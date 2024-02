Previniendo el fracaso escolar en Sabadell: la decisión clave de la ESO

(Información remitida por la empresa firmante)

El fracaso escolar en Cataluña y Sabadell es alarmante, con un abandono escolar en Cataluña del 16,69% en 2022, superando la media española. Este problema se agrava en la educación secundaria, donde solo el 56% de los alumnos finaliza Bachillerato o Formación Profesional, comparado con el 80% que supera la ESO. La situación demanda una acción urgente, subrayando la importancia de elegir un buen colegio que ofrezca una sólida ESO para combatir el fracaso escolar desde sus inicios, según Ramar 2 ESO

Sabadell, 29 de febrero de 2024.- La clave para el éxito: una ESO de calidad

La elección de una ESO de calidad es determinante para el éxito académico futuro. La adaptación a las necesidades individuales de aprendizaje, el desarrollo de habilidades de estudio y la orientación educativa personalizada son esenciales para superar el fracaso escolar. Un colegio que ofrezca una formación robusta en la ESO prepara a los estudiantes no solo para superar esta etapa, sino para alcanzar logros significativos en Bachillerato y Formación Profesional.



Cómo seleccionar el mejor colegio para la ESO

Cuando se trata de elegir un colegio para la ESO, considera estos factores clave:



• Cercanía: un colegio próximo mejora la asistencia y fomenta la participación familiar en el proceso educativo.



• Proyecto educativo: es fundamental elegir un colegio cuyo enfoque pedagógico y valores resuenen con las necesidades y expectativas del estudiante.



• Continuidad educativa: la posibilidad de avanzar dentro del mismo grupo educativo promueve una transición suave a etapas superiores.



• Servicios adicionales: evalúa la disponibilidad de apoyo psicopedagógico, actividades extracurriculares y programas de idiomas, que enriquecen la experiencia educativa.



Ramar 2 ESO: un compromiso con la excelencia

En Ramar 2 ESO, ubicado en el corazón de Sabadell, comprenden la importancia de una educación secundaria de calidad. "Nos esforzamos por ofrecer una educación integral que ha demostrado su eficacia durante más de 30 años, asegurando el éxito no solo en la ESO, sino también en etapas educativas posteriores", afirma C. Aparicio, co-director del centro. "Nuestro enfoque en la atención personalizada y el involucramiento familiar subraya nuestro compromiso con el éxito educativo y personal de cada estudiante".



La elección de un buen colegio para la ESO es un paso fundamental para prevenir el fracaso escolar y asegurar un futuro académico prometedor. En Ramar 2 ESO, se dedican a proveer una educación que prepara a los estudiantes para los desafíos de hoy y de mañana. Para conocer más sobre su enfoque único y cómo pueden apoyar el éxito académico de los hijos, se puede hacer clic aquí para proporcionar sus datos y agendar una entrevista personalizada con su equipo. "Únase a nuestra comunidad educativa, donde cada estudiante es valorado y apoyado en su camino hacia el éxito".



