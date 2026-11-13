Los profesionales de Terapias Naturales exigen la regulación en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.

La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT) está pidiendo a las principales formaciones que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que incluyan en sus programas electorales el compromiso de impulsar, durante la próxima legislatura, una regulación estatal del ejercicio profesional de las Terapias Naturales. La asociación propone que ese marco establezca requisitos de formación, delimite las competencias de los profesionales y fije las condiciones mínimas que deben cumplir los centros donde se prestan estos servicios.

Presente del sector

Actualmente, los partidos políticos, independientemente de su ideología, desprecian a un sector que representa a más de 60.000 profesionales y más de 10.000 empresas en España(1). Las únicas formaciones que han dado la cara por los profesionales de las Terapias Naturales son Iustitia Europa (IE) -que ha incorporado las reivindicaciones a su programa electoral- y Junts, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Frente Amplio -que se han reunido recientemente o lo harán próximamente con Cofenat para escuchar sus propuestas-. El resto, o no puede o da la callada por respuesta; no contesta a la solicitud de reunión por parte de este amplio sector, que lleva décadas reclamando un marco jurídico que garantice la seguridad de los ciudadanos y de los propios profesionales, evitando el intrusismo mediante una futura regulación”, ha aseverado el presidente de COFENAT, Roberto San Antonio-Abad.

Para COFENAT, la prioridad es que quienes decidan acudir a estos profesionales puedan conocer de antemano qué formación acreditan, qué servicios están capacitados para ofrecer y qué requisitos cumple el establecimiento. La asociación sostiene que unas reglas comunes facilitarían a los usuarios una elección informada y darían a los profesionales mayor seguridad jurídica sobre las condiciones y los límites de su actividad.

COFENAT está pidiendo a las formaciones políticas que incluyan la regulación de las disciplinas naturales, comenzando por la Medicina Tradicional China (MTC), la Acupuntura, la Naturopatía y la Osteopatía, en sus programas para el 29N.

Antecedentes en el debate político y en la UE

El 3 de julio de 2014, la Comisión de Salud del Parlament de Catalunya aprobó, con 17 votos a favor y tres abstenciones, una resolución que instaba a la Generalitat a regular las condiciones de ejercicio de las Terapias Naturales por parte de profesionales no sanitarios en centros no sanitarios. La resolución también pedía trasladar a las instancias competentes una propuesta para acreditar la formación y las competencias profesionales en ese ámbito.

Un año después, el PSOE incluyó en su programa para las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 el compromiso de “regular, desde el consenso, el sector de las terapias naturales”. La propuesta figuraba en el apartado ‘La salud en todas las políticas’ y se incorporó tras una reunión de representantes de COFENAT con responsables del programa socialista. La asociación también trasladó entonces su propuesta al PP, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida.

En Europa, varios países ya han establecido requisitos para el ejercicio de determinadas Terapias Naturales. Portugal regula desde 2013 el acceso y el ejercicio de siete profesiones en el ámbito de las Terapias No Convencionales, entre ellas la Acupuntura, la Naturopatía y la Osteopatía. Francia protege el título de osteópata y regula los actos que pueden realizar quienes lo ostentan. Italia, por su parte, reconoce la Osteopatía como profesión sanitaria y publicó en 2024 la regulación de su grado universitario, que habilita al osteópata para realizar de forma autónoma la valoración osteopática de disfunciones musculoesqueléticas no atribuibles a una enfermedad. Para COFENAT, estos modelos ofrecen referencias para empezar a definir en España qué formación y/o experiencia debe acreditarse y en qué condiciones puede ejercerse cada actividad.

COFENAT considera que estos antecedentes, uno parlamentario, otro electoral y otro de ejemplos en países de nuestro entorno, ofrecen un punto de partida para retomar un debate serio en España. Así, de cara al 29N, ha solicitado reunión con todos los partidos que concurren a las elecciones y pide a las candidaturas que concreten en sus programas cómo abordarían la regulación y que, en la próxima legislatura, abran un diálogo con las administraciones, los representantes de los pacientes y los profesionales implicados para acordar los requisitos aplicables en todo el país.

Sobre COFENAT

La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, COFENAT, es una entidad asociativa y profesional de ámbito nacional fundada en 1984, que reúne a más de 13.500 profesionales y escuelas de formación acreditadas. Su objetivo fundamental es la representación y defensa de los intereses de todos los profesionales que ejercen y trabajan con Métodos Naturales de Salud, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicina Complementaria y Alternativa (CAM) y la de Medicina Tradicional y Complementaria (MTC), según la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, COFENAT vela por la seguridad de los usuarios de estas técnicas promoviendo la información y la creación de un entorno profesional de aplicación de éstas. COFENAT es miembro de la red SALUS, que nació en abril de 2019 y hoy en día cuenta con 40 organizaciones en nueve países europeos.





