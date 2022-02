Repara tu Deuda Abogados cancela 135.702€ en Terrassa (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados es pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Terrassa (Barcelona). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº09 de Barcelona (Cataluña) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Arturo Martil, que había acumulado una deuda de 135.702 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.

Arturo, visiblemente emocionado tras la entrega del BEPI, aseguraba a Ana Isabel García, abogada directora del despacho, que “no te puedes imaginar la que llevo pasadas. Cada día llamándome por teléfono. Me tenían amargado. Me siento libre”. Por esta razón, afirma que ha aconsejado los servicios de Repara tu Deuda Abogados: “ya se lo he dicho a más de un compañero que tiene algún problema. Le he dicho que vengan porque sois unas bellísimas personas, me habéis tratado muy bien”. VER VIDEO.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: ”era dueño de una empresa de construcción de chimeneas y barbacoas, con la que tenía unas pólizas de crédito contratadas. No pudo hacer frente a la totalidad de sus pagos cuando el negocio empezó a funcionar mal. Tuvo que cerrar y se quedó con toda la deuda”.

Tal como recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países que más tardó en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensado para que las personas físicas (incluyendo a los autónomos) pudieran reactivarse en la vida económica. Lo hizo cumpliendo la Recomendación de la Comisión Europea de 2014. Podemos decir que en estos momentos contamos con uno de los sistemas de segunda oportunidad más liberales de Europa”.

Si bien es cierto que muchas personas aún desconocen la existencia de esta herramienta legal, la realidad es que más de 18.000 particulares y autónomos han comenzado a trabajar ya con Repara tu Deuda Abogados con vistas a gozar de una segunda oportunidad.

Repara tu Deuda Abogados ha logrado, desde que fue creado en septiembre de 2015, la exoneración de 70 millones de euros a sus clientes. El despacho de abogados se sitúa así como el líder del mercado en este ámbito. La previsión es que esta cifra siga creciendo en los próximos años.

Los abogados de Repara tu Deuda se adaptan a cada caso con la idea de no dejar a nadie sin esa segunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza. Repara tu Deuda abogados cuenta con una aplicación para dispositivos Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite realizar un control total del proceso y también que los abogados puedan asistir a reuniones a través de videollamadas.

Esta legislación permite que particulares y autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos previos. Entre ellos, el importe de la deuda no puede ser superior a los 5 millones de euros, han de procurar un acuerdo previo para el pago a plazos del importe debido y han de ser considerados como deudores de buena fe.

