COMUNICADO: SENA pone en marcha un programa para detectar problemas de aprendizaje y comportamiento entre los alumnos

Publicado 14/02/2018 9:50:35 CET

El Programa PROGRESA (Programa de Cribajes Neuroauditivos Gratuito de la RED SENA) es un proyecto con el que se detecta, entre los alumnos, problemas de aprendizaje y comportamiento mediante un cribaje neuroauditivo, una sencilla y rápida prueba similar a una audiometría. Con ello, se valoran las funciones auditivas centrales que favorecen las capacidades de aprendizaje de los niños y niñas durante su etapa educativa. Mediante este programa pionero en España, los alumnos serán evaluados en sus propios centros escolares, asociaciones, fundaciones, etc., que así lo soliciten, o en alguno de los más de 130 centros que Red SENA tiene en España, de forma totalmente gratuita.

El Programa PROGRESA se puso en marcha al detectar los técnicos del Método SENA© (Sistema de Estimulación Neuroauditiva), “graves carencias a la hora de valorar la capacidad auditiva de los niños y niñas”.

Jordi Galcerán, autor del moderno Software con el que se implementa el Método SENA©, ha comentado: “Nuestros niños y niñas son evaluados auditivamente al nacer, para detectar la hipoacusia; y a lo largo de su crecimiento, cuando presentan episodios de otitis, mucosidad en el oído medio, perforación timpánica, etc., determinando si son normo oyentes o si padecen pérdida auditiva. Pero el problema es que no se les realiza una evaluación de las capacidades neuroauditivas para determinar la calidad o madurez en la audición, aspectos que repercuten de forma directa en las capacidades de aprendizaje de los niños y niñas durante su etapa educativa, al no desarrollarse de forma adecuada las funciones auditivas centrales que facilitan la percepción, el procesamiento, la atención y la memoria”.

El Programa PROGRESA evalúa a los alumnos de forma gratuita mediante una audiometría tonal. Posteriormente se realizará, de forma voluntaria, una batería de pruebas mucho más completa sobre aquellos niños y niñas a los que, gracias al Programa PROGRESA, se les haya detectado problemas de procesamiento auditivo central.

Contacto

Nombre contacto: Isabel Villajos

Descripción contacto: Dpto. Marketing / Comunicación

Teléfono de contacto: 674355323