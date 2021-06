Siam Park amplía sus días de apertura de miércoles a domingo.

Tras la gran acogida recibida los dos primeros fines de semana, el mejor parque acuático del mundo abrirá, a partir de ahora, de miércoles a domingo en horario de 10:00 a 18:00

Tras la gran acogida recibida desde su vuelta a la actividad el pasado 29 de mayo, Siam Park, que había abierto solo los dos últimos fines de semana, amplía sus días de apertura de miércoles a domingo. El mejor parque acuático del mundo responde, así, a la demanda de sus visitantes, que pedían disfrutar del Reino del Agua durante más tiempo. El horario se mantiene de 10:00 a 18:00 horas.



En este tiempo, Siam Park ha funcionado con total normalidad, en cumplimiento con las medidas de seguridad necesarias debido a la situación de pandemia generada por la COVID-19. Esto ha sido posible gracias al control de colas en el acceso al Parque; a las alfombras y a los arcos de desinfección; a la señalización para recordar la distancia de seguridad interpersonal; al control de temperatura automatizado, y al control de aforo, entre otras medidas que se pueden consultar en su página web y que han hecho posible disfrutar al máximo de todas las atracciones sin ver comprometida la seguridad.



A pesar de haber pasado más de un año cerrado, Siam Park sigue siendo el mejor parque acuático que existe sobre la faz de la tierra, y está en España. Así lo ha confirmado el Travellers’ Choice Award, que Siam Park ha recibido durante siete años consecutivos gracias a las valoraciones positivas de sus visitantes en el prestigioso portal de viajes TripAdvisor. Siam Park es el único parque que ha logrado esta distinción tantas veces seguidas, y también el único que ha recibido este premio desde que TripAdvisor inaugurara la categoría de “parques acuáticos” hace siete años.



Este reconocimiento reiterado es, sin duda, resultado de la constante innovación y reinversión de la Compañía Loro Parque en todos sus proyectos, con los que siempre persigue la excelencia. Además de ser referencia en los premios TripAdvisor, también cuenta con el reconocimiento internacional European Star Award a Mejor Parque Acuático de Europa por noveno año consecutivo, o el premio Park World Excellence Award, que lo reconoció en 2019 como Mejor Parque Acuático del Año, entre muchos otros que lo convierten en el parque más reconocido y condecorado del planeta. Asimismo, Singha es la atracción número uno del mundo, seguida de The Dragon y Tower of Power.



Además de sus espectaculares atracciones, la belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo, en una apuesta sin precedentes en un entorno de exuberante vegetación y de diseño y decoración tailandesa. Los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas.



Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece villas y cabañas VIP, el lugar perfecto en el que celebrar ocasiones inolvidables. Además, las camas balinesas y el Champagne Club son rincones únicos en los que deleitarse con unas increíbles vistas a la arena blanca de Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca de Canarias, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace.



Siam Park, situado en Adeje, en Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.



Días y horarios de apertura: de miércoles a domingo, de 10:00 a 18:00.



Necesario registro previo para tickets adquiridos antes del 15/03/2020 y tarjetas anuales en: https://www.siampark.net/Registro/



Más información en: https://siampark.net/



Entradas disponibles en: https://ticket.siampark.net/



Seguirles en: https://www.facebook.com/siampark/ / https://www.instagram.com/siampark/ / https://twitter.com/siampark / https://www.tiktok.com/@siampark_oficial







