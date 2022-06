Posible Convenio UISEK-Método ARCÓN para salvar aún más vidas, también frente a enfermedades tropicales

Podría llevarse a efecto en breve el establecimiento de lo que sería un Convenio Específico extremadamente importante, entre la Universidad Internacional SEK, Ecuador, y el Método Arcón

En el cual estarían implicados entre otros responsables la Dra. Nadia Rodríguez Rectora de la citada Universidad, por parte de la respectiva Facultad de Ciencias de la Salud su Decano y Jefe del Programa de Investigación en Salud Global Dr. Andrés Ignacio Contreras, el Dr. Juan Carlos Navarro Director de Investigación e Innovación y el Dr. José Rubén Ramírez, bioquímico (estudia los procesos químicos que implican la interacción de moléculas vivas) siendo uno de sus importantísimos campos de interés de investigación las enfermedades tropicales desatendidas (como es el caso del dengue), y respecto a la innovadora obra científica Método Arcón (aplicada a la detección temprana de cierta/s enfermedad/es), su inventor, autor y propietario intelectual el Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa en Ciencias de la Salud Dr. h.c. Jaime Parejo, y además conjuntamente el Cap. S/P Patricio Galiano, profesor oficial del Método Arcón y Director del Centro Internacional de Formación e Investigación Working Dogs K9, Ecuador.



Transmitir a modo de antecedente científico sustancialmente significativo, en lo que respecta a los óptimos resultados obtenidos en biodetección aplicando el Método Arcón, que en el desarrollo del trascendente LVII Curso, Internacional, de Búsqueda y Detección Canina Método Arcón, oficial por el Gobierno de El Salvador y que se llevó a efecto desde el 8 de marzo al 29 de abril de 2021, en San Salvador, que al igual que ha sucedido, oficialmente, en todas las especialidades y naciones implicadas, desde que nació el Método Arcón, el 23 de octubre de 1994, se constató que este avance científico constituye demostradamente el medio de búsqueda y detección (respecto a los que intervienen animales, y a los instrumentos artificiales más avanzados) mayormente eficaz, con demostrada diferencia, que existe en el planeta.



El informe oficial (relativo a los resultados correspondientes a discriminación y detección de Covid-19 aplicando el Método Arcón) rigurosamente elaborado, registrado in situ y documentalmente emitido por el Dr. Roberto Gavidia, oficialmente asignado a tal efecto, informa que los perros “Daimon” y “Sofi”, pertenecientes a la Sección Canina del Cuerpo de Policía Nacional Civil de El Salvador, que fueron los dos ejemplares formados para detección de Covid-19 mediante Método Arcón, durante todo el proceso completo de curso (8 semanas), realizaron desde que ya se encontraban suficientemente formados, un total exacto de 426 operaciones de búsqueda, detección y señalización de muestras reales de personas afectadas por Covid-19, entre otras existentes de personas supuestamente sanas, constatándose con el pertinente seguimiento, que en los 426 ejercicios, los perros detectaron y señalizaron, sin error alguno, con exacta corrección, lo cual implicó, con carácter histórico, se lograse por primera vez, a nivel mundial, el máximo porcentaje de correcta discriminación y detección (100%) de muestras de Covid-19, nuevo acontecimiento científico e internacional relativo al Método Arcón, del que se hicieron eco numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales, y el propio Presidente de la República de El Salvador Nayib Bukele, debiendo considerarse además que se operó con emisiones odoríferas extremadamente minimizadas, y frente a circunstancias de discriminación enormemente complejas). Todo ello gracias a la aplicación del internacionalmente reconocido avance científico Método Arcón, concretamente tres de sus técnicas, que confirieron en ambos perros, niveles óptimos de autonomía, motivación, concentración y de consecuentes rendimiento perceptivo odorífero y de umbral mínimo de percepción olfativa.



La constante supervisión en las operaciones caninas de búsqueda, discriminación y detección, solventar adecuadamente las constantes incidencias generadas en el proceso de formación y perfeccionamiento, dirección del ininterrumpido y extremadamente complejo avance en la docencia canina y humana, etc., respecto a la detección de Covid-19 aplicando el Método Arcón, lo desempeñó el Cap. Patricio Galiano durante las primeras 4 semanas (quien ya formó con anterioridad, exitosamente, ejemplares caninos detectores de Covid-19 mediante Método Arcón en Ecuador), y el Dr. h.c. Jaime Parejo abordó las 4 semanas restantes del proceso completo.



Todos Los perros adecuadamente formados mediante las Técnicas del Método Arcón han demostrado siempre (desde que nació esta innovadora obra científica en Sevilla, España, el 23 de octubre de 1.994, creado por el Dr. h.c. Jaime Parejo, tras afrontar doce años un arduo proceso de investigación e innovación) valores únicos, determinantes e insuperables de autonomía, motivación y concentración entre otros parámetros esenciales (independientemente de meras generalidades como son el simple y limitado condicionamiento operante, el tipo de entorno o escenario de búsqueda, forma de reforzamiento, u olor específico asociadamente memorizado por el perro) proporcionando así un excepcional grado de efectividad sin precedentes a tan compleja y difícil especialidad del conocimiento científico, con óptimos resultados oficialmente comprobados, en lo que por ejemplo concierne a la prevención y el salvamento de vidas humanas y animales (personas sepultadas aún con vida, personas extraviadas, explosivos, minas, tráfico de especies protegidas, células cancerosas, Covid-19, etc.



En lo que respecta a la detección precoz de Covid-19 y otras especialidades, el Cap. S/P Patricio Galiano, profesor homologado del Método Arcón y Director del prestigioso Centro Internacional de Formación e Investigación Working Dogs K-9 (Acreditado como CIFHMA) en Ecuador, afirmó en los medios de comunicación, significativamente, una realidad constatada ya desde la década de los noventa, por numerosos expertos oficiales, investigadores, académicos…de muchas naciones: “La adecuada aplicación de las técnicas del Método Arcón permite obtener el 100% de efectividad, quedando demostrado que cualquier margen de error puede provenir únicamente de errores en los criterios de inclusión de las muestras o toma de ellas, siendo el sistema más efectivo y económico del planeta”.



De hecho ha sucedido que muestras de personas asintomáticas consideradas no infectadas por el virus, sí eran marcadas por los perros, lo cual en absoluto era un error de los canes formados con el Método Arcón, pues se verifica en el pertinente y riguroso seguimiento de las mismas que a los pocos días la respectiva PCR sí resulta positiva, lo cual implica también respecto a Covid-19 la importante y extraordinaria utilidad de la aplicación del Método Arcón, el cual fue oficialmente reconocido y declarado de Utilidad Pública Humanitaria el 17 de enero de 2005 por la Presidencia del Centro UNESCO de Melilla, España, el eminente Dr. Juan Antonio Vera Casares.



El Método Arcón ha sido reiteradamente avalado y galardonado por prestigiosas Universidades como destacado avance científico y legado trascendental en bien de la humanidad.



Biografía oficial (documentalmente acreditada) del Dr. h.c. Jaime Parejo García, inventor, autor y propietario intelectual del Método Arcón: https://www.metodoarcon.org/biografia-oficial



Resumen oficial del Método Arcón: https://www.metodoarcon.org/descripcion-basica







Contacto

Nombre contacto: Web oficial del método Arcón

Descripción contacto: www.metodoarcon.org

Teléfono de contacto: 695334789

Videos

https://youtu.be/FMlDd5sXavc