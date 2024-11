Repara tu Deuda Abogados cancela 77.000 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La insolvencia del deudor se originó por los recortes salariales sufridos en el año 2012 y la posterior solicitud de préstamos

Valencia, 19 de noviembre de 2024- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Valencia. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Catarroja (Valencia) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 77.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “la insolvencia del deudor se originó por los recortes salariales en el año 2012. En ese momento no llegaba a pagar los préstamos que tenía pendientes. Para evitar demoras y hacer frente a los gastos cotidianos y esenciales, tuvo que empezar a utilizar tarjetas y a solicitar préstamos. Pensaba que su situación mejoraría con el tiempo. Sin embargo, cuando se quiso dar cuenta, le resultó insostenible y cayó en un estado de sobreendeudamiento”.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, “España incorporó este mecanismo en el año 2015. Su objetivo es ayudar a personas en estado de insolvencia para que no tengan que arrastrar deudas de por vida. Pensada para particulares y autónomos, acaba con el estigma que sufren quienes han vivido un aparente fracaso por diferentes motivos”.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde el inicio de su actividad en septiembre del mismo año 2015, a numerosas personas que han confiado en ellos su caso para empezar una nueva vida. Más de 100.000 casos están en manos de los abogados. Algunos de los que han acudido lo han hecho después de que otros concursados recomienden a todo tipo de personas que se acojan al mecanismo de segunda oportunidad.

Los abogados de Repara tu Deuda se adaptan a cada caso según la capacidad económica de sus clientes, con la máxima de no dejar a nadie sin una segunda oportunidad para empezar de nuevo con más fuerza. En este sentido, ofrece diferentes modalidades de pago para que sea el propio cliente el que decida la forma que más le convenga. Eso sí, nunca solicita provisiones de fondos para los gastos del procedimiento.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar liberados de sus deudas en caso de que se cumplan una serie de requisitos específicos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe de buena fe. Para esto, hay que aportar toda la documentación requerida con objeto de demostrar que no se paga no porque no se quiere sino porque no puede debido al estado económico en el que se encuentra.

Repara tu Deuda abogados dispone de una aplicación para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Esta permite la reducción de los costes del procedimiento, un control total y reuniones con los abogados mediante el sistema de videollamadas.

El despacho ofrece en paralelo analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

