RENPHO destaca cuatro innovaciones clave en la tecnología de la salud y la belleza para el Día de la Madre

Morphoscan Nova, Artemis y Eyeris de Renpho - Renpho

(Información remitida por la empresa firmante)

Para que la ocasión sea aún más especial con un regalo de bienestar de alta gama

Madrid, 27 de abril.- A medida que se acerca el Día de la Madre, el próximo 3 de mayo, sigue creciendo el interés por el bienestar integral y el cuidado personalizado. Para celebrar esta ocasión, RENPHO, la marca referente en tecnologías de estilo de vida y wellness inteligente, presenta una selección de productos de tecnología avanzada para el bienestar, diseñados para favorecer la salud, la relajación y el cuidado de la piel desde la comodidad del hogar.



Es hora de cambiar la belleza efímera de un ramo de flores por la utilidad duradera de la innovación. Mientras que los bombones se derriten y las flores se marchitan inevitablemente, la tecnología aplicada al estilo de vida ofrece un homenaje moderno a la mujer polifacética que lo hace todo. Regalar un dispositivo de alta gama es más que una moda - es una inversión en su ritmo diario.



Al optar por la tecnología en lugar de lo tradicional, quienes hacen un regalo ofrecen una herramienta que mejora de forma activa su fitness, su salud y su relajación mucho después de que se haya acabado el último bombón.



MorphoScan Nova: Información sanitaria profesional desde casa

Para las madres comprometidas con su rutina de entrenamiento, la báscula inteligente MorphoScan Nova ofrece un nivel de detalle que suele estar reservado a entornos profesionales. Utiliza tecnología BIA de 8 electrodos y un asa equipada con sensores para proporcionar resultados consistentes y fiables.



• Datos completos: ofrece información más detallada gracias a las más de 50 métricas integradas en la aplicación RENPHO Health.



• Experiencia del usuario: cuenta con una pantalla con báscula integrada e indicaciones de voz para simplificar el proceso de medición.



• Informes profesionales: genera un informe imprimible similar a los que se encuentran en los gimnasios profesionales, lo que permite un seguimiento detallado de progreso, sin las cuotas de afiliación a los mismos.



Eyeris 3: Relajación inteligente

El masajeador ocular Eyeris 3 revoluciona el cuidado de los ojos gracias a una combinación de terapia térmica y automatización inteligente. Diseñado para proporcionar un alivio total, este dispositivo es ideal para madres fatigadas que buscan un momento de paz y relajación en medio de la ajetreada vida diaria.



• Terapia dual: Proporciona tanto calor relajante como frescor revitalizante para un alivio total del contorno de los ojos.



• Control manos libres: Incluye ajustes inteligentes controlados por voz, lo que permite a los usuarios personalizar su experiencia sin necesidad de intervenir manualmente.



• Personalización: Incluye funciones de memoria inteligente que guardan los ajustes preferidos para poder utilizarlos de inmediato.



Artemis LED Light Soft Mask: Luminosidad y cuidado de la piel

La máscara de luz LED Artemis ofrece una forma no invasiva de favorecer la salud de la piel a largo plazo. Este dispositivo, autorizado por la FDA, está diseñado para integrarse perfectamente en cualquier rutina nocturna.



• Rejuvenecimiento cutáneo: Diseñado para potenciar la luminosidad y atenuar los signos del envejecimiento, favoreciendo una piel visiblemente más sana con el paso del tiempo.



• 3 longitudes de onda LED: Luz azul para combatir las bacterias que causan acné, y luz roja e infrarroja cercana para estimular la producción de colágeno y así mejorar la densidad de la piel y reducir las líneas de expresión y la flacidez.



• Diseño flexible: El diseño suave de la máscara garantiza la comodidad durante las sesiones de fototerapia.



Linx Health Ring: Seguimiento diario discreto del estado de salud

Si uno busca una forma más discreta de controlar su salud, el anillo de salud inteligente Linx ofrece un seguimiento continuo con un diseño minimalista.



• Integración perfecta: Un monitor de salud completo que se ajusta totalmente al dedo, lo que facilita su uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



• Batería de larga duración: Seguimiento ininterrumpido en una única carga de hasta 12 días de la salud, la actividad y el sueño.



Este Día de la Madre, esta selección de regalos se centra en ofrecer algo diferente que apoya a las madres con información de calidad profesional y herramientas de salud personal fáciles de usar, tendiendo un puente entre los datos de carácter clínico y la comodidad en el día a día. En una época en la que el tiempo es el mayor de los lujos, la tecnología aplicada al estilo de vida no se queda simplemente en una estantería, sino que devuelve el regalo de una vida más activa, sana y relajada.



Los productos de Renpho están disponibles en España online o en Carrefour y MediaMarkt.



Acerca de RENPHO

RENPHO es una empresa líder en el ámbito de la vida saludable inteligente, especializada en productos innovadores que mejoran el bienestar de usuarios de todo el mundo. Mediante la combinación de tecnología de vanguardia con un diseño accesible, RENPHO tiene como objetivo proporcionar a todo el mundo las herramientas necesarias para llevar una vida más saludable y equilibrada.



Para obtener más información sobre el MorphoScan Nova, el Eyeris 3, la máscara LED Artemis o el anillo de salud Linx, visitar la página web oficial de RENPHO en España: https://renpho.eu/es







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