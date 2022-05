Ruiz-Escudero: "Disponemos de un servicio de salud más fuerte que ha mostrado su capacidad de adaptación"

Impulsar la innovación basada en la colaboración público-privada y promover el rápido avance de la transformación digital son los principales ejes sobre los que debe basarse la transformación del modelo en las organizaciones sanitarias con el propósito de mejorar la resiliencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud

Por segundo año consecutivo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero ha participado en la 2ª edición de la jornada ‘Desafíos para un nuevo modelo de gestión sanitaria”, organizado por el Hospital Universitario La Paz de Madrid y la compañía biofarmacéutica UCB con la colaboración de IE University y el aval de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA). En su intervención, Ruiz-Escudero ha destacado que hay que avanzar hacia la transformación del sistema y la necesidad de ejercer el liderazgo dentro de nuestras organizaciones, aspectos determinantes para el presente y el futuro de la gestión sanitaria que marcan nuestro trabajo diario.



“La gestión de la sanidad es esencial para promover la toma de decisiones acertadas que garanticen la accesibilidad a nuestro sistema, es esencial garantizar la disponibilidad de las mejores técnicas de diagnóstico y tratamiento, así como contar con profesionales bien preparados y elevar la calidad de la asistencia para nuestros pacientes.”, ha subrayado el consejero. Bajo esta premisa, ha destacado que es necesaria una apuesta firme por la gestión de la sanidad que sustente la transformación del sistema sanitario.



En la inauguración de la jornada, Margarita Velasquez, Global Head of Corporate Relation de IE University, ha destacado la importancia de reunir al ecosistema sanitario y líderes del sector sanitario en España en encuentros como este: “Impulsamos con esta jornada un espacio de colaboración público-privada y de reflexión para compartir las mejores prácticas como fuente de innovación, inspiración y palanca de cambio en el campo de la Sanidad. En IE University, somos conscientes de la importancia de seguir adquiriendo nuevas habilidades entre los profesionales de un sector que está experimentando una nueva realidad y demanda otras decisiones estratégicas para generar un impacto positivo en la sociedad”.



Para lograr la transformación de las organizaciones sanitarias, Ruiz-Escudero ha hecho especial hincapié en diez líneas estratégicas que deben seguirse entre las que se encuentran la medicina personalizada, las reformas en infraestructuras junto con la importancia de los recursos humanos y la digitalización y tecnología. “La digitalización como sinónimo de mejor acceso y tecnología al servicio al paciente, así como la investigación y la innovación”.



Impulsar la innovación basada en la colaboración público-privada

El Dr. Juan José Ríos, director médico del Hospital Universitario La Paz, ha resaltado que el resto de patologías han pasado a un segundo plano y que no estamos dándoles la importancia que merecen. “Los que hemos estado de una forma u otra muy cerca de la pandemia o la realidad que nos ha descrito no tenemos otra opción que reflexionar acerca de lo que ha pasado. Uno de los aspectos más importantes es qué ha pasado con el resto de patologías, que hasta entonces eran tan prevalentes.”, ha asegurado el Dr. Ríos.



Partiendo de este contexto, Pau Ricós, director general de UCB Iberia, ha hecho especial énfasis en la necesidad de seguir apostando por una innovación y transferencia de conocimiento cada vez más abierta e internacional, basada en la colaboración público-privada como motor clave para acelerar el desarrollo del conocimiento empresarial y mejorar el potencial de investigación y la eficiencia en el acceso y la búsqueda de nuevas soluciones para dar respuesta a las necesidades no cubiertas de los pacientes y la sociedad. “Es una corresponsabilidad de todos los que podemos contribuir a cambiar esas cifras; el modelo de financiación actual requiere una revisión por completo especialmente desde el punto de vista de cómo ganar agilidad. En este sentido, las compañías farmacéuticas debemos proponer otros esquemas de acceso a la financiación alternativos (…) es cuestión de buscar sinergias entre todos los interlocutores desde el ministerio, universidades, desde las sociedades científicas también de la industria farmacéuticas”, ha asegurado.



La Salud Digital, clave para la transformación del sistema sanitario

Durante la segunda mesa de debate, se han abordado algunas ideas clave para la transformación de las organizaciones sanitarias poniendo especial foco en Salud Digital y apuntando algunas de las tendencias para este 2022 como el metaverso, la inteligencia artificial o la robótica. Y es que, como han apuntado los ponentes, promover el rápido avance de la transformación digital es esencial para reducir las ineficiencias en la gestión, mejorar la toma de decisiones de los profesionales sanitarios, acelerar el diagnóstico y garantizar un correcto control y seguimiento de los pacientes.



En esta línea, Carlos Mascías, director médico del Hospital Universitario HM Torrelodones, ha destacado la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales a las organizaciones sanitarias para, a través de nuevas herramientas como la analítica de datos, mejorar la experiencia del paciente y mejorar la toma de decisiones de los clínicos.



Por su parte, tal y como ha apuntado José Manuel Martínez Sesmero, jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es importante dejar de trabajar en silos para impulsar el trabajo colaborativo y aplicar la tecnología digital como herramienta clave para dirigir las decisiones clínicas, gestoras y farmacéuticas en beneficio del paciente. “Debemos impulsar el fin de una arquitectura mental que nos hace funcionar en silo, no solo con los datos, sino también de cómo trabajamos; son las personas las que generan el silo (…) ¿Cómo se puede hacer? La comunicación es muy importante y a veces lo que tenemos que hacer es conseguir el fin de que el ruido sea el mensaje”, ha apuntado Martínez Sesmero.



Garantizar la sostenibilidad, esencial en el rediseño del SNS

Asimismo, la jornada ha servido para debatir acerca de los retos a futuro del Sistema Nacional de Salud en España con el propósito de trazar una hoja de ruta para el año 2030 con algunas líneas o propuestas de mejora para dar respuesta a los desafíos actuales.



En este sentido, el Dr. Julio Mayol, Director Médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, ha destacado la necesidad de impulsar cambios enfocados en las necesidades de los pacientes que contribuyan, al mismo tiempo, a mejorar la resiliencia, la capacidad innovadora y la sostenibilidad del SNS: “Hay básicamente seis grandes problemas que todo sistema sanitario tiene: el primero es la enorme variabilidad en calidad y resultado, el segundo el daño que se causa por las intervenciones que realizamos, el tercero el desperdicio de recursos para hacer cosas que no sirven absolutamente para nada, el cuatro la inequidad, el quinto es la pobre prevención y el sexto la despersonalización de profesionales y de pacientes”.



Desde una perspectiva de gestión hospitalaria, la Dra. Ana Cabrero, subdirectora de gestión del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, ha destacado la necesidad de transformación y ha afirmado que “todos los sectores industriales, y este es uno más, han sufrido una reconversión, las reconversiones son traumáticas (…) es necesario el conflicto para poder avanzar, no podemos eludirlo”.







Contacto

Nombre contacto: LLYC

Descripción contacto: LLYC

Teléfono de contacto: 932172217