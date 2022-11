Repara tu Deuda Abogados cancela 37.265 € en Oviedo (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Los abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad centran su actividad exclusivamente en la aplicación de este mecanismo

El Juzgado de Primera Instancia nº2 de Oviedo (Asturias) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una persona con una deuda de 37.265 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.



"En su caso -explican los abogados de Repara tu Deuda- no pudo mantener el trabajo que tenía por unos problemas de salud. Sus cuentas, obviamente, se vieron gravemente afectadas. No podía vivir así y tuvo la necesidad de pedir un primer préstamo. Como con él no podía tirar adelante, solicitó nuevos. No conseguía dar la vuelta a su situación, que se agravó cada vez más. Finalmente, empezó con el mecanismo de segunda oportunidad para tener una nueva vida".



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015 tras la Recomendación de la Comisión Europea de poner en marcha un sistema para la cancelación de la deuda de particulares y autónomos. El despacho de abogados puso en marcha su actividad en septiembre de ese mismo año, ayudando a particulares y autónomos a cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.



Se trata de un mecanismo con origen en Estados Unidos, país que lleva más de 100 años aplicándola. A ella se han acogido personajes de referencia como Steve Jobs o Walt Disney. El despacho de abogados centra su actividad exclusivamente en la aplicación de esta legislación, lo que le ha llevado a convertirse en especialistas en su tramitación y líderes indiscutibles de este mercado al superar la cifra de 107 millones de euros exonerados a sus clientes.



Hasta la fecha, 20.000 clientes han puesto su caso en manos de Repara tu Deuda con vistas a acogerse a esta legislación y tener una segunda oportunidad. Para ofrecerles garantías, las sentencias dictadas por los juzgados españoles en los que ha participado el despacho están publicadas en su página web, respetando el anonimato de quienes así lo desean. Repara tu Deuda Abogados cuenta con un 100% de éxito en los casos tramitados.



Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho para que esta legislación sea cada vez más conocida por toda España. "Es importante -declaran los abogados- que todo potencial beneficiario sepa que existe una salida a todos sus problemas y que no es necesario que arrastren todas estas deudas de por vida".







