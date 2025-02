Saludable y sostenible: por qué la carne vegetal encaja en la dieta mediterránea según GFI Europe

Like Meat

(Información remitida por la empresa firmante)

Las carnes vegetales representan una evolución natural de la dieta mediterránea. Good Food Institute Europe destaca cómo combinan tradición e innovación para un futuro más sostenible

Madrid, 18 de febrero de 2025.- La dieta mediterránea es reconocida mundialmente por sus múltiples beneficios para la salud y el planeta. Su éxito radica en un enfoque alimenticio que equilibra salud, tradición y sostenibilidad, con un énfasis en el consumo de alimentos de origen vegetal, como frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales, junto con el aceite de oliva como fuente principal de grasa. También promueve un consumo moderado de pescado y limita la carne roja y procesada.



En los últimos años, el debate sobre la incorporación de alimentos innovadores, como la carne vegetal, ha cobrado fuerza. Estas alternativas permiten reducir el consumo de carne sin comprometer los beneficios nutricionales ni ambientales de la dieta mediterránea. Además, su desarrollo responde a una creciente preocupación por el impacto ambiental de la producción ganadera intensiva, una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y degradación ambiental.



Dieta mediterránea y sostenibilidad: una evolución necesaria

Ante la urgencia climática, la adaptación de la dieta mediterránea para incluir proteínas alternativas representa una estrategia alineada con los objetivos globales de sostenibilidad. Reducir el consumo de carne roja y procesada y sustituirlo por alternativas vegetales ricas en proteínas puede ayudar a disminuir el uso de recursos naturales como agua y suelo, al tiempo que contribuye a la conservación de la biodiversidad.



Este cambio no supone una ruptura con los principios fundamentales de la dieta mediterránea, sino una evolución natural para adaptarla a las necesidades del siglo XXI. La clave está en mantener su esencia basada en alimentos frescos y mínimamente procesados, incorporando opciones como las carnes vegetales sin perder el enfoque en la calidad nutricional y el equilibrio dietético.



The Good Food Institute (GFI), organización sin ánimo de lucro que impulsa la innovación en proteínas alternativas, destaca el papel clave que las carnes vegetales pueden desempeñar en esta transición. GFI trabaja con científicos, emprendedores y responsables políticos para acelerar el desarrollo y la adopción de proteínas alternativas, ayudando a reducir la dependencia de la ganadería industrial y facilitando opciones alimentarias más sostenibles.



Beneficios nutricionales de las dietas basadas en plantas

Por su parte, las dietas basadas en plantas que incluyen variantes mediterráneas destacan por beneficios como la reducción tanto del colesterol LDL como de las grasas saturadas, factores clave para la salud cardiovascular. Aunque las carnes vegetales son productos procesados, su incorporación puede ser válida siempre que se elijan opciones de alta calidad nutricional y se consuman dentro de un patrón alimenticio equilibrado.



El consumo de carnes vegetales también puede ayudar a aumentar la ingesta de fibra y antioxidantes, nutrientes esenciales que contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte tanto a nivel mundial como en el país. Estas propiedades refuerzan el papel de las carnes vegetales como un complemento compatible con los principios saludables de la dieta mediterránea. Sustituyendo las proteínas animales por vegetales como legumbres y otros derivados de plantas, se pueden mantener e incluso potenciar los beneficios cardiovasculares de la dieta mediterránea tradicional. Entre los efectos observados destacan la reducción del colesterol LDL y de la presión arterial, atribuibles al aumento en el consumo de fibra y antioxidantes como los polifenoles.



El reemplazo de carne roja por alternativas vegetales también está alineado con las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que fomenta un mayor consumo de proteínas de origen vegetal por razones de salud y sostenibilidad. Además, esta adaptación permite reducir el consumo de productos animales sin perder los beneficios asociados con el patrón mediterráneo, como la reducción del riesgo cardiovascular.



La inclusión de carnes vegetales facilita la transición hacia una dieta más sostenible, especialmente para aquellas personas que buscan reducir su consumo de carne sin renunciar a la textura y el sabor que esta proporciona en platos tradicionales. Aunque no forman parte de la dieta mediterránea tradicional, su incorporación puede alinearse con los valores fundamentales de este patrón alimenticio. Consumidas de forma moderada y dentro de un equilibrio nutricional adecuado, estas alternativas representan una herramienta útil para reforzar los beneficios de la dieta mediterránea en la prevención de enfermedades cardiovasculares y crónicas, al tiempo que contribuyen a la protección del medio ambiente.



De este modo, la dieta mediterránea se adapta a las necesidades actuales de sostenibilidad y bienestar sin perder su esencia reconocida a nivel mundial.



