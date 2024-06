Redescubrir la belleza y enamorarse de la edad con tratamientos adaptados al paso de los años con IBSADerma

(Información remitida por la empresa firmante)

'Enamórate de tu edad' es el concepto detrás de este protocolo innovador lanzado por IBSA, líder mundial en el desarrollo de productos a base de ácido hialurónico

Barcelona, 5 de junio de 2024.- Según los últimos datos del INE sobre la esperanza de vida en España, en 2035 será de 87,7 años en mujeres y de 83,2 en hombres. La actualidad no anda muy lejos de este futuro inmediato: 85,7 para ellas y 80,4 años en el caso de ellos. Ahora más que nunca es un hecho que se deberían redefinir las etapas de la vida, porque los 60 de ahora no son los 60 de hace cincuenta años. Y es que, cada vez es más evidente que la edad cronológica no coincide con la edad biológica.



Para IBSA Derma, división dermoestética de IBSA, la belleza no tiene edad, pero si se puede tratar eficazmente los signos de envejecimiento en cada una de las etapas estaremos ganando autoestima, calidad de vida y reflejando activamente el bienestar interior, en definitiva, redescubriendo la belleza natural.



Redescubrir la belleza y enamorarse de la edad con tratamientos adaptados al paso de los años

Entender cómo envejece el rostro y las alteraciones anatómicas que se producen con el paso del tiempo es esencial para tratar a los pacientes de manera precisa y efectiva, y para conseguir resultados naturales y satisfactorios. Nuestros signos de envejecimiento no son los mismos a los 40, a los 50 o a los 60 años.



IBSA Derma apuesta por la necesidad de un enfoque de la medicina estética equilibrado y personalizado y por tratamientos que realcen la belleza de cada uno, en todas las edades y que tengan un impacto positivo en la vida de los pacientes.



"El protocolo I’MPERFECT de IBSA Derma está indicado para pacientes cuyos rostros aún tienen volúmenes y otros con pequeñas pérdidas de volumen en ciertos puntos que no necesitan productos que aporten una gran proyección" explica Mª Victoria Fernández Ochando, directora médica y fundadora de la Clínica Doctora Fernández en Valencia. "También es un tratamiento de mantenimiento para pacientes que ya se han realizado otros tratamientos y que requieren un toque para perfeccionar el resultado final".



El ácido hialurónico de IBSA

El secreto detrás de IBSA se encuentra en su avanzada tecnología que emplea la combinación de ácido hialurónico (AH) de diferentes pesos moleculares con características diseñadas especialmente para las diferentes áreas del rostro.



La gama de productos de IBSA Derma "ofrece tranquilidad tanto a médicos como a pacientes, especialmente por su alto grado de pureza y por las características reológicas que hace que los profesionales tengan la posibilidad de elegir entra una gran gama de productos diseñados para aplicar según necesidades específicas del paciente. Esta gama de rellenos también destaca por la duración del producto y el efecto visual tan estético que conseguimos" declara la Doctora Fernández.



Conocimiento científico, investigación continua, desarrollo tecnológico y procesos de producción modernos hacen de IBSA una de las empresas farmacéuticas líderes en la producción de ácido hialurónico para uso en Medicina Estética. El ácido hialurónico de IBSA es "ultrapuro", y se produce mediante un proceso patentado de biofermentación. En la base de las tecnologías Derma de IBSA está la voluntad de preservar y mejorar las propiedades del ácido hialurónico.



Todas las formulaciones requieren el uso de cadenas de ácido hialurónico de alto-bajo peso molecular, trabajando a través de los tejidos circundantes, ofreciendo una alta cohesividad que facilita la integración en los tejidos.







