Santanyí implementa un sistema inteligente de medición de afluencia turística sensorizando las playas - Open-Ideas

(Información remitida por la empresa firmante)

Open-Ideas ha implantado un sistema de sensorización de playas y puntos de interés y un sistema de señalización turística inteligente con aplicación móvil siguiendo el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes.

Santanyí, 22 de abril de 2026 – El Ayuntamiento de Santanyí ha dado un paso definitivo en su estrategia de Destino Turístico Inteligente (DTI) mediante la implantación de un sistema avanzado de monitorización de aforos. Este proyecto, clave para el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y financiado con fondos Next Generation EU, ha sido ejecutado íntegramente por Open-Ideas, consultora líder en digitalización de destinos.

Open-Ideas: Socio estratégico en la transición digital

La actuación, enmarcada en el Eje 3 de transición digital, consolida la capacidad de Open-Ideas para diseñar e implementar soluciones tecnológicas complejas en entornos turísticos de alto valor. La consultora ha liderado tanto la fase de consultoría estratégica como la puesta en marcha de la infraestructura tecnológica.

"Nuestra misión en Santanyí ha sido dotar al municipio de una 'capa de inteligencia' que convierta los datos en decisiones operativas. No solo instalamos tecnología, sino que habilitamos una nueva forma de gestionar el territorio", señala Leonard Pera, CEO de Open-Ideas.

Innovación aplicada: Gestión basada en datos

El despliegue tecnológico liderado por Open-Ideas basado en la solución tecnológica de Setesur incluye ocho nodos de conteo de alta precisión situados en puntos críticos como Cala Egos, Es Fortí, Cala Gran y Cala Esmeralda. Gracias a la arquitectura de red diseñada, el consistorio dispone ahora de:

Monitorización en tiempo real: Control absoluto de la saturación de las playas.

Analítica predictiva: Capacidad para identificar patrones de comportamiento, visitantes recurrentes y picos de afluencia por franjas horarias.

Optimización de recursos: Datos objetivos para mejorar la logística de limpieza, seguridad y mantenimiento.

Estos sensores permiten conocer en tiempo real el nivel de ocupación de los espacios, facilitando la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento en aspectos como la planificación de servicios, la gestión de flujos de visitantes o la prevención de situaciones de saturación.

De este modo, la monitorización de aforos se consolida como una herramienta fundamental para mejorar la experiencia tanto de residentes como de visitantes, al tiempo que contribuye a la protección del entorno natural y a una gestión más sostenible del destino.

Tecnología IoT no intrusiva y respetuosa con la privacidad

La solución técnica seleccionada por Open-Ideas destaca por su equilibrio entre eficacia y ética. El sistema utiliza captación pasiva de señales WiFi, lo que garantiza una precisión superior al 90% sin comprometer la privacidad. Todo el proceso es anonimizado desde el origen, cumpliendo estrictamente con el RGPD.

Los datos se centralizan en una plataforma web de visualización avanzada desarrollada por la consultora, que ofrece al Ayuntamiento un mapa interactivo y paneles de control detallados para una gestión ágil y visual de la realidad del municipio.

Información en tiempo real para la toma de decisiones

Los datos recogidos por los sensores se integran en una plataforma web de visualización accesible para el Ayuntamiento, desde la cual se puede consultar en tiempo real el estado de cada dispositivo y el nivel de ocupación en cada ubicación.

La plataforma ofrece un mapa interactivo con información actualizada, así como paneles de análisis detallado que permiten estudiar tendencias, identificar picos de afluencia y planificar actuaciones de forma más eficiente.

Hacia un modelo turístico más sostenible

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Santanyí refuerza su posicionamiento como destino turístico inteligente, apostando por la innovación tecnológica como herramienta para mejorar la gestión del territorio.

La disponibilidad de datos objetivos y continuos sobre la afluencia permitirá optimizar la planificación de servicios municipales como limpieza, seguridad o mantenimiento, al tiempo que contribuirá a una mejor conservación de los espacios naturales y a una experiencia más equilibrada para los visitantes.

En definitiva, este proyecto supone un avance significativo hacia un modelo de gestión turística más eficiente, sostenible y adaptado a los retos actuales del sector.

Sobre Open-Ideas

Open-Ideas es una consultora de transformación digital y marketing especializada en destinos turísticos inteligentes. Con una sólida trayectoria en la implementación de fondos europeos y soluciones de Smart City, la consultora ayuda a las administraciones públicas a evolucionar hacia modelos de gestión más sostenibles, eficientes y competitivos a través de la tecnología y el análisis de datos.

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