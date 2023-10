Repara tu Deuda Abogados cancela 64.539€ en Collado Villalba (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2023.

El matrimonio exonerado cayó en una situación insostenible de sobreendeudamiento

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº7 de Collado Villalba (Madrid) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un matrimonio de la localidad que ha quedado exonerado de una deuda de 64.539 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "los deudores solicitaron préstamos para poder hacer frente a sus gastos ordinarios. Poco a poco solicitaron otros créditos para pagar los anteriores hasta que la situación se volvió insostenible. Finalmente, se vieron en la obligación de dejar de pagar los préstamos para asumir el pago de las facturas. Ahora ya están liberados de todas sus deudas".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Desde entonces, más de 20.000 particulares y autónomos han solicitado acogerse con el despacho a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.



Repara tu Deuda Abogados es el bufete líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde que fuera fundado en septiembre del mismo año 2015, ha superado la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de los diferentes puntos de España. Para ofrecer confianza a sus clientes, el despacho publica todas las sentencias dictadas por los juzgados de los casos en las que ellos han participado.



"Es importante reseñar -explican los abogados del despacho- que muchos de los ya exonerados deciden contar, ya sea a través del testimonio personal o a través de videos, su propia historia de éxito. Al haberse beneficiado de este proceso, quieren que muchos conozcan la existencia de esta realidad y que también se aprovechen de los beneficios de acogerse a esta legislación".



Repara tu Deuda Abogados, antes de poner en marcha el procedimiento, comprueba de manera conjunta con el cliente que realmente cumple los requisitos para poder cancelar sus deudas. De este modo, pretende ofrecer una cierta certeza por anticipado a particulares y autónomos para no hacer perder tiempo ni recursos económicos a quienes acuden a su despacho y no cumplen el perfil para acudir a la Ley de Segunda Oportunidad.



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la opción de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







