COMUNICADO: Razones para adiestrar a tu perro

Actualizado 01/03/2018 19:14:55 CET

Madrid, 1 de marzo de 2018.- Cuando se habla de adiestrar un perro, mucha gente piensa que esto solo es para un grupo muy reducido de animales. Como los perros de vigilancia y rescate, o razas consideradas potencialmente peligrosas que necesitan ser adiestradas. También hay quien piensa que no todas las razas se pueden entrenar, por lo que no merece la pena siquiera pensar en ello. Aunque es cierto que algunos perros son más fáciles de adiestrar que otros, también lo es el hecho de que no hay ni un solo perro que no pueda aprender. De hecho, hay muchas ventajas que hacen del adiestramiento canino algo a tener en cuenta. Vamos a ver algunas.

Establecer la mejor relación posible

Un perro que se porta bien lo hace porque está a gusto y confía en quien hay a su lado. Llegar a este punto no es una labor sencilla, porque tiene que aprender y entender que algunas cosas están bien y otras no. Algo que solo se consigue dedicando tiempo y teniendo paciencia.

Sin embargo, a medida que se van viendo los resultados, el vínculo entre los dos se fortalece. De una forma tan estrecha que solo hay que decir una palabra para que el perro haga lo que esperamos.

Más tranquilidad para ti

Imagina por un momento que abres la puerta de casa y el perro sale corriendo sin control. O que llegas y te encuentras con que ese jarrón que trajiste de tu luna de miel, o las fotos que decoran los muebles, se han convertido en víctimas de los juegos de tu perro. O de la vergüenza que se pasa cuando alguien de la comunidad dice que cada vez que te vas, no deja de ladrar hasta que llegas.

Un perro bien adiestrado es una tranquilidad. Eliminas con las molestias y los gastos que puede acarrear un animal que no se comporta como debería.

Mejor cuidado

Aunque no esté en la lista de animales en peligro de extinción, nuestro perro se merece estar bien cuidado. Y una de las mejores formas de hacerlo es con un buen adiestramiento. ¿Por qué? Principalmente, porque un perro bien entrenado es más sociable y mejora su condición respecto a su entorno. Su bienestar e incluso tener una vida más feliz tiene mucho que ver con si ha recibido suficiente atención. Entre otras cosas, en forma de entrenamiento.

Mayor obediencia

Partiendo de la base de que algunas razas de perros tienen un talento innato para asimilar mejor las órdenes, otro de los motivos por los que deberías adiestrarlo es que potencia su capacidad de obediencia.

Lejos de lo que algunos piensan, adiestrar a un perro no es solo enseñarle ciertos trucos, como que se siente o salte. También tiene mucho que ver en cómo obedece a tus órdenes, algo esencial cuando se trata de un perro de tamaño considerable, o de alguna raza que está en la lista de perros peligrosos, que a menudo pueden convertirse en un problema si no tenemos el control. La obediencia básica es uno de los grados que se trabajan en el adiestramiento.

La mejor manera de adiestrar a tu perro

Para que todo esto funcione de forma adecuada, es importante contar con los servicios de un profesional. En primer lugar, porque lo más seguro será que no puedas dedicar todo el tiempo que hace falta para lograrlo, y también porque la experiencia es algo muy a tener en cuenta.

En este sector hay algunos referentes, más allá de los que se ven alguna vez en ciertos programas de televisión. El mejor adiestrador de perros en el Centro de Adiestramiento Canino Conductcan es su fundador, Antonio Ruiz de Conejo, que lleva décadas trabajando con perros para todos los niveles de adiestramiento. Con un equipo dedicado a lograr que cualquier perro se integre en el entorno en el que se encuentra, no importa si se trata de una familia o es un perro con el que se va a trabajar en ciertas labores, como el rastreo o las tareas de rescate.

En resumen, para disfrutar de una vida más feliz tanto para ti como para tu mascota merece la pena un buen adiestramiento.

Para más información:

Autor: Pedro Fernández

Empresa: OlimpoMarketing