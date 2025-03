Question Marks reflexiona sobre el rol de las marcas en la construcción de ciudades vivas y sostenibles

(Información remitida por la empresa firmante)

Question Marks 2025, un foro donde cinco líderes internacionales en estrategia de ciudad y gestión de marca han analizado los retos y oportunidades de las ciudades del siglo XXI: Geerte Udo, CEO de I Amsterdam durante más de 17 años; Fernando Porras, arquitecto responsable de grandes proyectos de transformación urbana en España; Iñigo Olaizola, director general de Fomento de San Sebastián; Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado; y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga

Madrid, 10 de marzo de 2025.- El Auditorio de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid acogió el pasado 5 de marzo la quinta edición de ¿Question Marks?, una iniciativa de la consultora creativa Nadie. Progressive Brands y el Club Matador en el marco del Madrid Design Festival 2025. Bajo el lema "CIUDAD, VISIÓN Y DISEÑO. Una marca en la que vivir", el foro reunió a líderes internacionales en estrategia de ciudad y gestión de marca para analizar los retos y oportunidades de las ciudades del siglo XXI, y reflexionar sobre cómo las marcas y las ciudades pueden aprender, influirse y transformarse mutuamente.



Los ponentes, cinco figuras clave en la gestión y el diseño de ciudades y marcas, protagonizaron un diálogo abierto bajo la moderación de Quico Vidal, director de Nadie. Progressive Brands, y Antonella Broglia, experta en innovación social. Geerte Udo, CEO de I Amsterdam durante más de 17 años; Fernando Porras, arquitecto responsable de grandes proyectos de transformación urbana en España, como Madrid Río; Iñigo Olaizola, Director General de Fomento de San Sebastián; Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado; y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga desde el año 2000. Todos ellos han puesto de manifiesto que las ciudades del futuro no serán solo espacios eficientes, sino territorios con una identidad sostenible, un modelo de vida atractivo y una estructura de relaciones capaz de responder a las nuevas sensibilidades. Y que las marcas que quieran ser relevantes en este nuevo paradigma no podrán limitarse a operar en la ciudad; deberán formar parte activa de su desarrollo, su bienestar y su significado.



Udo, Porras y Olaizola coincidieron en que las ciudades que realmente funcionan no son las que más rápido crecen, sino las que son capaces de sostener su desarrollo sin perder su carácter, sin expulsar a sus habitantes y sin convertir su identidad en un mero producto de consumo. Por otro lado, Chaguaceda y de la Torre destacaron el papel fundamental de la cultura a la hora de crear una identidad urbana. Poniendo de ejemplo sus respectivos proyectos—la estrategia de accesibilidad inteligente del Museo del Prado y la transformación urbana y económica de Málaga—defendieron que la cultura no debe ser un mero atractivo turístico, sino una necesidad estructural para el bienestar de la ciudad.



Así, la quinta edición de Question Marks concluye consolidándose como un foro de reflexión compartida, dando voz a referentes capaces de influir con éxito en las nuevas demandas socioculturales del siglo XXI y abriendo al público la reflexión sobre cómo las marcas y las ciudades pueden aprender, influirse y transformarse mutuamente para construir futuros que impulsen personas, economías y culturas.



Como en las anteriores ediciones, se publicará un White Paper posterior recogiendo las conclusiones del encuentro y colaboraciones. Para recibirlo, es posible solicitarlo enviando un mail a: info@nadie.es



Más información: https://wequestionmarks.com/







