerse de presionar directa o indirectamente a periodistas.

, que obligan a los Estados miembros a abstenerse de presionar directa o indirectamente a periodistas. Recomendación CM/Rec(2016)4 del Consejo de Europa, que exige proteger a los periodistas frente a intimidaciones y presiones institucionales.

Falta de respuesta institucional

Tras estos hechos, el equipo legal del periodista envió un requerimiento formal de rectificación y disculpa a la Embajada de Chipre, y posteriormente una comunicación detallada al Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Chipre, solicitando una respuesta oficial y garantías de no repetición.

Ninguna de las dos instituciones ha respondido.

Ante este silencio, David Castillo ha confirmado que presentará una denuncia internacional ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en su condición de periodista andorrano, por la violación de derechos protegidos por el PIDCP, tratado vinculante para Chipre.

“Condicionar un trámite diplomático a la entrega de material periodístico no es un error administrativo: es una forma de presión incompatible con una democracia y absolutamente inaceptable en un Estado miembro de la Unión Europea.”

Asimismo, Castillo incluirá en su denuncia hechos constatados durante su trabajo sobre el terreno, entre ellos la presencia de soldados fuertemente armados fuera de la línea de cese del fuego y la instalación de concertinas en áreas residenciales y especialmente sensibles, circunstancias que podrían vulnerar resoluciones de Naciones Unidas y contradecir compromisos expresos adquiridos personalmente por el Presidente de la República con el periodista, compromisos que constan grabados en la entrevista exclusiva realizada por Castillo.