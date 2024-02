Repara tu Deuda Abogados cancela 23.000€ en Palma de Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La deudora solicitó un préstamo para abrir un negocio en el sector de la restauración que tuvo que cerrar

Palma de Mallorca, 8 de febrero de 2024.- El Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado así exonerada de una deuda de 23.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "la deudora solicitó un préstamo para abrir un negocio en el sector de la restauración. Sin embargo, éste no funcionó y tuvo que cerrar. Por esta razón, no pudo hacer frente a sus deudas y se vio obligada a acogerse al mecanismo de cancelación del importe debido".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Aunque aún algunos desconocen la existencia de este mecanismo, lo cierto es que cada vez más personas acuden a él. Más de 22.000 particulares y autónomos han confiado en el despacho para empezar una nueva vida desde cero y cancelar las deudas contraídas que no pueden afrontar.



"Nuestros casos -explican los abogados del despacho- se pueden demostrar a través de las sentencias que son publicadas en nuestra página web, manteniendo el anonimato de las personas que así lo desean. Esto ofrece a quienes nos contactan una garantía de que se trata de un proceso real y efectivo que ofrece una salida a todos los problemas económicos de personas insolventes".



Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. "Se trata de un mecanismo -declaran los abogados- que permite a personas arruinadas tener una nueva vida. Por esta misma razón, es muy importante contar con figuras conocidas para los ciudadanos que nos ayuden en la difusión de esta legislación".



El despacho también ofrece de forma alternativa la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.



