Repara tu Deuda Abogados cancela 49.707 € en Elche (Alicante) con la Ley de Segunda Oportunidad

La deudora abrió una tienda de ropa, pero el mercado central próximo cerró y ella sufrió la pérdida de ingresos

Alicante, 3 de junio de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en la Comunidad Valenciana. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una vecina de Elche (Alicante) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), que en este caso ascendía a 49.707 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “la deudora abrió una tienda de ropa y complementos en 2011. Para hacer frente a la inversión inicial, solicitó un préstamo ICO. Durante los primeros años, fue pagándolo poco a poco. Para seguir cubriendo el desbalance temporal entre la compra a proveedores y los pagos por parte de los clientes, la deudora solicitó otro préstamo ICO. Lamentablemente en 2016. cerraron el mercado central que le generaba la afluencia de personas en esa calle y por ello se redujo drásticamente la clientela del lugar. Esto provocó que las ventas disminuyeran y, en consecuencia, los ingresos. Para sufragar la situación, requirió de algunos créditos para ir pagando las cuotas vencidas de otros préstamos y seguir renovando la mercancía para continuar siendo atractiva para la clientela. Tras varios años a la espera de que reabrieran el mercado en 2020, decidió cerrar el negocio”.

Como en su caso, hay muchas personas que se endeudan con la esperanza de devolver con el tiempo lo solicitado. Sin embargo, enfrentan dolorosos contratiempos de salud o laborales que no preveían. Cuando quieren salir de ese estado y conocen este mecanismo, se agarran a él.

Quienes acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban cuáles son los grandes beneficios de acogerse a este mecanismo. Estos no son sólo económicos (salida de los listados de morosidad, registro de posibles futuros bienes a su nombre, no sufrir más embargos de sus nóminas) sino también emocionales (volver a dormir con normalidad, respirar aliviados, evitar el estrés, la incertidumbre y la irritabilidad, etc).

Desde sus inicios en 2015, cada vez son más quienes conocen esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde su fundación en septiembre del año 2015, a personas en situaciones desesperadas que no sabían dónde solicitar ayuda.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas procedentes de diferentes comunidades autónomas de España. Se prevé que esta cifra sea cada vez más elevada debido a que se producen llamadas diarias por parte de personas interesadas en acogerse y a que hay muchos casos que se están tramitando actualmente.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados del pago de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos básicos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, con total transparencia.

