Por primera vez en el mundo, los túneles de Wynyard forman parte de Vivid Sydney 2023

Madrid, 5 de abril

El mayor festival de Australia, Vivid Sydney, ha anunciado hoy que añadirá por primera vez al programa del festival una activación de los túneles ferroviarios de Wynyard con el estreno mundial de Dark Spectrum

Dark Spectrum, que lleva tres años preparándose y se presenta como un espectáculo subterráneo de lo que hay debajo, fusionará una dinámica banda sonora musical con lo último en tecnología láser, robótica, lumínica y visual para transformar los túneles en desuso de la estación de Wynyard en una experiencia única en un lugar que nunca ha estado abierto al público.



Creando un entorno multimedia inmersivo, Dark Spectrum ofrecerá a los asistentes a Vivid Sydney una experiencia visual y sonora que penetrará en las profundidades subterráneas de los túneles de Wynyard y trasladará al público a un nuevo tiempo y espacio.



Se iluminarán pasadizos secretos y sonarán pulsos de música electrónica de baile en ocho salas, cada una de las cuales representará una experiencia humana diferente y un color asociado. Los visitantes pasarán por salas tematizadas en torno a la separación, la constricción, la presión, lo invisible, la reflexión, lo desconocido, la conexión y terminarán con una revelación.



Lo más destacado de Dark Spectrum es "Constriction", 150 "tubos" de LED colgados del techo que forman un paisaje interactivo de píxeles animados que se pueden tocar; "Pressure", un espectacular conjunto de 50 arcos cubiertos de luces y espejos que crean la ilusión visual de un túnel interminable; e "Interaction", un entorno al estilo de Avatar con cientos de hilos de luz colgantes intercalados con plantas alienígenas iluminadas que responden al movimiento.



Presentado por Vivid Sydney, Sony Music, Mandylights y Culture Creative, Dark Spectrum se estrenará en Vivid Sydney el 26 de mayo y estará en cartel hasta el 16 de julio, antes de dar la vuelta al mundo.



Dark Spectrum será una experiencia con entrada por la azotea de Wynyard Park, entre las calles York y Carrington de Sídney. El horario de entrada será de 12.00 a 21.15 h. Los precios de las entradas varían en función de la fecha y hora de la visita: entrada general desde 35 $, niños desde 24 $ y familias desde 98 $.



"Estamos encantados de anunciar esta experiencia pionera en el mundo para Vivid Sydney 2023. Dark Spectrum encaja perfectamente con el tema del festival de este año, explorando la intersección entre las emociones humanas, nuestro entorno natural y el paisaje urbano y las reliquias del pasado industrial de Sídney".



"Al sumergirse bajo la superficie de lo que ahora es una de las líneas de ferrocarril más transitadas de la ciudad, Dark Spectrum es una experiencia realmente fascinante y atractiva para que los visitantes exploren Sídney de una forma totalmente nueva. Me entusiasma la idea de iluminar espacios desconocidos de la ciudad", afirma Gill Minervini, Director del Festival Vivid Sydney.



Este año, Vivid Sydney ofrecerá el programa más amplio y culturalmente relevante de su historia cuando regrese del viernes 26 de mayo al sábado 17 de junio. El espectacular Light Walk acogerá las obras de más de 100 colaboradores de la luz y 26 artistas internacionales de la luz procedentes de 13 países, con instalaciones callejeras, remodelación de antiguos monumentos, sorprendentes lugares de proyección y experiencias inmersivas a gran escala que pintarán el paisaje urbano.



Vivid Sydney tendrá lugar en todo el centro de Sídney, en lugares como Circular Quay, la Ópera de Sídney, The Rocks, Walsh Bay, Barangaroo, King Street Wharf, Darling Harbour, Darling Quarter, Darling Square, The Goods Line, la estación central de trenes, el Real Jardín Botánico de Sídney, Carriageworks, el zoo de Taronga y muchos más.



Para obtener más información y adquirir entradas para Dark Spectrum y todos los detalles del programa Vivid Sydney 2023, visitar vividsydney.com..



Acerca de Vivid Sydney

Vivid Sydney es el mayor festival de Australia que celebra la creatividad, la innovación y la tecnología, y transforma Sídney en un caleidoscopio de color y eventos durante 23 noches. En su 13ª edición, que se celebrará en 2023, Vivid Sydney reunirá fascinantes espectáculos de los artistas de la luz más brillantes del mundo, estimulantes actuaciones musicales en directo, debates en profundidad con líderes de opinión y experiencias innovadoras de creativos de la alimentación. Vivid Sydney es propiedad de Destination NSW, la agencia de turismo y grandes eventos del Gobierno de Nueva Gales del Sur, que también se encarga de su gestión y producción.



Para más información, visitar vividsydney.com..







