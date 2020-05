SM y Save the Children apoyan la educación de los niños más vulnerables durante el confinamiento

SM y Save the Children apoyan la educación de los niños más vulnerables durante el confinamiento - SM Y SAVE THE CHILDREN

SM compartirá con los educadores de Save the Children más de 200 licencias digitales de sus proyectos educativos para estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria, y les ofrecerá formación personalizada para poder impartir clases en remoto.

Esta colaboración de SM con el programa A tu lado, de Save the Children, ante la actual emergencia social en España, permitirá que más de 1500 alumnos continúen con su aprendizaje a distancia, además de darles acceso a una alimentación básica y a atención psicológica.

Madrid, 4 de mayo de 2020.- Debido al contexto actual de emergencia de salud pública provocada por el coronavirus, Save the Children ha puesto en marcha el programa A tu lado para paliar el daño que están sufriendo más de 2000 familias españolas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social.

SM, con sus más de 80 años de historia como agente educativo y cultural, se suma a este proyecto para que los niños más vulnerables puedan continuar con su aprendizaje educativo a distancia durante la crisis del coronavirus.

Por ello, SM ha firmado un acuerdo con Save the Children para colaborar en una de las líneas estratégicas de actuación que contempla la iniciativa: la educación. De esta manera, SM aportará sus contenidos pedagógicos de sus proyectos educativos para estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria a los más de 200 educadores de Save the Children.

Contenidos educativos para más de mil alumnos vulnerables

Así, los profesores de Save the Children que ya han hecho llegar dispositivos móviles a más de 1600 hogares españoles podrán impartir educación a distancia a más de un millar de niños que se encuentran en situación de riesgo de vulnerabilidad en España, con materiales que cuentan con el aval pedagógico de SM.

Además de compartir licencias digitales de las principales materias de todas las etapas educativas, SM les ofrecerá a estos educadores formación para que puedan desarrollar su labor docente de la mejor manera posible gracias a SM Aprendizaje , el entorno digital de SM.

"Para SM es un privilegio colaborar en este proyecto de Save the Chidren, con quien compartimos la preocupación de que, en estos momentos tan complejos, no haya niños y niñas que no puedan continuar accediendo a una formación adecuada. Nos preocupa igualmente dotar de apoyo, a través de acciones formativas al profesorado dedicado a atender a los colectivos más vulnerables", afirma Marta Novo, directora general de SM España.

El programa A tu lado, de Save the Children, enfocado a reducir el grave daño que la situación tiene en la infancia, permite el acceso a una alimentación básica, refuerzo escolar y acceso a dispositivos móviles y conectividad, y atención psicológica individualizada de profesionales para paliar los efectos del aislamiento, la incertidumbre y el estrés en los niños y niñas.

“La alianza con SM, referente en contenidos pedagógicos, nos va a permitir ofrecer a los niños y niñas a los que atendemos una educación on line de alta calidad. Desde Save the Children, con el programa A tu lado, estamos intentando paliar el fuerte impacto que esta crisis está generando en las familias más vulnerables”, señala Andrés Conde, director de Save the Children en España.

Sobre SM

SM es un agente educativo y cultural con presencia en diez países de Iberoamérica, con más de 80 años de experiencia. Desde nuestro fuerte carácter identitario, orientado al bien común y al cuidado de nuestros grupos de interés, queremos acompañar a la comunidad educativa, en su proceso de transformación, en la creación de la escuela del futuro. Ofrecemos soluciones integrales para la escuela, y propuestas culturales en los ámbitos de la literatura infantil y juvenil. A través de la Fundación SM, compartimos con la sociedad los beneficios generados por la actividad empresarial.

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja desde hace más de 100 años para asegurar que todos los niños y niñas sobreviven, aprenden y están protegidos. Actualmente, la organización opera en más de 120 países.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporciona una atención integral a los niños, niñas y sus familias, para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.

Comunicación SM España

comunicacionsm@grupo-sm.com

Cintia Cuétara - (34) 91 422 67 01

Goretti Redondo - (34) 91 422 67 66

Carmen Palomino - (34) 91 422 62 09