COMUNICADO: Selmark presenta su colección Primavera-Verano 2018

La temporada SS 2018 de Selmark evoca al romanticismo de vanguardia donde destacan exquisitos tejidos como la blonda de Calais o el encaje de Leavers. Los colores de la temporada van del azul al rosa con contrastes hibiscus y coral

Madrid, 12 de febrero de 2018.- La colección Primavera-Verano 2018 de la firma de lencería española Selmark evoca al romanticismo de vanguardia. Para esta tendencia romántica se han seleccionado tejidos exquisitos como la blonda de Calais y el lujo del encaje de Leavers para presentar unas prendas suaves y delicadas que destacan la feminidad en cada una de ellas.

Los colores de la temporada dibujan una paleta armónica que va desde el azul al rosa, con contrastes en hibiscus y coral. Los colores estrella de la temporada aportan un toque de frescura a las prendas más exclusivas de la colección.

Los diseños se enriquecen con detalles en oro rosa, transparencias con plumetti y motivos florales. Estos patrones esenciales con un toque sofisticado y elegante son ideales para vestir en el día a día o en ocasiones especiales.

Patrones funcionales a la vez que elegantes, en los que las costuras son discretas para un diseño invisible que no se marque ni se mueva capaces de adaptarse perfectamente al cuerpo de cada mujer.

Spring-Summer 2018

Selmark sintetiza la luz y la energía de esta Primavera-Verano 2018 en cuatro líneas que describen a una mujer romántica (Christelle); que cultiva todas las facetas que la hacen sentirse especial (Chiara); que se rinde a la belleza de la simplicidad (Etna); y que es consciente de su fuerza y no se deja etiquetar (Petra):

- Christelle, "the delicacy of femininity": Para una mujer romántica y soñadora. Esta línea está compuesta por prendas ricas y actuales, tan exquisitas como versátiles. El encaje de Calais con motivos florales se combina con enganches y cierres en oro rosa sobre raso y plumetti.

- La línea Chiara, "Sophisticated luxury": El suave encaje de Leavers es el protagonista, adaptándose a la piel como un velo natural. Exquisitos bordados bitono que se elevan hasta los hombros y forman prendas refinadas para una mujer elegante y sutil.

- Etna, "the simplicity of beauty": El ritmo imparable de la mujer de hoy exige comodidad, sencillez y suavidad. Esta línea dibuja la silueta femenina con patrones que se sintetizan en prendas ligeras y versátiles, que se camuflan bajo estilismos de tendencia y looks más relajados.

- La última línea, Petra, "your real you", está dirigida a la mujer libre que cuida su aspecto cada día. Una colección de contrastes en los colores tendencia de la temporada. Prendas livianas en tejido de malla geométrica que garantizan la sujeción y comodidad en cualquier momento.

Sobre Selmark Lingerie



Empresa 100% española, Selmark inicia su actividad en 1975 cuando su fundador y propietario Amador Pérez ve en la corsetería de la época un sector necesitado de diseño. Desde entonces, tres generaciones de mujeres han confiado en esta firma que opera en Vigo para más de cuarenta países de todo el mundo. Sus colecciones vienen avaladas por un patronaje exquisito, materiales de primera calidad así como por la diversidad en los diseños.



Siempre pendiente de la evolución del mundo de la moda y de las necesidades de cada mujer, la firma gallega muestra su implicación y responsabilidad con la sociedad en el desarrollo de su último proyecto: la línea Selmark Care.

