Regalos que se leen: propuestas de Cruïlla para niños

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la llegada de la Navidad, los libros de aventuras, magia y emoción de Cruïlla se convierten en el mejor regalo para despertar la imaginación de los más pequeños. Historias cautivadoras que transforman la lectura en una auténtica experiencia de descubrimiento y juego compartido.

Regalar un libro en Navidad es mucho más que un detalle: es una forma de alimentar la curiosidad, fortalecer el vínculo familiar y dejar una huella emocional duradera. Leer desde edades tempranas favorece el desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional, y se convierte en una fuente inagotable de inspiración, disfrute y aprendizaje compartido.

EL CONCURSO DE PAPÁ NOEL

Texto: Maxime Gillio

Ilustraciones: Benedetta Capriotti

196 págs. | 14,50 € | De 6 a 9 años

Un libro de Adviento con un capítulo para cada día de diciembre hasta la llegada de Papá Noel. ¡Papá Noel ha organizado un gran concurso! ¿Sueñas con acariciar un reno? ¿Te encantan los árboles de Navidad? ¿Participarías en una carrera de trineos? ¡Entonces este concurso es para ti! Apúntate y, si ganas, podrás repartir regalos la noche del 24 de diciembre... ¡Papá Noel te espera!

EL PAÍS DE LOS CUENTOS

Texto: Emmanuelle Kecir-Lepetit

Ilustraciones: Géraldine Cosneau

14 págs. | 17,95 € | De 4 a 6 años

En el país de los cuentos, los héroes están muy ocupados: ¡cada uno ha perdido un objeto valioso y necesita encontrarlo deprisa! Ayuda a Alicia, Aladdín, Cenicienta, Ariel, Peter Pan y el Gato con Botas a recuperar lo que buscan para poder terminar su historia. Un libro con solapas dentro de solapas para encontrar los objetos escondidos.

HOMBRE PERRO 13. ÉRASE UNA VEZ JOANOT

Texto e ilustraciones: Dav Pilkey

224 págs. | 14,50 € | A partir de 6 años

El Hombre Perro, protagonista de esta exitosa saga infantil, es mitad perro, mitad humano. Y además es un policía fantástico, aunque a veces no puede controlar sus instintos más caninos. En su nueva aventura, los cuquialiens del espacio se acercan a la Tierra con muy malas intenciones... ¿Conseguirán detenerlos el Hombre Perro, Joselito y su pandilla? ¿Vencerán, como siempre, la bondad y la valentía? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver la infancia de nuestros héroes con todo esto? ¡Descúbrelo en esta irresistible historia llena de humor!

CUATRO LUNAS 2. CÚPULAS DE CRISTAL

Texto: Laura Gallego

Ilustraciones: Anna Franquesa

296 págs. | 10,95 € | A partir de 10 años

Milo y la enigmática Nivalan continúan la búsqueda de los cuatro huevos de dragón, y esta vez llegarán al reino de los elfos. ¡Llega la segunda parte de Cuatro Lunas, el nuevo éxito editorial de Laura Gallego!

EMISOR: CRUÏLLA